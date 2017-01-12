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Все про:взятка (3215) ВСЮ (296)

 Подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский вернулся на работу

Подозреваемый в мошенничестве член Высшего совета юстиции (ВСЮ) Павел Гречковский вернулся к работе во ВСЮ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Українських Новин с заседания совета.

Гречковский впервые с сентября 2016 года принимает участие в заседании совета. Кроме него на заседании присутствуют еще 14 членов ВСЮ.

На заседании в четверг, 12 января, ВСЮ планирует рассмотреть ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

В начале заседания Гречковский заявил о самоотводе при рассмотрении данного вопроса. Он мотивировал это тем, что ранее СМИ распространяли информацию о якобы его дружеских отношениях с Емельяновым. ВСЮ отказался удовлетворить его самоотвод.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Еще одна большая рыба": ГПУ поймала члена ВСЮ на взятке в полмиллиона у.е и опубликовала видео изъятия денег. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского.

Генеральная прокуратура подозревает его в причастности к вымогательству взятки в размере 500 тыс. долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский ушел в бессрочный отпуск, - источник "Українських Новин"
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буде брати ще більше, бо треба ж повернути те, що віддав шокоригам за свою свободу
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Ох, если бы не Петр Алексеевич, сколько люде могли бы за последние два года расстрелять.
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Это и есть жить по новому?????? правда порохоботы????????
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Яка різниця які боти,поділили народ на вселяких ботів імітацією політичної боротьби!! Нема в Україні не якіх партій та блоків,є зграя пацюків,кубло гельмінтів висмоктуючих життєві соки з України,а народ в цей час завзято борется сам з собою в ніби то політичній боротьбі ))))
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Не чего ныть тут, сами видели кого выбирали, а сейчас заднюю даете. Выбрало большинство, результат выборов реальный. Не хорошо менять свое мнение на ходу.
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охендовский сказал,что, результат реален?смешно дядя)))
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это государство не способно выполнять свои функции!
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А ты кого считаешь государством Порошенка с семьей политической или народ, которого обдирают до костей, шкуры уже нет.
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*Государство - организация политической власти, осуществляющая управление обществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность.
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Стопудово,Україна знесилина корупцією до повної неспроможності виконувати державні функціі ))))
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Система самовосстанавливается УРА ТОВАРИЩИ С ПОБЕДОЙ ВАС!!
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Вот бы спилить или срубить дерево что бы плоды не созрели.
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Люди, дающие и берущие взятки по полмиллиона долларов, в Украине в тюрьмы не садятся. Потому что они возглавляют государство.
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В Україні корупціонерів міліони,це величезна піраміда від сільради до КМ, ВР і АП ))))))
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Простого украинца вымогатели взяток преследуют от роддома (а внекоторых случаях от зачатия) до могильного холмика.
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Лозунг Ляксеича такой: Жить по новому НО! со старыми проверенными Кадрами. . Что с успехом и происходит. Шаг вперед Два назад
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Саме так ,кожен новообраний керманич ,будь-якої конторки,має бути досвідченним крадієм ))))
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Кто то хорошо заработал на такой квалификации...
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как и на всем остальном ...- один "Приват" чего стоил...
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"ВСЮ отказался удовлетворил его самоотвод. Источник: http://censor.net.ua/n422976 " - щас, прям таки прослезился.. какие милые и честные... а если честно, с нас и нашей коррупции весь цивилизованный мир смеется и давно устал. По их мнению народ молчит, а значит его это устраивает, а с такими народами ... им не по-пути. Пока на Майдан не выведем этих бандитов в мантиях, быть нам там, где мы есть.
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Є така ціркова вистава, коли блазень несамовито бореться сам з собою ))))
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ЮХУУУ! СЛАВА САМІЙ ЧЕСНІЙ ВЛАДІ ! ДАЙ БОГ ВАМ ДОЛГІЄ ЛЄТА!!!👿👿👿😡😡😡
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Как откроешь новостной портал, то сразу бросается в глаза, что то один, то другой "жертвы произвола", наворовавшие и награбившие у государства и простых граждан миллионы (а то и миллиарды), оказываются "невиновными", а все упирается в "преследования по политическим мотивам". И при этом на "осовременивание" пенсий людям "денег нет"! Когда уже "цирк на дроті" закончите, "можновладці"? Или ждете, когда у людей "предохранитель полетит"? Без проблем, - скоро дождетесь! Закон "О дембеле" приняли и сейчас десятки тысяч очень мотивированных на изменения в стране (в лучшую сторону) людей, умеющих грамотно обращаться с оружием, "выйдут в мир"... Что они там увидят и какие сделают выводы, - один Господь Бог знает! Но вы, "элитные кабаны", "держитесь"!!!
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Арбузов еще не вернулся? А то Леркой что-то народ недоволен.
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потраченное бабло надо отбить...украл, посадили, заплатил, вышел, украл, посадили...и т.д.
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власть сама рвет народу терпенье а потом начнут кричать что народ неблагодарный их вешает.
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робіть "рЕхволюції дальше ..., тільки не називайте їх іменем "Гідності"...

