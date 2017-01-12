 Подозреваемый в мошенничестве член Высшего Совета юстиции Гречковский вернулся на работу в ВСЮ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Українських Новин с заседания совета.
Гречковский впервые с сентября 2016 года принимает участие в заседании совета. Кроме него на заседании присутствуют еще 14 членов ВСЮ.
На заседании в четверг, 12 января, ВСЮ планирует рассмотреть ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.
В начале заседания Гречковский заявил о самоотводе при рассмотрении данного вопроса. Он мотивировал это тем, что ранее СМИ распространяли информацию о якобы его дружеских отношениях с Емельяновым. ВСЮ отказался удовлетворил его самоотвод.
Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского.
Генеральная прокуратура подозревает его в причастности к вымогательству взятки в размере 500 тыс. долларов.
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