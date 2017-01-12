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Все про:Львовщина (1262) непогода (197) ОГА (1217) переохлаждение (11) смерть (4335)

 За сутки от переохлаждения на Львовщине один человек погиб, шестеро госпитализированы с обморожениями, - ОГА

На Львовщине за прошедшие сутки, 11 января, от переохлаждения погиб один человек, шестеро госпитализированы с обморожениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, опубликованном в Facebook.

"В течение 11 января, предварительно, от переохлаждения в области умер 1 человек и с признаками переохлаждения и обморожения госпитализированы в больницы 6 человек", - сказано в сообщении.

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Так, в Сокальском районе госпитализирован 1 человек, в Жолковском - 2, в Жидачевском - 1, в Самборском -1, в г. Новый Раздел - 1. В Яворовском районе 1 человек умер.


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Уже который день и все Львовщина . Специально так новости подают, или?
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Как можно допустить обморожение, а тем более -- умереть от переохлаждения, будучи трезвым?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки от переохлаждения на Львовщине один человек погиб, шестеро госпитализированы с обморожениями, - ОГА
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