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 Я прошу вас верить не в мои способности изменить все, а в ваши, - последний твит Обамы побил рекорд популярности

Прощальный пост в "Твиттере" Обамы стал самым популярным за время существования аккаунта.

Прощальный твит президента США Барака Обамы стал самым популярным за время существования его аккаунта в "Твиттере". как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание CNET.

"Спасибо вам за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности изменить все, а в ваши", - написал Барак Обама.

Данный твит перепостили более 700 тыс. пользователей, еще более 1,5 тысяч поставили "лайк". В сообщении отмечается, что ранее самыми популярными Твитами Обамы были посты о легализации однополых браков и о планах снижения стоимости высшего образования в США.
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ничего скоро второе дыхание придет через задницу.
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Проблема для Украины в том что Трумп может уговаривать Украину вместе с хуйлом признать Крым расеей, а Пецся с удовльствием может согласится в обмен на кредиты которые благополучно и разворует!
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Как только Пецся согласится, через пару дней он будет в Ростове.
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ну так ты сравнил, обычных людей ввозрасте где-то на встрече и силиконовых напрокат взятых спецом, вообще я считаю что то гамно что то кака я про трампа и путина,
а, кстати, что у трампа жены страшненькие, ну как страшненькие, не очень, столько есть актрис а у его жена глаза вообще не раскрываются если б она была бы китаянкой или японкой, а они бывают очень красивые а то вроде белая а лицо длинное, глаза как щелки, злое какое то лицо неприятное, первая ж вообще бабец мордастая была, короче хоть у него и денег куча а вкуса нет, посмотри какие хоромы у его, цыганские бараны со своим "минимализмом" отдыхают,не утончённости ни шикарности ни в женщинах ни в вещах,блин мне бы этого урода деньги, так бы и удавила б гниду рыжую,рыло гидопакостное, шоб он издох(
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простите погорячилась,
дусту ему в кофе можно подсыпать
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понимаешь, краса для кацапа и красота для нормального человека несколько отличаются:


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Я прошу вас верить - не в мои способности изменить все, а в ваши, - последний твит Обамы побил рекорд популярности
Это касается людей не только в США, но и в Украине.
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ловкий трюк - всё в ваших руках, НО налоги не ваших, менты не ваших, армия не ваших, экономика не ваших, суды не ваших, прокуратура не ваших, спецслужбы не ваших... а остальное в ваших.
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Ты сейчас какую страну в виду имел? Если ты про Штаты - то мимо. Если про Украину - то ближе к истине. Но тогда при чем Обама?
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Хороший мужик,Обама..Но мягкий.Не для хулиганов в виде, пути. Ему котом Леопольдом нужно быть.
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Да, да. Твои "способности менять" мы уже увидели и оценили. "Спасибо" за "перезагрузку" с рашей и за "выполнение гарантий" по Будапештскому меморандуму. Если бы не эти "способности"- в Украине не было бы войны.
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Да да зрадофилы Обама виноват шо у Хуйла крыша поехала а Украина 53 штат США
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЯ прошу вас верить не в мои способности изменить все, а в ваши, - последний твит Обамы побил рекорд популярности
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