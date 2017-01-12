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Все про:Байден (363) визит (2000) Порошенко (10340) США (11641)

 Порошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП

В Администрации Президента Украины Петра Порошенко анонсировали встречу вице-президентом США Джозефом Байденом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.

"15 января Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", - сказано в разделе анонсов на сайте главы Украинского государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины
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да, видимо, не знает, на каком коне к нему подъехать. Ох, непросто ему будет. Байден - человек принципиальный.
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На встрече Байден передаст материалы о роли Пашинского и Авакова в расстреле Небесной сотни и беркута. И поставит пороху ультиматум. От дальнейших движений пороха будут зависить дальнейшие действия в отношении Украины и ее "элиты" со стороны США
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байден уже по ходу утомился от этого правительства украины. недавно видел интервью байдена которое меня обеспокоило, он там говорил о сложностях в продлении санкций против какцапии и призывал порошенко принять особый статус для лугандона.
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Случайно речь не будет ли вестись и вокруг сынули байдена и его бизнесе, засветившегося еще чивакуне и продолжающийся при чиколадном? А кто такой байден на сегодня - круглый ноль!!!
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новость с Порошенком? значит тотальная зрада,это же очевидно
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Будь ласка зазначте реквізити вашого рахунку за який " можна побухать"!
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Что, тебя на встречу не пригласили?
Тоди - обойдешься.
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И охота же Байдену на всяких мудаков ,время тратить...
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133133

я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.

а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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порошенко обсудит с Байденом расширение земельных угодий
своего троллоло 133133
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Встреча может быть односторонней, это когда ты 7 раз а она не пришла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП
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