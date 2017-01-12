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Все про:ВСЮ (296) Высший хозсуд (41) расследование (1806) судья (1638) Бенедисюк (15)

 ВСЮ на два месяца отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова

Высший совет юстиции отстранил от должности судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

Об этом сообщил председатель совета Игорь Бенедисюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Отстранить судью Емельянова от осуществления правосудия", - огласил он решение совета. Таким образом, ВСЮ удовлетворил ходатайство генпрокуратуры. Емельянов отстранен сроком на 2 месяца до 12 марта.

Прокурор Олег Багнюк в ходе заседания отметил, что с момента оглашения подозрения Емельянов успел рассмотреть около 300 дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава Высшего хозяйственного суда Татьков покинул Украину до уведомления о подозрении, - Горбатюк

Напоминаем, Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову и бывшему заместителю председателя суда Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. 27 октября суд избрал меру пресечения Емельянову в виде залога 1,5 млн гривен и обязал сдать загранпаспорт.

Читайте: ГПУ готовит новое ходатайство об отстранении судьи Высшего хозсуда Емельянова, - Горбатюк

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Там еще и Гречковский заседал, уже не корупционер.. позорище
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Так это шо ж теперь получается, где же теперь он харчевацца будет???
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Там наколядованого не на одне покоління вистачит ))))
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Так а за два месяца сколько же бабла мимо проплывёт, может и умом тронуться.
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Нічого незабаром повернеться і відпочивши згаєне надолужит )))))
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Та у него куча фирм от Лугандона до Испании. Тот еще пацан...
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На уранові копальні потвору,на довічне,з обушком на перевес ))))
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На два месяца демоны освободили! Два месяца ладони чесаться будут. Зачешет до крови.
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Очень суровое наказание - на целых два месяца отодвинули от корыта. Поди отощает.
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А сколько таких Емельяновых ещё устранять нужно?
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В перекладі з порохоригівського - 2 місяці відпустки за рахунок бюджету
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСЮ на два месяца отстранил от должности судью Высшего хозсуда Емельянова
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