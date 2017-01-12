 В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Виноградова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил основатель Украинского культурного центра в Симферополе Леонид Кузьмин.
"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", - написал Кузьмин.
По информации Центра информации о правах человека, то, что его задержали, он успел сообщить друзьям по телефону до того, как с ним пропала связь.
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Впарят ему "разжигание розни" и обменяют на дезертиров.
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Я говорю, что вряд ли он попадет в тайную тюрьму или его убьют.
Есть противоположные примеры: в Донбасса от 1/2 до 2/3 попавших в плен (с обеих сторон) не могут найти. Т.е. обе стороны массово убивали пленных
На этом фоне с ним действительно ничего страшного не произойдет
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