 Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко", - пресс-служба экс-депутата

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата, передает Gazeta.ua.
"Напомним, что ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений.
В 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложения Николаем Мартыненко полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления. Это, однако, не помешало "антикоррупционерам" пиариться на теме так называемого "дела Мартыненко", время от времени анонсируя завершение расследования и привлечение бывшего депутата к уголовной ответственности", - отметила пресс-служба.
"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - сказал Николай Мартыненко, комментируя судебное решение.
О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.
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Лінч косо поглядає та скалить зуби, і терпіння в нього на грані зриву.
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19 hrs ·
Слідом за ГПУ (http://bit.ly/2jiIzJW) обіср@лася Нацполіція Arsen Avakov - закрила справу про розкрадання коштів VAB Банку Олега Бахматюка (bit.ly/2jiGKwA). Чось міністр нічого не пише про те, як можна було не знайти складу злочину у примітивній схемі Бахматюка, якою розорили банк: вкладники повелись на аномальні високі депозитні відсотки, занесли в VAB Банк кілька мільярдів гривень, які Бахматюк видавав у вигляді кредитів власним аграрним компаніям (на фото - типова схема). Кредити не повертали, банк розорився. Ми втратили: 5,1 млрд рефінансу від НБУ та 6,6 млрд, які Фонд гарантування віддав з наших кишень обманутим вкладникам.
В підсумку: мінус 11,2 мрлд наших податків і жодного покарання схемщикам. Ну і на утримання нац.поліції в 2017 р. ми скинулися 15,5 млрд наших податків.
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А без этого видимо не обойтись...
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Как это суд может запретить что-то расследовать, причем органу, который был создан только для того, чтобы проводить расследования. А не хочет ли этот суд запретить самому себе судить?
Да этого судью нужно к стенке ставить.
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