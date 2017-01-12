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Все про:взятка (3214) ВСЮ (294)

 Подозреваемый в мошенничестве член Высшего Совета юстиции Гречковский вернулся на работу в ВСЮ

Подозреваемый в мошенничестве член Высшего совета юстиции (ВСЮ) Павел Гречковский вернулся к работе во ВСЮ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Українських Новин с заседания совета.

Гречковский впервые с сентября 2016 года принимает участие в заседании совета. Кроме него на заседании присутствуют еще 14 членов ВСЮ.

На заседании в четверг, 12 января, ВСЮ планирует рассмотреть ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

В начале заседания Гречковский заявил о самоотводе при рассмотрении данного вопроса. Он мотивировал это тем, что ранее СМИ распространяли информацию о якобы его дружеских отношениях с Емельяновым. ВСЮ отказался удовлетворил его самоотвод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еще одна большая рыба": ГПУ поймала члена ВСЮ на взятке в полмиллиона у.е и опубликовала видео изъятия денег. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского.

Генеральная прокуратура подозревает его в причастности к вымогательству взятки в размере 500 тыс. долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский ушел в бессрочный отпуск, - источник "Українських Новин"
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буде брати ще більше, бо треба ж повернути те, що віддав шокоригам за свою свободу
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Ох, если бы не Петр Алексеевич, сколько люде могли бы за последние два года расстрелять.
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Это и есть жить по новому?????? правда порохоботы????????
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Яка різниця які боти,поділили народ на вселяких ботів імітацією політичної боротьби!! Нема в Україні не якіх партій та блоків,є зграя пацюків,кубло гельмінтів висмоктуючих життєві соки з України,а народ в цей час завзято борется сам з собою в ніби то політичній боротьбі ))))
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это государство не способно выполнять свои функции!
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А ты кого считаешь государством Порошенка с семьей политической или народ, которого обдирают до костей, шкуры уже нет.
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*Государство - организация политической власти, осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность.
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Стопудово,Україна знесилина корупцією до повної неспроможності виконувати державні функціі ))))
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Система самовосстанавливается УРА ТОВАРИЩИ С ПОБЕДОЙ ВАС!!
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Люди, дающие и берущие взятки по полмиллиона долларов, в Украине в тюрьмы не садятся. Потому что они возглавляют государство.
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В Україні корупціонерів міліони,це величезна піраміда від сільради до КМ, ВР і АП ))))))
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Лозунг Ляксеича такой: Жить по новому НО! со старыми проверенными Кадрами. . Что с успехом и происходит. Шаг вперед Два назад
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Саме так ,кожен новообраний керманич ,будь-якої конторки,має бути досвідченним крадієм ))))
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Кто то хорошо заработал на такой квалификации...
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"ВСЮ отказался удовлетворил его самоотвод. Источник: http://censor.net.ua/n422976 " - щас, прям таки прослезился.. какие милые и честные... а если честно, с нас и нашей коррупции весь цивилизованный мир смеется и давно устал. По их мнению народ молчит, а значит его это устраивает, а с такими народами ... им не по-пути. Пока на Майдан не выведем этих бандитов в мантиях, быть нам там, где мы есть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодозреваемый в мошенничестве член Высшего Совета юстиции Гречковский вернулся на работу в ВСЮ
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