 С 19 декабря количество применения запрещенного "минскими соглашениями" оружия на Донбассе возросло на 250%, - глава миссии ОБСЕ Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.
"На Донбассе за последние 3 недели складывается впечатление, что те, кто приказывал стрелять и те, кто стреляли абсолютно забыли про Рождество. 7 января наши наблюдатели зафиксировали нарушения режима прекращения огня во всех известных нам "горячих точках", - сказал Хуг.
Он сообщил, что с 19 декабря 2016 года около половины всех нарушений прекращения огня произошло в юго-восточном районе к востоку от Светлодарска.
Хуг подчеркнул, что в этот период, наблюдатели зафиксировали увеличение на 250% случаев использования запрещенного "минскими договоренностями" оружия, в частности, танков, минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня.
"На самом деле они зафиксировали, по меньшей мере. 3 374 взрыва с использованием указанного вооружения", - отметил он.
Наблюдатели, по словам замглавы миссии, также зафиксировали разрушение детского сада в Луганском и разрушенное здание церкви в Дебальцево.
Также сотрудники миссии зафиксировали применение запрещенных "минскими договоренностями" минометов в районе Карловки Донецкой области.
Кроме того, по словам Хуга, на участках разведения сил и средств в Станице Луганской и Золотом/Петровском практически отсутствуют нарушения режима прекращения огня, что привело к ощутимому прекращению насилия.
Хуг также призвал стороны снизить уровень рисков.
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