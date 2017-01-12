 Инцидент в Лукьяновском СИЗО расследуется по статье о неповиновении работнику правоохранительного органа, - полиция

"По тем событиям, которые произошли в Лукьяновском СИЗО полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 342", - сообщила "Интерфакс-Украина" начальник Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в г. Киев Оксана Блищик в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.
При том она подчеркнула, что во время инцидента полицейские работали исключительно за пределами территории СИЗО, поскольку изолятор входит в сферу ответственности Министерства юстиции Украины.
Статья 342 Уголовного кодекса Украины "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему". Часть 1 Сопротивление представителю власти при исполнении им служебных обязанностей - наказывается штрафом до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн) или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет.
11 января один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо. "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО. По данным нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука, ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук(61)
"Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО(40)
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Опять подлые визги военных прокуроров,которым позволино все в зале суда и даже снимать нас на свои личные мобильные телефоны!
Возвращаемся в СИЗО,выгрузили сидим на боксах ждем распределения по камерам. И тут узнаем что пока нас небыло на СИЗО,администрация отшмонала спорт оборудование и повесила на окна где сидят ТОРНАДО вцы бояны,что бы солнечные лучи не проникали в камеры.
Этот маер говорит об этой новости с улыбкой и весельем,ему приятно что мы не сможем заниматся спортом и наслаждаться солнечными лучами.
Несколько секунд ,переброс слов, Ахилес пытается объяснить маеру тот факт что мы не заслужили к себе такого отношения.
Маер увлекся властью он не видет перед собой человека он кричит Ахилесу ты зек знай свое место.
И вот Ахилей подносит к своему уху заточку и режит свою плоть. Кровь крик маера.
Ахилес кричит в след убегающему маеру,
" Я человек у меня тоже течёт в жилах красная кровь,поймите мы тоже люди уймите свою ненависть к нам"!
Мы с бойцами прыгаем на Ахилеса руки держим его бунтующую плоть. Он кричит я челове.
После мы просим скорую,Ахилес истекает кровью. Нас закрыли в проеме боксов.
И мы час и сорок минут ждем мед помощи.
И вот теперь читаем бредни в СМИ,
ТОРНАДО захватили заложников.
Онищенко побил Ахилеса за то что Ахилес признал вину в суде.
ТОРНАДО напала на конвой.
Боже кто все это пишет,люди вы что творите вы лживые языки.
Скоты подлые и не имеющие совести и чести!
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Я вот одного не понимаю, Савченко нам рассказывала что день за два, потому что в СИЗО не человеческие условия... а у вас спортинвентарь? А биде, пля, у вас с камеры не забрали?
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Эй аваков,а что собственно изменилось после кровавого Майдана или за 3 года все техесенько вернулось на круги своя?????????????
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