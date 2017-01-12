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 После распития стеклоочистителя "Дед Мороз" три человека умерли в Петербурге

В Петербурге нашли тела трех человек, которые, предположительно, умерли после распития стеклоочистителя "Дед Мороз".

Как сообщает Цензор.НЕТ, следственный комитет Василеостровского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. При этом, как утверждает "Фонтанка", наличие метилового спирта в жидкости пока не подтверждено и дело возбуждено, по-видимому, для ускорения экспертизы.

По данным петербургского издания, тела обнаженной женщины и двух мужчин нашли вечером 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки, 10. С ними рядом был недопитый стеклоочиститель - пятилитровая бутылка с надписью "Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз". В ней плескались остатки розового цвета.

11 января Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело. "Фонтанка" предполагает, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка и ныне покойные делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей.

Оптовые поставщики "Деда Мороза" в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога - изопропилового.

Смотрите также: "Настойка "Боярышник" - она полезная. Нормальный спирт. Люди ею пользовались", - глава Совета Федерации РФ Матвиенко призвала наказать виновников массового отравления в Иркутске. ВИДЕО

Уголовная квалификация трагедии связана с событиями в Иркутской области, где почти 80 человек умерли, выпив препарат для очистки ванн "Боярышник", содержащий метиловый спирт. По российскому законодательству его запрещено использовать при изготовлении жидкостей, предназначение которых по умолчанию исключает употребление в пищевых целях.

По данным "Фонтанки", у СК еще нет информации, что в таре с этикеткой "Дед Мороз" находилась содержащая метил жидкость.
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Это же так скрепнеько, а главное, поддерживают отечественного производителя.
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Кацапы,хватит глушить стекломой.Вы же там богачи все, как тут втираете.Блин, и это уже не глубинка.Уже и в Питере стекломой глушат.Вот вам и зажиточные кацапы.Не верьте этим свиньям.Кто был в России - тот знает как там обстоят дела.В простых,типичных городах с населением 100-300 тысяч там дела хуже,чем в Украине.В маленьких сёлах и посёлках вообще аут.Там люди живут в домах типа наших хлевов для свиней и скота в украинском селе.
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"Как сообщает Цензор.НЕТ, следственный комитет Василеостровского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности" Источник: http://censor.net.ua/n422984
Я не понял, если кацапы употребили внутрь изделие, которое не предназначено для таких целей, то в этом виноват производитель???
Кстати, "...обнаженной женщины...", а где про одетость мужчин? Тема сисек раскрыта не до конца.
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И ото культурна столиця??? Кажуть шо да ! Бо пили из стаканов а не з горла !!!
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Люди, ну скажите, КАК МОЖНО ПИТЬ СТЕКЛОМОЙ??? Что же это в голове должно быть??? Тем более, "пострадавшие" вроде как не из забитой дерёвни, а из Питера! Я просто в шоке........
Спасибо тебе, Боже, что я- не кацап....
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Політура, клей БФ, авіаційний антифриз, безноспиртова суміш для промивки пайок... Це був великий непереможний совєтський совок. Діди і батьки тих кацапів, які кричать "дедивоевали".
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Вони просто в казку хотіли попасти, а там такий гарний Дід Мороз намальований.)))
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всталі с калєн
спаслі Алєппа
всєм стєкломойчика

за єта!!!
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Я тільки зараз помітив у тексті "ізопропиловий спирт". Ним колись протирали головки відеомагнітофонів. Він мав такий неприємний "органічний" запах, який сплутати з чимось було важко. А для кацапів це розваги. Часто їм випадають в лото фішки з номером "200".
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Так, це дуже дієвий очищувальний засіб. Тому ізопропиловий спирт входить в рецепти багатьох засобів для очистки вікон, скла, оптики, моніторів. Наприклад Gala, Mister Muscul для вікон і т.п. Вперед, веселись алковата!
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)))))))))))))))))))
Сантьяго, а кто из Вас пьёт не закусывая? Почему тарелка только одна?
И, да. Смачного Вам.
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Дорогая моя Спадарыня))) Мы с женой кушаем с одной тарелки. Мы любимся правильно, если ты понимаешь , о чём я))
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Да всё пучком, друзяка, с 25 грудня зависаю))) Тут ещё днюха моя на носу, в общем зима как всегда жесть)))
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Два респектабельных джентльмена решили угостить почтенную даму изысканным ликером отечественного производства )
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Они поэтому так и заостряют внимание на таких темах, очень она им близка.
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Вы тут на пару срёте, ущербные? Брысь на сру, чертяки))
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Тебе близка точно , глаз не надует подсматривать че там у хохлов?
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Вовремя , Стасик, срыл в ненавистные штаты..... а так бы был второй дамой в этой весёлой компании...
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какие там Штаты, мухосранск под прокси на связь вышел, получил по голове и скрылся в тумане.
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Даказательство? Нет?
Тогда у тебя алкогольный делирий.
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статистика из жопы, такая же как и о сирийских детях специально присыпанных пылью. Что урод правда глазки колит? иди педофилу лизни
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Как там Трамп ? Опять начал чмырить рассеюшку ? Сегодня приходят плохие данные....
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Ну понятно , кацап , освободи место на цензоре , в жалости убогих лапотников не нуждаемся.
Тяпни боярышника ,закуси лопатой и пожалей свою маму, родила она идиота.
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факты в студию, я конечно понимаю что стекломой не суррогат но для употребления во внутрь не предусмотрен тебе на заметку
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датышо... хде? в больном ватном мозгу... иди стекломой выдают, гранчак за комент! Заработал...
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Цить дурне ! Наш сурогат у твоему крамли на велики свята тики нюхають !!!
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Знов не встиг куцапчику ФЕ виказать! Отправили Брати його-- в анус !
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Ну как укры? Паспорт Украины, но по факту это даунбасцы - сторонники рюзкого мира.
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Вообще, если подходить научно, **арь-надомник и бухарь-разговорник - это совершенно разные профессии. Они несовместимы друг с другом. Мужики этого не знали, похоже.
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Давненько про стекломой не говорили)) скрепы недоимперии зашкаливают прям на боярышнике или на стекломое))ппц
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Да, что вы всё: стекломой.......стекломой....
А они растут над собой, равняются на дедов, полируют скрепы. :D
https://www.youtube.com/watch?v=V3a8sM1vyMk
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Путин продолжает терять самых верных ватных избирателей
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Сцуко! Куда бедному кацапу податься? Боярышник для ванн не пей, стекломой "Дед Мороз"-тоже. Вот скажите, нафига такие завлекательные названия жидкостям давать? Невозможно же удержаться, чтобы не нажраться.
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Поражающих факторов было два: Дед Мороз и голая "красавица" - Снегурка.
Им было не выжить.
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Я не всяку горілку буду пити, а вони технічну рідину глушать.
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ну, теперь главное поминки па руцкаму абычаю правильно справить...

