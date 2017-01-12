 Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.
"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку случившегося. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике - это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа - нельзя давать такую информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят ли они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе на линии соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имела права называть имена наших защитников открыто", - заявил Тандит.
Он добавил: "Мы проводим экспертную оценку и дадим в ближайшее время правовую оценку того, что она сделала", - добавил он.
Напомним, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.
В Службе безопасности Украины назвали опубликованные списки некорректными.
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Источник: http://censor.net.ua/n422964
а кто такой Тандит, и какую правовую оценку он может дать? не, я серьёзно, кто такой Тандит, и откуда он взялся?
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БИОГРАФИЯ
Юрий Тандит в течение двадцати лет после окончания вуза занимался тем, что сейчас называется модным словом «кризисный менеджмент». Увлекался производственной конфликтологией. В июле, придя в Министерство обороны, предложил использовать свой опыт в переговорных процессах с теми, кто величает себя «руководителями самопровозглашенных республик»
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Серйозно ?
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Как говорили в армии, когда я служил - каждый баран носит свои яйца. То есть каждый отвечает за свои поступки. Если за Тандитом есть преступления - пускай за них отвечает, но их налаичие или отсутствие не лишает его права обращаться к юристам, тем более за консультацией.
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Основные события на межбанке 11 января:
1) Рост предложения валюты за счет обязательных продаж экспортной выручки был быстро «переварен» увеличением спроса, что в конечном итоге привело к росту котировок доллара до 27,20/27,30 гривен к концу торгов;
2) Нацбанком зарегистрировано 484 сделки на общую сумму 281,02 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,1132.http://minfin.com.ua/currency/nbu/
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Посмотрите-не пожалеете!
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
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ЩО ТАКЕ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»
Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв'язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.
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Це - інформація 2011-го року.
1. ЩО ТАКЕ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»
Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв'язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.
От в цій ситуації і будуть розбиратися.
2. http://www.i-law.kiev.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96/
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», який набув чинності 1 січня 2014 року, з метою забезпечення незалежності уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, повноваження щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Що відноситься до персональних даних
До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану із здійсненням функцій держави або органу місцевого самоврядування) тощо. Вказаний перелік не є вичерпним.
Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може оброблятися в тому числі поширюватись тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
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Про захист персональних даних
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
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Бичка втягнула у свої вибрики велику кількість людей. Якщо через ці списки з цими людьми чи їхніми рідними щось станеться, хто нестиме відповідальність ?
Так не можна.
Що дав факт їхньої публікації пересічним українцям ? Легше комусь стало ?
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Там таке саме (правда, діагноз інший) в кремлі ще сидить.
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По сути. Не могу пнять чем Савченко кому то навредила, разве что не оставила маневра для пиар-пиздеша....
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