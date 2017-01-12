 За сутки от переохлаждения на Львовщине один человек погиб, шестеро госпитализированы с обморожениями, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, опубликованном в Facebook.
"В течение 11 января, предварительно, от переохлаждения в области умер 1 человек и с признаками переохлаждения и обморожения госпитализированы в больницы 6 человек", - сказано в сообщении.
Так, в Сокальском районе госпитализирован 1 человек, в Жолковском - 2, в Жидачевском - 1, в Самборском -1, в г. Новый Раздел - 1. В Яворовском районе 1 человек умер.
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