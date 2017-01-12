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Все про:НАБУ (1290) Мартыненко (249)

 Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко", - пресс-служба экс-депутата

11 января Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко - адвоката бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко - и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение десяти дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно Мартыненко Николая Владимировича.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит. Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата, передает Gazeta.ua.

"Напомним, что ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений.

В 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложения Николаем Мартыненко полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления. Это, однако, не помешало "антикоррупционерам" пиариться на теме так называемого "дела Мартыненко", время от времени анонсируя завершение расследования и привлечение бывшего депутата к уголовной ответственности", - отметила пресс-служба.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - сказал Николай Мартыненко, комментируя судебное решение.

О других деталях судебного решения будет сообщено дополнительно после объявления его мотивировочной части 16 января.
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Да здравствует наш суд - самый честный и неподкупный суд в мире!
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Дык у нас к этим судам ещё НАБУ и подобные ему органы добавились. Только то и делают, что пиарятся. Два года прошло, а решения нет, сколько ж ещё нужно подождать?! Лещенко и Залищук, друзьям своим, они справи ща неделю выдали, якобы проверили...
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вот и всё. РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ПРОИГРАЛА. Такие дела показательны. Мартыненко, Кононенко, Пашинский, Гонтарева...если они не сядут не о чем говорить.
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В сраку НАБУ, в сраку народ України. Один мудья може нівелювати всю боротьбу з беззаконням.
Лінч косо поглядає та скалить зуби, і терпіння в нього на грані зриву.
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Дождётесь, что народ займется так называемым Мартыненко! А у народа только две санкции, на палю или на гилляку!
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В 3 странах открыты уголовные дела а у нас он чист((( за сколько закрыли
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А у нас и петины офшоры чисты. И будут чисты пока мы будем сидеть у копютеров, а они везде и всегда будут орать Слава Украине, которая сделала их о-о-о-о-о.....чень богатыми. Им как раз и нужна такая сидячая нация. А проорать им всеравно, что соврать вспомните их предвыборные обещания и пуля в лоб и доллар по восемь и конец войны за две недели и многое другое.
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дежавью )) вспомним, как юлю суд запретил третировать! )))))))))))
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так причем тут Юля, розговор идет о тех кто тогда правил и сейчас во-власти. А что Юля не дает расследовать офшоры петины, или может оправдала злочевского и дала ему опять Украинские скважины.А может Юля виновата в том, что никак Охендовского не могут засудеть и снять с прибыльного места
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Показали свою беззубость и некомпетентность.В принципе никто и не надеялся особо.учитывая как эти структуры формировались.В нашем случае нужна ЧК времен Дзержинского.Иначе никак.
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Vitaliy Shabunin
19 hrs ·

Слідом за ГПУ (http://bit.ly/2jiIzJW) обіср@лася Нацполіція Arsen Avakov - закрила справу про розкрадання коштів VAB Банку Олега Бахматюка (bit.ly/2jiGKwA). Чось міністр нічого не пише про те, як можна було не знайти складу злочину у примітивній схемі Бахматюка, якою розорили банк: вкладники повелись на аномальні високі депозитні відсотки, занесли в VAB Банк кілька мільярдів гривень, які Бахматюк видавав у вигляді кредитів власним аграрним компаніям (на фото - типова схема). Кредити не повертали, банк розорився. Ми втратили: 5,1 млрд рефінансу від НБУ та 6,6 млрд, які Фонд гарантування віддав з наших кишень обманутим вкладникам.
В підсумку: мінус 11,2 мрлд наших податків і жодного покарання схемщикам. Ну і на утримання нац.поліції в 2017 р. ми скинулися 15,5 млрд наших податків.
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печерский уже потерял монополию на самый справедливый суд в мире?
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Тёмная сторона демократии...
А без этого видимо не обойтись...


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А буквально вчера сытник грозился что вот вот мартыненко сядет!!
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теперь пострадавшего в депутаты надобно вернуть
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Cуд решает можно проводить расследование или нет?...
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Я не понимаю. НАБУ не профессионалы и бездари, или это организовал Пэтя, чтобы узурпировать власть и поставить Гройсмана? Они чисты как слеза младенца, или откупились от Офшоренко? Столько кричали Мартыненко- кошелек Сени. И на тебе! Дела нет вообще! НАБУ орудие расправы или борцы с коррупцией?
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Подозреваемый в мошенничестве член Высшего Совета юстиции Гречковский вернулся на работу в ВСЮ. С утра отличные новости. Веревка все ближе к их шеям....
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А как обьснить то, что Соломенский суд десятками штампует решения в пользу НАБУ?! Или это норма?
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Раньше самым "крутым судом" Украины был Печерский, сейчас становится Соломенский... Когда уже специализированный антикоррупционный суд начнет работать? Когда уже всякие "не пришей к кобыле хвост" "типа суды" перестанут откровенно игнорировать интересы общества ("простых украинцев") и лоббировать (если не сказать более "забористее") интересы откровенных воров и бандуганов, когда?! Наверно тогда, когда несколько самых "честных" и "принципиальных" "судей" и "великих государственных деятелей" станут "украшением" определенных деревьев!!! Вы этого ждете, банда "патриотов у власти"?! Смотрите, скоро дождетесь... И "Байден" не поможет!!!
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Что за херня.
Как это суд может запретить что-то расследовать, причем органу, который был создан только для того, чтобы проводить расследования. А не хочет ли этот суд запретить самому себе судить?

Да этого судью нужно к стенке ставить.
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странно читать комментарии. кто-то ожидал другого? "бриллиантовых" прокурворов взяли прямо на горячем, со всеми уликами. просто за руку поймали. и никого не посадили, только уволили всех заигравшихся в революцию достоинства из прокурватуры.
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Не понимаю. Это что, суд может запретить Порошенко быть президентом, Гройсману премьером и в какой-то момент распустить Раду?
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Переливають з пустого в порожнє майже 2 роки,НАБУ так нічого і не знайшло - скільки ще чекати?
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Если так посмотреть и логически проанализировать, то становится понятно, что там все судьи в кармане у НАБУ. Ну и если бы НАБУ что-то нашло ща 2 года, то дело бы явно не закрывали. Суды у нас продажные, об этом ее стоит никогда забывать
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Кто нибудь верит что в Украине можно за 3-4 года стать олигархом абсолютно честно!! 99,99% людей уверен что не верят. А вот грёбаный суд верит. Судьи поголовно абсолютно уверены что за з\плату судьи они тоже могут жить как арабские шейхи,даже лучше. О чём мы вообще сейчас говорим и возмущаемся?!. Украину давно захватили и поделили эти пид..ы. Они как клещи способны пить кровь народа в 600 раз больше своего веса. Одни нажравшись крови отваливаются что бы переработать её (Янукович и его шайка) а их место занимают(уже заняли) новые ещё более голодные кровососы- паразиты.Они нам вводят сперва обезбаливающее типа разных обещалок что бы мы не почувствовали как они впиваются в наше тело И пока жертва ещё в силах их вырвать с мясом из своего тела нельзя терять время,иначе будет поздно. Жертва умрёт не имея сил бороться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко", - пресс-служба экс-депутата
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