1. Суд обязал НАБУ закрыть дело Мартыненко


2. Против экс-министра Злочевского и группы Burisma закрыли все дела
12.01.2017 10:54



Группа Burisma заявила, что Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска
....
3)...і ще десятки тисяч такого самого .... - хто в "мехах" ходив - ті в них і будуть... , разом із своїми виплодками ...
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....а от цих - ПОСАДЯТЬ ..., майже на 5-7 років ...

Подростки ограбили склад семян под Харьковом

Правоохранители Барвенковского района Харьковской области раскрыли кражу семян подсолнечника со складского помещения.
Об этом сообщает отдел коммуникаций УНП в харьковской области.
Сообщается, что злоумышленником оказался 20-летний местный житель. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый предложил 14-летнему парню принять участие в совершении кражи. Подросток согласился, за участие в преступлении он получил часть вырученных денег.
За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 20-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.
...а коли КРАДУТЬ 5 000 000 000 $ US - тоді вони "спасителі"....
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к чему этот сценарный "самоотвод"?...Нет,увы,в Украине не будет полноценной люстрации и наказания виновных судей,прокуроров и другой "юридическо-административной живности" пока при власти будут находиться силы,на которых эта живность работает.И крышует всё это безобразие наш "гибридный" президент Порошенко.Три года после Майдана вполне хватило бы ,при наличи желания,чтобы полностью сменить ВСЕХ судейско-прокурорских богатеев непонятного финансового положения.Полностью можно было поменять и милицейско-полицейский состав.
Нет,не в интересах нынешней власти такие реформы.И возвращение "блудных судей" будем наблюдать и дальше.Возможно,не только возвращение,но и повышение по службе.Только смена лиц у власти может дать шанс.Как бы там слюной не плевались-мол,не ко времени..Ко времени!!Иначе от помощи Украине откажутся и те оставшиеся,что ещё надеятся увидеть обновлённую европейскую Украину.Пусть там горлопанят,что и заменить этих внутренних врагов Украины некем-ЕСТЬ кем.Но тем нужна сильная народная поддержка,иначе они не пройдут даже в парламент-СИСТЕМА будет сопротивляться.
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Чудово Пєдро!!! Рехформи сабакова закінчено!! Пора братися за судову владу ла ВСЮ!! Ніяких судів! Всі кришталево чисті люди, як і ти сам , падло!
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Кто-то удивлён? Подобное стало нормой при ОПГ им Сои
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третий год
полёт нормальный
все украинцы попадают в рай!
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Цей тіпок лише рішало в судовій системі і сам по собі він шістка, і тяльки дурень гадав що йому щось буде, поділився і пішов далі працювати. дякувати шокл=оладному виродку цій крїні скоро просто пиз..а настане, нас вже в рабів перетвоюють, а ми все путі, який нах путін коли є така блядська влада???
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ті з ВСЮ, що під підозрою не були, нічим не кращі за нього, а такі самі. Як власне вся влада у нас. Банда справжня, яка краде мільйони мало не щодня і ніякої відповідальності за це не несе, нічого не боїться, ба навіть нагло декларує награбоване.
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Пора всім вже зрозуміти-з Порошенко Україна шансів не має. 2017 рік з великою ймовірністю може бути останнім роком нашої державності. Аналогія дуже проста: в 1917 почалась Україна але "керманичі" зробили все щоб вона в 1920 закінчилася. 1920-1917=2017-2014.
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