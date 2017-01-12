 В течение 3,5 часов в оккупированном Дебальцево было зафиксировано 316 взрывов, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net, об этом сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии миссии.
Большинство этих нарушений наблюдались в районе Светлодарска и Дебальцево, а также в районе треугольника Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт.
9 января, находясь в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), в течение пяти часов команда СММ слышала 24 взрыва, оцененных как выстрелы из минометов калибром 120 мм, 60 взрывов - как огонь из 82-мм минометов (41 выстрел и 19 разрывов минометных мин).
Также зафиксированы 24 взрыва как выстрелы из пушки боевой машины пехоты БМП-1 (73 мм), пять взрывов - как разрывы снарядов безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм), пять взрывов - как разрывы гранат автоматического гранатомета, 20 взрывов - как огонь из системы вооружения неустановленного типа (5 разрывов снарядов и 15 выстрелов), а также более 90 очередей из крупнокалиберных пулеметов - все на расстоянии 3-4 км к юго-востоку.
Вечером 10 января на протяжении более 20 минут с той же позиции наблюдатели слышали 23 взрыва от артиллерийского огня (12 выстрелов и 11 разрывов снарядов), а также непрерывный огонь из стрелкового оружия в 3-6 км к юго-востоку.
Вечером 9 января, находясь в оккупированном Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), в течение 3,5 часов команда СММ слышала 316 взрывов неопределенного происхождения в 6-12 км к северо-западу.
10 января с той же позиции наблюдатели слышали четыре взрыва (один выстрел, остальные - взрывы неопределенного происхождения) в 3-7 км к северо-западу.
Вечером 9 января на протяжении 3,5 часов в оккупированной Горловке (39 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения в 6-9 км к юго-западу и 9 одиночных выстрелов из стрелкового оружия в 5-8 км к югу.
Вечером 9 января камера СММ в Авдеевке (17 км к северу от Донецка) зафиксировала перестрелку, включая 43 взрыва неопределенного происхождения, в общей сложности 175 снарядов, выпущенных с юга на север, и 140 - с севера на юг.
"Вся эта огневая активность, которая началась с 47 снарядов, выпущенных с юга на север, была зафиксирована на расстоянии 3-4 км к востоко-юго-востоку от месторасположения камеры", - отметили в пресс-службе.
Напомним, 10 января ОБСЕ сообщала, что недалеко от Мариуполя ситуация обострилась.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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С ЮГА НА СЕВЕР.
Открой карту, лапоть.
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опять идиотский заголовок от журналистов Цензора.
У них там хоть редактор школу закончил?
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"Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются", - написал блогер. Напомним, это не первый случай, когда неизвестные хладнокровно убивают оккупантов применяя холодное оружие.
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Да и что могут сделать базарный необразованный шут Гройсман, барыга Порошенко, недоучка Луценко, откровенный вор Аваков? У них только одно на уме - набить свои карманы. Страна им побоку.
Они уже воруют не стесняясь. Отстреливают украинцев без всякого зазрения совести.
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