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Россия лишилась ракет «Ярс»: завод обанкротился

10.01.2017 21:05

Так называемый "ядерный щит" России все более приближается к статусу пыльной легенды советского прошлого. На этот раз Москва рискует лишиться своей последней надежды - межконтинентальных баллистических ракетных комплексов "Ярс". Московский институт теплотехники (МИТ), ответственный за их выпуск, сообщил о невозможности производства из-за банкротства одного из главных поставщиков комплектующих, передает российское издание "КоммерсантЪ".


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Chechen Center ‏@ChechenCenter 11 ч.11 часов назад
В Чечне происходят массовые облавы молодёжи. Власти прочесывают селa, изымают и проверяют телефоны молодых... http://nohchicho.com/nokhchicho/massovie-oblavi/ …
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Креативно, имбецилы! В культурной столице выгребной ямы-педерации совершён качественный скачок - переход со спонсора уходящего года средства для ванн Боярышник на спонсор нового года стеклоочиститель Дед Мороз! Потребляют исключительно люди благородные: нянечки детсада, электрики, шофера и бомжи
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Васильевский Остров, один из центральных районов Питера, культурной столицы, писец. Что же там в глухомани типа Сибирии или в Вологоде пьют? Страшно представить.
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Потому Крым и был в своё время передан Украине что его невозможно было содержать, и тем более развивать, без участия материковой Украины - вся инфраструктура завязана на неё. Так что в итоге там теперь останутся военные базы и обслуживающий персонал.
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щас должна выйти на сцену Валька-стакан и заявить:
"нормальное было средство. Люди им пользовались."
Производителей ОМЫВАТЕЛЯ !! арестовать и расстрелять за производство "фальсификата"))
все в лучших кацапорылых традициях)
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Сегодня зверя страшного забрал)) как не сбрызнуть))

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новую породу вывели - Кацаподав...)) зверюга лютый!..))
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Кокер-спаниель, не породистый. без папортов всяких, но МОЙ, а остальное пофиг))
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Цензор,а почему не написали что эти трое трудовые мигранты из украины? Двое из Житомира и один Полтава. Или главное новость круто закинуть?!
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Не это каратели со Львова как и 80 человек пострадавших от боярышника. "Трудовые мигранты" как звучит сам написал сам поверил.
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Адепт Истины ‏@adept_istiny 12 ч.12 часов назад
Госдеп США строит козни против мэра Томска. Когда уже уберут этого наглого Обаму.


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Украине нужно оказывается не ядерное оружие, а наладить массовое производство стеклоочистителя и боярышника и по ценам ниже себестоимости отправлять на Рашку. Через 5 лет просто зайти на Рашку с лопатами и убрать.
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Снять санкции с поставок метилового спирта на паРашу. Увеличить поставки на порядок. Пейте парашные "на здоровье", вы это заслужили!
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От що трапляється, коли елітні напої просто набридли, хочеться екстриму, чогось новенького. В результаті такі багаті й вяликі мешканці Левіафанії дохнуть від копійчаних миючих засобів... Сюди на форум часто зазирають мільйонери з параші з неосяжними зарплатами та пенсіями, щоб повчити нас, як треба жити. Етиловий спирт "Діда Мороза" їм у поміч.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле распития стеклоочистителя "Дед Мороз" три человека умерли в Петербурге
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