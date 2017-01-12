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Все про:ОБСЕ (2165) Донбасс (11815) Хуг Александр (200)

 В миссии ОБСЕ на Донбассе работает 688 человек, - глава миссии Хуг

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует, что по состоянию на 12 января в ее составе работают 688 наблюдателей.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На сегодня в миссии 688 наблюдателя", - сказал он.

По его словам, из них 590 работают в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в составе миссии работают 98 других международных сотрудника и 328 граждан Украины.

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надо же было столько глухонемослепых найти..
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а этот австрияка который приезжал недавно, он то кто?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ миссии ОБСЕ на Донбассе работает 688 человек, - глава миссии Хуг
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