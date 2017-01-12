 В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение Кабмина законопроект о создании финансовой полиции, - Данилюк

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Александр Данилюк.
"Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это вместе с созданием новой не силовой, а действительно эффективной аналитической финансовой полиции. В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года", - написал он.
По словам министра, это привлекло внимание к одной из важнейших реформ для бизнеса.
"Стоит ли исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед. Поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ", - сообщил Данилюк, отметив, что согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта очевидно затянулось.
"Моя команда и я уже много лет нарабатывали эту реформу. Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016 г. Но недавно получили комментарии от последнего органа - Минюста. Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюсту и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно:
1. Изменение силового подхода на аналитический
2. Сокращение штата с 15000 человек до 2500
3. Невмешательство в работу честного бизнеса
4. Обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию. Представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата
5. Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры", - написал министр.
Также он добавил, что Минфин планирует подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент.
"А вот в этом законопроекте "технические ошибки" приветсвоваться НЕ БУДУТ", - добавил Данилюк.
Отметим, ближайшее заседание правительства по плану должно состояться в следующую среду, 18 января.
Как сообщалось ранее, налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) с 1 января находится вне правового поля.
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