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 В течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов, - ОБСЕ

За период с вечера 9 по вечер 10 января СММ зафиксировала большее количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 700 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии миссии.

Большинство этих нарушений наблюдались в районе Светлодарска и Дебальцево, а также в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.

9 января, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), в течение пяти часов команда СММ слышала 24 взрыва, оцененных как выстрелы из минометов калибром 120 мм, 60 взрывов - как огонь из 82-мм минометов (41 выстрел и 19 разрывов минометных мин).

Также зафиксированы 24 взрыва как выстрелы из пушки боевой машины пехоты БМП-1 (73 мм), пять взрывов - как разрывы снарядов безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), пять взрывов - как разрывы гранат автоматического гранатомета, 20 взрывов - как огонь из системы вооружения неустановленного типа (5 разрывов снарядов и 15 выстрелов), а также более 90 очередей из крупнокалиберных пулеметов - все на расстоянии 3-4 км к юго-востоку.

Вечером 10 января на протяжении более 20 минут с той же позиции наблюдатели слышали 23 взрыва от артиллерийского огня (12 выстрелов и 11 разрывов снарядов), а также непрерывный огонь из стрелкового оружия в 3-6 км к юго-востоку.

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Вечером 9 января, находясь в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), в течение 3,5 часов команда СММ слышала 316 взрывов неопределенного происхождения в 6-12 км к северо-западу.

10 января с той же позиции наблюдатели слышали четыре взрыва (один выстрел, остальные - взрывы неопределенного происхождения) в 3-7 км к северо-западу.

Вечером 9 января на протяжении 3,5 часов в оккупированной Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 6-9 км к юго-западу и 9 одиночных выстрелов из стрелкового оружия в 5-8 км к югу.

Вечером 9 января камера СММ в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) зафиксировала перестрелку, включая 43 взрыва неопределенного происхождения, в общей сложности 175 снарядов, выпущенных с юга на север, и 140 - с севера на юг.

"Вся эта огневая активность, которая началась с 47 снарядов, выпущенных с юга на север, была зафиксирована на расстоянии 3-4 км к востоко-юго-востоку от месторасположения камеры", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 10 января ОБСЕ сообщала, что недалеко от Мариуполя ситуация обострилась.




ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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!!!! Порошенко и Турчинов,которые за фронт уже забыли,у них нет войны,перемирие вместо боевых действий и нет даже визового режима с агрессором, очень скоро в района Донецка может и с Дебальцева будет наступление боевиков и рос. армии.Обеспечьте наших военных военной техникой ,боеприпасами и топливом.Если не обеспечите будут большие потери и вы твари за них ответите.
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В течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов. Ничего себе они сами себя обстреливают.
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читай внимательно. * оцененные как выстрелы минометов 120 и 82 мм*
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"находясь в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), в течение 3,5 часов команда СММ слышала 316 взрывов неопределенного происхождения в 6-12 км к северо-западу."
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Так они все время сами себя обстреливали. Украина свято выполняет все договоренности.
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Вся эта огневая активность, которая началась с 47 снарядов, выпущенных с юга на север, была зафиксирована на расстоянии 3-4 км к востоко-юго-востоку от месторасположения камеры", - отметили в пресс-службе.

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С ЮГА НА СЕВЕР.
Открой карту, лапоть.
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расіянським орко-мухам не спиться....скоро фаршем на расію кляту поїдуть.....смерть расіянським окупантам !!!!здохни хуйло-путін та клята расія !!!!
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Не обоссысь.Ты уже 3й год шкадыбаешь!И выучи на конец орфографию!
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а шоколадная мразь бабло с пацанами пилит...
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Кому шо, а орлу про зраду. Читай уважно, обстріли були врайоні окупованого Дебальцево. Наші позиції не менше 12-15 км від Дебальцевого. Вибухи із мінометів 82, 120мм ( від 5 до 8 км ). Я розумію,що орки весь час самі себе обстрілюють і вбивають. А наші дотримуються мінських угод.
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ночью шли сепарские танки через Донецк на север. Наши били по Спартаку целый день
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вчера сепары выкладывали карту боев. Сегодня утром как будто не было вовсе ничего.
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в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов
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опять идиотский заголовок от журналистов Цензора.
У них там хоть редактор школу закончил?
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В ночь на 8 января в районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат

"Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются", - написал блогер. Напомним, это не первый случай, когда неизвестные хладнокровно убивают оккупантов применяя холодное оружие.
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это не первый случай вранья на этот форуме
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убери - делаешь тут перепост идиотов, которые не знают первоисточник фото...
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Козломордые фашисты оккупанты )(уйла, очень шибко гуляют, ядрёно отмечают затянувшиеся для них рождественские праздники ! И от них ни на грамм не отстают их холуи кровавые бандиты сепаратисты пока ещё оккупированной российскими фашистами захватчиками бандитской резервации ( длнр)
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Не знаю господа,может я ошибаюсь,но по моему скромному мнению всему тому "гибридному" беспределу,что творит на украинском Донбассе фашистская до мозга своих костей россия,можно положить конец только одним:ОТВЕТИТЬ ЕЙ ТАКИМИ ЖЕ "ГИБРИДНЫМИ" действиями.Как украинцы говорят:"Вашим салом да вам же по мусалам!".Что я имею ввиду?А то,что украинским спецслужбам нужно создавать тайные базы в Украине для подготовки антипутинского Сопротивления на самой россии.Прежде всего национально-освободительный движений народов Казакии (т.н. "Ростовская область"),Кубани,Ставропольщины,кавказских народов Северного Кавказа... А так же народов Поволжья (прежде всего Татарстана и Башкортостана),Тувы,Бурятии,Якутии... Но основной упор Украина должна делать именно на РУССКИХ СЕПАРАТИСТОВ.Которые прекрасно видят,что путин и его компания ведут к вырождению и в конечном счете уничтожению русской нации.И,соответственно,желающие ее сожранить ПУТЕМ СОЗДАНИЯ МОНОЭТНИЧЕСКОГО ЧИСТО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА на обломках В КОРНЕ ВРАЖДЕБНОЙ РУССКИМ т.н. "Российской империи".В которой они не имеют (и никогда не имели!) даже своей национальной автономии,как все остальные ее населяющие!Т.е. всегда по сути были гражданами ВТОРОГО СОРТА.Так вот:именно в этом должен быть приоритет Украины в противостоянии с Имприей Зла.Подготовка и создание на территории РФ антипутинского и антироссийского вооруженного Сопротивления.Которое должно со временем устраивать засады и нападения на российские военные базы и колонны,объекты инфраструктуры.Допускаю участие в них даже некоторого количества украинских спецов.Которых,в случае их попадания в плен,всегда можно назвать просто "добровольцами".Никакого отношения к украинским силовым структурам не имеющих.Нужно устроить на россии то,что она устроила в Украине!И при этом ВСЕ НАПРОЧЬ ОТРИЦАТЬ.
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Друг мой. Для всего этого нужны деньги. А украинские деньги уходят Пороху и его свите в кармашку.
Да и что могут сделать базарный необразованный шут Гройсман, барыга Порошенко, недоучка Луценко, откровенный вор Аваков? У них только одно на уме - набить свои карманы. Страна им побоку.
Они уже воруют не стесняясь. Отстреливают украинцев без всякого зазрения совести.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов, - ОБСЕ
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