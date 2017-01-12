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 Позиция Вашингтона звучит четко: разговор с РФ будет происходить с позиции силы, - Чалый

В Вашингтоне придерживаются позиции, что разговор с Россией будет происходить с позиции силы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала "112 Украина".

"Позиция звучит четко, что разговор с Россией будет происходить с мощной позиции силы", - заявил Валерий Чалый.

По его словам, в Вашингтоне существует консолидированная полиция относительно санкций, введенных в связи с невыполнением Россией Минских решений.

"Другое дело, что сейчас звучат заявления тех людей, которые будут приходить на должности, что возможно использовать и другие инструменты, которые не были применены в полной мере. Как это будет выглядеть на практике - посмотрим", - добавил представитель Украины в Вашингтоне.

По словам Валерия Чалого, новый законопроект относительно нового пакета санкций в отношении Российской Федерации имеет достаточно сильную поддержку.

"Это очень серьезный законопроект. Он имеет широкое применение, добавляет санкции в энергетической сфере, экономической. Тут можно говорить об усилении санкций", - считает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст

Он также отметил, что сейчас законопроект поддерживают довольно сильные политические фигуры из республиканской и демократической партии. "Поэтому сейчас, я знаю, идет работа в Конгрессе, чтобы увеличить число сенаторов, которые будут его поддерживать", - прокомментировал Валерий Чалый.

Валерий Чалый также отметил, что считает политику санкций правильной, ведь она оказывает давление на Россию.

"И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставалась в силе", - заявил он.

