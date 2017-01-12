 Электроснабжение в Чонгаре обещают восстановить 13 января

Об этом Укринформу сообщили в четверг в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
"В селе Чонгар Генического района с 5 января отсутствует электроснабжение в связи с повреждением абонентского трансформатора №33. 12 января из города Днепр в село Чонгар доставят новый трансформатор, который установит и подключит к сети Генический РЭС и ЭС. Срок восстановления электроснабжения - до 13 января", - говорится в сообщении.
Напоминаем, в Чонгаре Херсонской области с 5 января более 200 домов остались без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества) из-за поломки трансформатора на местной подстанции.
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