 За сутки из-за непогоды в ДТП погибло 3 и травмировано 59 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксировано критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким.
Кроме того, в Одесской области на трассах М-13 и М-15 ограничено движение автотранспорта.
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