 Порошенко проведет двустороннюю встречу с Байденом 15 января, - АП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"15 января Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его визита в Украину", - сказано в разделе анонсов на сайте главы Украинского государства.
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Тоди - обойдешься.
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я уже землевладелец.
у меня есть 12 моих гектаров чернозёма.
а ты голодранец
11.01.2017 19:30
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своего троллоло 133133
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