 Я прошу вас верить не в мои способности изменить все, а в ваши, - последний твит Обамы побил рекорд популярности

"Спасибо вам за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности изменить все, а в ваши", - написал Барак Обама.
Данный твит перепостили более 700 тыс. пользователей, еще более 1,5 тысяч поставили "лайк". В сообщении отмечается, что ранее самыми популярными Твитами Обамы были посты о легализации однополых браков и о планах снижения стоимости высшего образования в США.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.- President Obama (@POTUS) January 11, 2017
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а, кстати, что у трампа жены страшненькие, ну как страшненькие, не очень, столько есть актрис а у его жена глаза вообще не раскрываются если б она была бы китаянкой или японкой, а они бывают очень красивые а то вроде белая а лицо длинное, глаза как щелки, злое какое то лицо неприятное, первая ж вообще бабец мордастая была, короче хоть у него и денег куча а вкуса нет, посмотри какие хоромы у его, цыганские бараны со своим "минимализмом" отдыхают,не утончённости ни шикарности ни в женщинах ни в вещах,блин мне бы этого урода деньги, так бы и удавила б гниду рыжую,рыло гидопакостное, шоб он издох(
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дусту ему в кофе можно подсыпать
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слабохарактерный (с)
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Это касается людей не только в США, но и в Украине.
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