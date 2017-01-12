 Позиция Вашингтона звучит четко: разговор с РФ будет происходить с позиции силы, - Чалый

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "112 Украина".
"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", - заявил Валерий Чалый.
По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная полиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией Минских решений.
"Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике - посмотрим", - добавил представитель Украины в Вашингтоне.
По словам Валерия Чалого, новый законопроект относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку.
"Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций", - считает он.
Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают довольно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партии. "Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать", - прокомментировал Валерий Чалый.
Валерий Чалый также отметил, что считает политику санкций правильной, ведь она оказывает давление на Россию.
"И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставалась в силе", - заявил он.
Напомним, группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Также кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, заявил, что не поддерживает оккупацию Крыма Россией.
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Шеф обещал тебя ко мне скоро перекинуть
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Через три роки після перемоги Евромайдану та початку московської збройної аґресії, московщення української нації триває з дедалі зростаючою швидкістю завдяки досі не скасованому «закону Ківалова-Калєсн
іченка».
Півтора мільйони української молоди відмовились за цей час від рідної мови, перейшовши на московську під впливом її повного де-факто переважання у ЗМІ, Інтернеті, бізнесі, владних органах та школах і вишах, прикритого «фіговим листоком» формального статусу української як «державної».
За прогнозами експертів, уже до 2050 року українська мова має фактично стати «мертвою», доповнивши сумний мартиролог таких вимерлих у ХХ сторіччі европейських мов, як білоруська, ґельська та їдиш.
Єдиний рятунок для української мови та шлях до її збереження - негайне скасування мовного закону, написаного в надрах московського Кремля та Лубянки з ясною метою її остаточного та безповоротного знищення.
У п'ятницю, 13 січня, Конституційний Суд України в закритому режимі проведе вирішальне засідання для ухвалення рішення за позовом патріотично налаштованих депутатів Верховної Ради минулого скликання, які вважають нав'язаний Україні Москвою мовний закон антиконституційним та домагаються його скасування.
Не слід забувати, що рішення в цьому питанні ухвалюватимуть ті самі люди, котрі в 2010-му визнали «конституційним» захоплення Віктором Януковичем владних повноважень, яких він не мав на момент «обрання», а в 2016-му - передачу монополії на здійснення представництва громадян і юридичних осіб у судах контрольованою В.Путіним через його близького поплічника В.Медведчуком «адвокатурою».
Не випадково саме на «п'ятницю, 13-е» призначили вони свій «синедріон».
Щоб не дати можливість в інформаційній темряві, без належної уваги української громади звершити над мовою української нації неправий суд, українські громадські організації та творчі колективи і просто небайдужі громадяни, які мають високу патріотичну національну свідомість, збіраються в цей день з 09:30 біля будинку Конституційного Суду по вул. Жилянській 14 у Києві, аби висловити рішучу вимогу негайного скасування «закону КаКі».
На мапі місце події можна знайти тут:
https://goo.gl/iUOFUU Найближча станція метро - «Олімпійська», у трьох-п'яти хвилинах пішої ходи від будинку КС. - в Конституційний Суд України
вівторок о 13:41 · Публічно · в Timeline
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Ирония судьбы...
Да, Эльдар Александрович?
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Это что за зверюга?
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шоб не сглазить и не получилось как со старухой клинтон
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это огрехи перевода или позиция в квадрате?!
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Росіяни знайшли ще дешевший аналог якісному алкоголю.
У покинутому будинку біля набережної річки Смоленки в Санкт-Петербурзі силовики знайшли тіла трьох людей, які вживали в якості алкоголю склоочисник Дід Мороз. Про це пише місцевий сайт Фонтанка.
http://www.fontanka.ru/2017/01/11/162/
Тіла жінки і двох чоловіків знайшли ввечері 9 січня, поруч з ними була п'ятилітрова пляшка з написом "Склоомиваюча рідина Дід Мороз", в якій плескалися залишки рожевого кольору. Як вважає слідство, в складі склоочисника є метиловий спирт, яким і отруїлися люди.
Російські ЗМІ пишуть, що оптові постачальники "Діда Мороза" в Петербурзі в своїх анотаціях до продукції підкреслюють, що склоомиваюча рідина виробляється з етилового спирту або його промислового аналога - ізопропилового...на подходе жидкость для чистки унитазов?
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чмо?
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.....
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Поэтому Чалый не кажи гоп! Введут хуйлу по самое ни хочу тогда и будишь говорить, а то как с безвизом может получится (не дай боже)
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«Из-за сложного характера боя Perdix не являются предварительно запрограммированным дронами. Они представляют собой коллективный организм, принимающий решение единым разделённым мозгом, как рои в природе. Поскольку каждый Perdix общается и сотрудничает с другими членами стаи, рой не имеет лидера и может плавно адаптироваться к новым обстоятельствам, действуя по одиночке, мелкими или крупными группами», - сообщил руководитель SCO Уильям Роупер.
Perdix - одноразовый относительно недорогой(печатают на 3-D принтере) разведывательный дрон, который может выпускаться для дополнительной разведки перед нанесением ударов с воздуха. Беспилотник выполнен из пластика, оснащён небольшим электромотором с толкающим воздушным винтом, а также видеокамерой и радиопередатчиком (видео- и радиосигнал транслируются пилоту и в командный центр)
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