 В миссии ОБСЕ на Донбассе работает 688 человек, - глава миссии Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"На сегодня в миссии 688 наблюдателя", - сказал он.
По его словам, из них 590 работают в Донецкой и Луганской областях.
Кроме того, в составе миссии работают 98 других международных сотрудника и 328 граждан Украины.
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"Есть своего рода раскол в Совместном центре", - Хуг о работе СЦКК(27)
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