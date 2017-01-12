 ВСЮ на два месяца отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Отстранить судью Емельянова от осуществления правосудия", - огласил он решение совета. Таким образом, ВСЮ удовлетворил ходатайство генпрокуратуры. Емельянов отстранен сроком на 2 месяца до 12 марта.
Прокурор Олег Багнюк в ходе заседания отметил, что с момента оглашения подозрения Емельянов успел рассмотреть около 300 дел.
Напоминаем, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. 27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.
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