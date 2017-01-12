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 За сутки из-за непогоды в ДТП погибло 3 и травмировано 59 человек

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло трое и травмированы 59 граждан. Критической по уровню аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксировано критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: 14 автомобилей столкнулись на трассе на Житомирщине. ФОТОрепортаж


дтп

Кроме того, в Одесской области на трассах М-13 и М-15 ограничено движение автотранспорта.

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