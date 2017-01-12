 После распития стеклоочистителя "Дед Мороз" три человека умерли в Петербурге

Как сообщает Цензор.НЕТ, следственный комитет Василеостровского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье 238 УК о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. При этом, как утверждает "Фонтанка", наличие метилового спирта в жидкости пока не подтверждено и дело возбуждено, по-видимому, для ускорения экспертизы.
По данным петербургского издания, тела обнаженной женщины и двух мужчин нашли вечером 9 января в заброшенном доме на набережной Смоленки, 10. С ними рядом был недопитый стеклоочиститель - пятилитровая бутылка с надписью "Стеклоомывающая жидкость Дед Мороз". В ней плескались остатки розового цвета.
11 января Следственный комитет Василеостровского района возбудил уголовное дело. "Фонтанка" предполагает, что стеклоочиститель был продан не под видом напитка и ныне покойные делали осознанный выбор, приобретая пять литров спиртосодержащей жидкости за 150 рублей.
Оптовые поставщики "Деда Мороза" в Петербурге в своих аннотациях к продукции подчеркивают, что стеклоомывающая жидкость производится из этилового или его промышленного аналога - изопропилового.
Уголовная квалификация трагедии связана с событиями в Иркутской области, где почти 80 человек умерли, выпив препарат для очистки ванн "Боярышник", содержащий метиловый спирт. По российскому законодательству его запрещено использовать при изготовлении жидкостей, предназначение которых по умолчанию исключает употребление в пищевых целях.
По данным "Фонтанки", у СК еще нет информации, что в таре с этикеткой "Дед Мороз" находилась содержащая метил жидкость.
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Я не понял, если кацапы употребили внутрь изделие, которое не предназначено для таких целей, то в этом виноват производитель???
Кстати, "...обнаженной женщины...", а где про одетость мужчин? Тема сисек раскрыта не до конца.
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Спасибо тебе, Боже, что я- не кацап....
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спаслі Алєппа
всєм стєкломойчика
за єта!!!
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Сантьяго, а кто из Вас пьёт не закусывая? Почему тарелка только одна?
И, да. Смачного Вам.
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Тогда у тебя алкогольный делирий.
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Тяпни боярышника ,закуси лопатой и пожалей свою маму, родила она идиота.
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А они растут над собой, равняются на дедов, полируют скрепы. :D
https://www.youtube.com/watch?v=V3a8sM1vyMk
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Им было не выжить.
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10.01.2017 21:05
Так называемый "ядерный щит" России все более приближается к статусу пыльной легенды советского прошлого. На этот раз Москва рискует лишиться своей последней надежды - межконтинентальных баллистических ракетных комплексов "Ярс". Московский институт теплотехники (МИТ), ответственный за их выпуск, сообщил о невозможности производства из-за банкротства одного из главных поставщиков комплектующих, передает российское издание "КоммерсантЪ".
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В Чечне происходят массовые облавы молодёжи. Власти прочесывают селa, изымают и проверяют телефоны молодых... http://nohchicho.com/nokhchicho/massovie-oblavi/ …
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Новости Крымнаша. Выпуск #786 за 11.01.2017 «Царь не знает, что бояре народ пинают» https://crimeaua1.wordpress.com/2017/01/11/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-786-%d0%b7%d0%b0-11-01-2017-%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bd/ … ссылки в блоге
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щас должна выйти на сцену Валька-стакан и заявить:
"нормальное было средство. Люди им пользовались."
Производителей ОМЫВАТЕЛЯ !! арестовать и расстрелять за производство "фальсификата"))
все в лучших кацапорылых традициях)
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Это что за порода?
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Госдеп США строит козни против мэра Томска. Когда уже уберут этого наглого Обаму.
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