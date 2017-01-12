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Все про:КГГА (1830) коммунальные услуги (236) Пантелеев (6)

 КГГА намерена вернутся к практике формирования единой квитанции на оплату коммунальных услуг, - Пантелеев

Киевская городская государственная администрация намерена ввести единую квитанцию на оплату коммунальных услуг.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

"Мы намерены вернутся к практике формирования единой платежки, когда на одном листе будут указаны все поставщики услуг", - сказал он.

Пантелеев сообщил, что с 10 января киевляне получили подобный вариант платежки, однако он не является достоверным.

Полученная квитанция имеет ознакомительный характер, в ней содержится оплата за содержание придомовой территории, водоотведение и водоснабжение холодной и горячей воды, а также электроснабжение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст создал электронный реестр должников за коммунальные услуги

В данный момент по полученной единой квитанции можно оплатить только содержание придомовой территории, водоотведение и водоснабжение.

Пантелеев сообщил, что в ведомстве будет проведено служебное расследование касательно преждевременного распространения модели платежки.

Как сообщалось, ранее около 2,8 тыс. киевлян обратились за реструктуризацией долга по коммунальным платежам на сумму 27 млн гривен.
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Лучше уж раздельно! Не так страшно с первого взгляда будет.
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Осталось Ринатку сделать единым поставщиком, если еще не сделали
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Эта шоп народ не окуевал от цен на "услуги"

а так Х разберешь за шо стока денех..а достучаться к чиновникам "За шош губите Баяре?"

не возможно!
Маладцы!))))
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Киевское безмозглое для управления городом ворьё но весьма разумное для создания воровских схем!
Вернитесь к практике восстановления производств в своём городе и обеспечьте людей работой и зарплатой!
Иначе скоро и вам, кабинетным тварям, не будет что жрать.
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вот Кулибины !!!!!!!!!!!!!!! нечем больше заняться ???? включите туда интернет и телефон !!!
все платёжки должны быть раздельные - за жильё и содержание дома, за электроэнергию и газ, за воду, за отопление, оплата содержания и улучшения города и идут эти деньги непосредственно поставщикам услуг с возможностью их выбора (например, у нас 5 компаний поставщиков эл. и газа - выбирай) и в конце года ты можешь видеть твой расход и экономию.
вместо того, чтобы вводить рынок поставщиков, Киев решил вернуться в совок и по своему усмотрению делить собранные бабки ?
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В Украине нет рынка поставщиков коммунальных услуг, все монополизировано, а много отдельных платежек приводят к огромным очередям в банках.
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на жаль.
Слоган для реклами: - "Онучок! Не лохмать бабульку. Заплати комуналку через Інтернет."

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Ай молодцыыыы!
Так легче спрятать лишние начисления!

+ "Укрпочта" приостановила прием платежей за коммуналку в Киеве" -- тоже: всё для нас делается, все ради нас.
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Наивные люди... "Спрятать", "чтобы от сумм не офигевали"...

Причина таких желаний КГГА всегда одна: "БАБЛО МИМО НАС ПРОПЛЫВАЕТ!!!".

Ведь так класно и круто рулить денежными потоками в десятки миллиардов гривен за коммуналку от 3-хмиллионного города. Сразу чуйствуешь себя значимым, важным и нужным... А что отщипнул там и тут кусочек, да заставил поставщика услуг принести тебе взяточку, чтобы ему распределили с "общего счета" побыстрее - то такое, издержки...

Мрази коррупционные...
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Раньше я только Киевэнерго не платил, теперь надо посмотреть. Надеюсь найду способ как не платить и дальше оккупанту донецкому.
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Шотакоя кієвенерго недоотримують кошти на підтримку тероризму?
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Той Пантелеев не розповідає скільки брав той Центр по РАСЧЄПЛЄНІЮ комунальних платежів.

Про що мова. У спадок нам дісталася совкова система слати комунальних платежів через ЖЕК. Але коли на початку 90-х платежі за комунальні послуги упали і почали зростати борги, ЖЕКи отримані платежі перш за все направляли на свої потреби - зарплата, матеріали, послуги. Відповідно електроенергія, тепло, вода, газ, телефон не доотримували від ЖЕКів коштів, які потрапляли на рахунок певного ЖЕКа. Фактично виникав борг ЖЕКів перед постачальниками інших комунальних послуг. І тут появилася "геніальна ідея" в одного з представників КМ, створити Центр по РАСЧЄПЛЄНІЮ комунальних платежів. Фактично, це "прокладка", яка варить собі гроші. Здається вони мали 1-2% з обороту комунальних платежів, за те що РАСЧЄПЛЯЛІ отримані на їх банківський рахунок комунальні платежі. Відповідно ВІДЩИПЛЯЛИ і свою частину.

Тоді такі більш незалежні організації як Газконтора, Електрики, Укртелефон відмовились від так званої "послуги" РАСЧЄПЛЄНІЯ і створили свої відділи обліку надання комунальних послуг. А такі організації, як тепломорежа, водоканал, ЖЕКи, які більш залежні від місцевих адміністрацій залишилися в Центрі по РАСЧЄПЛЄНІЮ. Звичайно Центр АТЩІПЛЯЛ і адміністрації.

Що можна сьогодні запропонувати?
1. Центр ліквідувати, він просто паразит на комунальних платжах.
2. Облікові відділи при організаціях що надають комунальні послуги створюють свій загальний сайт де буде відображена вся інформація по особовому рахунку кожного платника по видах комунальних послуг і їх оплаті.

3. Платник комунальних послуг отримує свій "кабінет" на сайті з відповідним паролем з правом внесення певних показників - лічильники, кількість проживаючих, номер(и) мобільного телефону.
4. Власник "кабінету" може виконати платежі з даного сайту за комунальні послуги по певних організаціях, звернутися з письмовим електронним зверненням до надавача послуг.
5. Надавач послуг поміщає на сайт свої розрахунки по особовому рахунку і відповідно на мобільний телефон посилається SMS про суму оплати комунальної послуги.

Звичайно це примітивно, але потрібно рухатися разом з прогресом.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКГГА намерена вернутся к практике формирования единой квитанции на оплату коммунальных услуг, - Пантелеев
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