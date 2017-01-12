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 С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатирует, что в период рождественских праздников режим прекращения огня на Донбассе не соблюдался.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"На Донбассе за последние 3 недели складывается впечатление, что те, кто приказывал стрелять и те, кто стреляли абсолютно забыли про Рождество. 7 января наши наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня во всех известных нам "горячих точках", - сказал Хуг.

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Он сообщил, что с 19 декабря 2016 года около половины всех нарушений прекращения огня произошло в юго-восточном районе к востоку от Светлодарска.

Хуг подчеркнул, что в этот период, наблюдатели зафиксировали увеличение на 250% случаев использования запрещенного "минскими договоренностями" оружия, в частности, танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"На самом деле они зафиксировали, по меньшей мере. 3 374 взрыва с использованием указанного вооружения", - отметил он.

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Наблюдатели, по словам замглавы миссии, также зафиксировали разрушение детского сада в Луганском и разрушенное здание церкви в Дебальцево.

Также сотрудники миссии зафиксировали применение запрещенных "минскими договоренностями" минометов в районе Карловки Донецкой области.

Кроме того, по словам Хуга, на участках разведения сил и средств в Станице Луганской и Золотом/Петровском практически отсутствуют нарушения режима прекращения огня, что привело к ощутимому прекращению насилия.

Хуг также призвал стороны снизить уровень рисков.

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У племени новороссов новый герой. На Путина уже никакой надежды
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У нашего руководства вообще есть понимание ситуации.Сколько еще обстрелов нужно?Хорошо.воевать пока не можем.но задавить экономически эту заразу.
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Пеця ,видай им по именний чоколядци и нехай вже п****ють до дому ! Зних користи ,як и з тебе !!! Одне - бла бла ! Годуй ще цих дармоидив и пройдисвитив ! Тфу ,,,,,
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08.01.2015 г.
Р-н н.п. Луганск При выполнении поставленных задач (*окружило по периметру базу 2-го батальона 4-ой бригады Минобороны ЛНР) подразделениями 17-го отряда специального назначения ВВ МВД РФ (* "Эдельвейс",Минеральные Воды) "300" - 3.
Р-н н.п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский 1000-й учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все ранения нанесены холодным оружием. Обстоятельства произошедшего уточняются. Поиск лиц пропавших с места события проводится....далі буде, бгггг
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"запрещенное оружие" - "последнее китайское предупреждение"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг
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