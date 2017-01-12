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 В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Виноградова

12 января утром в Симферополе сотрудники ФСБ задержали и увезли на допрос активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал Кузьмин.

По информации Центра информации о правах человека, то, что его задержали, он успел сообщить друзьям по телефону до того, как с ним пропала связь.

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Ничего страшного.
Впарят ему "разжигание розни" и обменяют на дезертиров.
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Вот кого-ньть из вас, умников, гэбулке на подвал бы на неделек надцать. А после послушать байки того, что от вас останется, о том, чего там страшного.
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Я не говорю, что он на курорт попал.
Я говорю, что вряд ли он попадет в тайную тюрьму или его убьют.
Есть противоположные примеры: в Донбасса от 1/2 до 2/3 попавших в плен (с обеих сторон) не могут найти. Т.е. обе стороны массово убивали пленных
На этом фоне с ним действительно ничего страшного не произойдет
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Ну и ? Если Крым оккупирован - то он жил в оккупации и на что он надеялся, что его никогда-никогда не тронут ??
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Вы правы. В Крыму не должно быть никакой культуры.
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А для кого там культуру устраивать? Для ваты? Только не надо рассказывать, что все 100% орущих за кацапов в крыму были завезены. Там огромное количество ваты, но еще больше людей, кому откровенно насрать, в какую страну входить, лишь бы им было тепло и сыто. Этим что ли крысам беспринципным рассказывать про украинскую культуру? Я тоже пользуюсь интернетом и хожу по крымским форумам. И вижу как старые юзеры (в смысле не вновь созданные тролли) активно поддерживают кацапию, рассказывают как им было плохо при Украине. Так с чего нужно поддерживать крым хоть чем-то. Давно надо полностью перекрыть к ним границу и точка.
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Конечно, там любителей русского мира было всегда полно, особенно в Севастополе. Помню это знатное махалово за шаровым Оливье. С ними даже общаться невозможно. Все доказывают, что в Украине подорожала коммуналка, хотя о своих подорожаниях даже слышать не хотят. Например, тарифы в Крыму с 1 июля 2016 года на газ и тепло для населения выросли в среднем на 10%, на электроэнергию, водоснабжение и водоотведение - на 15%, на услуги по утилизации, обеззараживанию и захоронению ТБО - 8%. Это просто ватанизм + злоба от того, что "не сталося, як бажалося".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Виноградова
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