Напомним, группа американских сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, республиканец Джон Маккейн и демократ Роберт Менендес, внесли на рассмотрение сената законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России. Также кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, заявил, что не поддерживает оккупацию Крыма Россией.
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Если бы ещё Чалый был президентом США ,то было бы вообще хорошо ....
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Сто пудов. у них и гум конвои такие. тушонка для солдат и снаряды.
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Nu a kak s vesom , s gruzopodjomnostju to vihodit, davai slozjim vmeste i posmotrim - feik i fuinja polucjajetsa ot kakogo to, net ne ot tebja, ne ti etu fuinju pridumal i ne ti skazla, sjto eto fakt, prosto pokazal, sjto cjto nacjinajetsa - vsiakaja fuinja.
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скучно тут без тебя Вован...
Шеф обещал тебя ко мне скоро перекинуть
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Там целая компания его поджидает - адик , саддам ...
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Дай бог, чтобы это так было. Обама не захотел мараться, не дал летального оружия. Переговоры должны быть. Но переговоры переговорам рознь. Можно сюсюкать, а можно и взять Хуйла за его щуплое хозяйство.
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..а какой "четкий" разговор США,он слышит по отношению к Украине.когда и он и рошен и сеня и вся власть делали заявления о победе Клинтон???
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ну почему каждый убогий КРЕМЛЕВСКИЙ ХОЛУЙ постит на цензоре под флагом проклятого АБАМЫ???))))
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они уже начинают привыкать их уважать))) Трамп сказал, что будут уважать, значит будут)))
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Платоныч ,так ушедший АБАМА в бюджет пиндосии заложил монеты американские для помощи Украины ,какой дурак за такое будет проклинать....?
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13 СІЧНЯ 2017 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УХВАЛИТЬ РІШЕННЯ ЩОДО «ЗАКОНУ КІВАЛОВА-КАЛЄСНІЧЕНКА»! Пікетування будинку КС розпочнеться о 09:30. Репост і повна мобілізація!
Через три роки після перемоги Евромайдану та початку московської збройної аґресії, московщення української нації триває з дедалі зростаючою швидкістю завдяки досі не скасованому «закону Ківалова-Калєсн
іченка».
Півтора мільйони української молоди відмовились за цей час від рідної мови, перейшовши на московську під впливом її повного де-факто переважання у ЗМІ, Інтернеті, бізнесі, владних органах та школах і вишах, прикритого «фіговим листоком» формального статусу української як «державної».
За прогнозами експертів, уже до 2050 року українська мова має фактично стати «мертвою», доповнивши сумний мартиролог таких вимерлих у ХХ сторіччі европейських мов, як білоруська, ґельська та їдиш.
Єдиний рятунок для української мови та шлях до її збереження - негайне скасування мовного закону, написаного в надрах московського Кремля та Лубянки з ясною метою її остаточного та безповоротного знищення.
У п'ятницю, 13 січня, Конституційний Суд України в закритому режимі проведе вирішальне засідання для ухвалення рішення за позовом патріотично налаштованих депутатів Верховної Ради минулого скликання, які вважають нав'язаний Україні Москвою мовний закон антиконституційним та домагаються його скасування.
Не слід забувати, що рішення в цьому питанні ухвалюватимуть ті самі люди, котрі в 2010-му визнали «конституційним» захоплення Віктором Януковичем владних повноважень, яких він не мав на момент «обрання», а в 2016-му - передачу монополії на здійснення представництва громадян і юридичних осіб у судах контрольованою В.Путіним через його близького поплічника В.Медведчуком «адвокатурою».
Не випадково саме на «п'ятницю, 13-е» призначили вони свій «синедріон».
Щоб не дати можливість в інформаційній темряві, без належної уваги української громади звершити над мовою української нації неправий суд, українські громадські організації та творчі колективи і просто небайдужі громадяни, які мають високу патріотичну національну свідомість, збіраються в цей день з 09:30 біля будинку Конституційного Суду по вул. Жилянській 14 у Києві, аби висловити рішучу вимогу негайного скасування «закону КаКі».
На мапі місце події можна знайти тут:
https://goo.gl/iUOFUU Найближча станція метро - «Олімпійська», у трьох-п'яти хвилинах пішої ходи від будинку КС. - в Конституційний Суд України
вівторок о 13:41 · Публічно · в Timeline
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ты пойди на сру.ру и там, в своей недостране, своих ватных братьев агитируй, чмо.
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Я знаю, що більшість держслужбовців України не володіє державною мовою в тому обсязі який вимогає закон про держмову,чим безкарно порушуют його( ключеве -безкарно) ))))
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тут не поспоришь. стоит только на интервью гнойсмана или спикера ВР посмотреть. чего дальше от госслужащих требовать тогда?
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а ты сам то читал? над ним работали рыги колесниченко с киваловым и их подпевалы рыгоанальные. а так же член совета движения "російськомовна Україна" жид монастырский.
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ЧитатьНовости Кафки‏@Kafka_NewsКакая удивительная рождественская история!
Ирония судьбы...
Да, Эльдар Александрович?
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Вот бяда-то какая, видать бояра для унитазов подорожала.....
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Fuinja bojarisnjik, teperj vot cjto polucjajetsa to, smejalis rus SMI, mol v Ukraine dedmoroza zapretili - pohodu nakarkali, zapretjat kak raz v rassejke.
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Скоро стіклоочисник "Христос Воскрес"-дебіли одним словом
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очень даже скрепненько! Не ''Святым Николаем'' же, а родным краснорожим ''Дедом Морозом''! У него же борода из ваты!
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... в Вашингтоне существует консолидированная полиция относительно санкций ...
Это что за зверюга?
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Чотко по чалому вроде клинтон выиграла выборы без вариантов
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может чалому папизже заявы сделать
шоб не сглазить и не получилось как со старухой клинтон
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чахлик невмирущий...він майбуть не дивився слухання про призначення Тіллерсона на посаду держсекретаря...а заодно і пресуху Трампа...мав би зрозуміти що до влади у Штатах прийшли лицеміри не гірші за "нашого" "сліпця"...
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это ты по слепому трасту судишь? так выходит,слепым трастом пользуются все в мире,кроме вована хуйла,не?
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Podozjdi, ne vazjno kto poljzujetsa, vazjno , sjto govorit ob etom zakon i sjto obesjcjal dolzjastnoje lico.
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а о крыме вспоминают все чаще и чаще...видимо новый этап отрезвления раиськи.
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"В Вашингтоне придерживаются позиции, что разговор с Россией будет происходить с позиции силы.Источник:http://censor.net.ua/n422969"
это огрехи перевода или позиция в квадрате?!
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Как сказал Обама, основные противники США - Россия и Китай. Сразу с 2-мя бороться у США сил нет. Поэтому Обама хотел задобрить Китай, а Трамп будет задобрять Россию.
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В смысле будут торговаться и одна из разменных монет - Украина. Но ты можешь этот процесс представлять на основе своего личного опыта.
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Pro Ukrainu zabudjte, ona ne razmennajamoneta, nikto bi ne obucjal ih vojenih, jesli bi jeju dumali torgovatj - zacjem obucjatj vozmozjnih protivnikov nasjim vojenim principam itd, vkljucji rubiljnik , a to ili v mozgi nepopodajet krovj ili tam takoj stopor, sjto nemozjet nicjevo ot tuda vijti, potomu, sjto vipusknaja linija prekrita.
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"Бояришник" уже не в моді: У Росії зафіксовані перші смерті від склоочисника "Дід Мороз"


Росіяни знайшли ще дешевший аналог якісному алкоголю.
У покинутому будинку біля набережної річки Смоленки в Санкт-Петербурзі силовики знайшли тіла трьох людей, які вживали в якості алкоголю склоочисник Дід Мороз. Про це пише місцевий сайт Фонтанка.

