 Подозреваемый в мошенничестве член ВСЮ Гречковский вернулся на работу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Українських Новин с заседания совета.
Гречковский впервые с сентября 2016 года принимает участие в заседании совета. Кроме него на заседании присутствуют еще 14 членов ВСЮ.
На заседании в четверг, 12 января, ВСЮ планирует рассмотреть ходатайство Генеральной прокуратуры об отстранении судьи Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.
В начале заседания Гречковский заявил о самоотводе при рассмотрении данного вопроса. Он мотивировал это тем, что ранее СМИ распространяли информацию о якобы его дружеских отношениях с Емельяновым. ВСЮ отказался удовлетворить его самоотвод.
Как известно, 22 сентября 2016 года Печерский районный суд Киева отказался арестовать и отпустил под залог в размере 3,85 млн гривен Гречковского.
Генеральная прокуратура подозревает его в причастности к вымогательству взятки в размере 500 тыс. долларов.
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1. Суд обязал НАБУ закрыть дело Мартыненко
2. Против экс-министра Злочевского и группы Burisma закрыли все дела
12.01.2017 10:54
Группа Burisma заявила, что Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Николая Злочевского и снять его с розыска
....
3)...і ще десятки тисяч такого самого .... - хто в "мехах" ходив - ті в них і будуть... , разом із своїми виплодками ...
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Подростки ограбили склад семян под Харьковом
Правоохранители Барвенковского района Харьковской области раскрыли кражу семян подсолнечника со складского помещения.
Об этом сообщает отдел коммуникаций УНП в харьковской области.
Сообщается, что злоумышленником оказался 20-летний местный житель. В ходе досудебного расследования полицейские выяснили, что подозреваемый предложил 14-летнему парню принять участие в совершении кражи. Подросток согласился, за участие в преступлении он получил часть вырученных денег.
За вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 20-летнему парню грозит до семи лет тюрьмы.
...а коли КРАДУТЬ 5 000 000 000 $ US - тоді вони "спасителі"....
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Нет,не в интересах нынешней власти такие реформы.И возвращение "блудных судей" будем наблюдать и дальше.Возможно,не только возвращение,но и повышение по службе.Только смена лиц у власти может дать шанс.Как бы там слюной не плевались-мол,не ко времени..Ко времени!!Иначе от помощи Украине откажутся и те оставшиеся,что ещё надеятся увидеть обновлённую европейскую Украину.Пусть там горлопанят,что и заменить этих внутренних врагов Украины некем-ЕСТЬ кем.Но тем нужна сильная народная поддержка,иначе они не пройдут даже в парламент-СИСТЕМА будет сопротивляться.
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третий год
полёт нормальный
все украинцы попадают в рай!
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