http://www.fontanka.ru/2017/01/11/162/

Тіла жінки і двох чоловіків знайшли ввечері 9 січня, поруч з ними була п'ятилітрова пляшка з написом "Склоомиваюча рідина Дід Мороз", в якій плескалися залишки рожевого кольору. Як вважає слідство, в складі склоочисника є метиловий спирт, яким і отруїлися люди.
Російські ЗМІ пишуть, що оптові постачальники "Діда Мороза" в Петербурзі в своїх анотаціях до продукції підкреслюють, що склоомиваюча рідина виробляється з етилового спирту або його промислового аналога - ізопропилового...на подходе жидкость для чистки унитазов?
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Nu nikto zje nezapresjcjal russiano upotrbljatj, tak sjto, jesli jestj zjelanije - na zdorovje.
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блин, я думала это прикол про стекломой! они его и правда пьют, ппц..
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Сила это хорошо.Когда другие методы не помогают.По хорошему.Так и украинцам нужно с этой недовластью,гутарить.
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пока что слишком все непонятно. А у чалого работа такая
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А подождать пздеть хотя бы две недели - слабО?
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А он ничего необычного и не озвучил, ВСЕГДА так было и так БУДЕТ. Чалый - кэп Очевидность.
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Уже 70 лет США и Россия общаются с позиции силы
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"И мы будем делать все, чтобы санкции в связи с нелегальной попыткой аннексии Крыма оставалась в силе",
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Как США и Европа несвидомых россиян кормили. В соответствии с Соглашениями об оказании продовольственной помощи Россией в 1998-1999 годах (с 9 августа 1999 года премьер-министр Путин В.) было получено от США: 100 тыс. т риса, муки, растительного масла и сухого молока в качестве гуманитарной помощи (это продовольствие будет распределено бесплатно по 10 российским регионам); 1,5 млн. т продовольственной пшеницы в дар правительству РФ (зерно продавалось уполномоченными структурами правительства по установившимся внутренним ценам; вырученные деньги пошли на социальные программы); 0,5 млн. т кукурузы, 0,2 млн. т продовольственной пшеницы, 0,3 млн. т соевого шрота, 0,2 млн. т соевых бобов, 120 тыс. т говядины, 100 тыс. т риса, 50 тыс. т свинины, 30 тыс. т сухого молока в качестве товарного кредита (денежный эквивалент - $600 млн.) на 20 лет под 2% годовых с пятилетней отсрочкой по выплате процентов. От стран Европы в 1999 году Россия получила: 1 млн. т продовольственного зерна, 500 тыс. т ржи, 150 тыс. т говядины, 100 тыс. т свинины, 50 тыс. т сухого молока, 50 тыс. т риса в качестве дара правительству РФ (денежный эквивалент - примерно $476 млн.). Все это продавалось уполномоченными структурами правительства по установившимся внутренним ценам; вырученные деньги пошли на социальные программы.
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Зато тогда Россию Запад любил, считал молодой демократией.
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Санкции разрабатывают сенаторы, и дай Бог чтоб приняли подавляющим большинством! Но про санкции от Трумпа или Тилирсона что-то пока не слышно - всё на тормозах.
Поэтому Чалый не кажи гоп! Введут хуйлу по самое ни хочу тогда и будишь говорить, а то как с безвизом может получится (не дай боже)
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Пока Тиллерсона не утвердили, он будет говорить то что хотят услышать от него сенаторы. А вот что будет потом?
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А читали книгу Майкла Крайтона "Рой"??? Нет? Срочно прочтите, он уже возле вас!!! Работает неплохо. Вот видео. https://www.youtube.com/watch?v=3XKiUtruQiY

«Из-за сложного характера боя Perdix не являются предварительно запрограммированным дронами. Они представляют собой коллективный организм, принимающий решение единым разделённым мозгом, как рои в природе. Поскольку каждый Perdix общается и сотрудничает с другими членами стаи, рой не имеет лидера и может плавно адаптироваться к новым обстоятельствам, действуя по одиночке, мелкими или крупными группами», - сообщил руководитель SCO Уильям Роупер.
Perdix - одноразовый относительно недорогой(печатают на 3-D принтере) разведывательный дрон, который может выпускаться для дополнительной разведки перед нанесением ударов с воздуха. Беспилотник выполнен из пластика, оснащён небольшим электромотором с толкающим воздушным винтом, а также видеокамерой и радиопередатчиком (видео- и радиосигнал транслируются пилоту и в командный центр)
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Трамп прислал подарок сцарю на старый Новый Год - 2 бочки вазелина, ящик мыла и 300 метров веревки. На упаковке была надпись : Вова, у тебя есть аж 2 варианта, строк - до 20 января.
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День одно день другое, со всякими приставками " может быть" . Такого давно в США не происходило, барыга 2.
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Ага! А "В ноябре мы будем ездить в ЕС без виз" !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция Вашингтона звучит четко: разговор с РФ будет происходить с позиции силы, - Чалый
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