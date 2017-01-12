EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Происшествия
  3523  90
Материалы по теме:
Все про:заложник (1027) плен (1657) Савченко (2391) СБУ (12973) Тандит (249)

 Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит

Надежда Савченко нарушила ряд норм украинского законодательства опубликовав свой список пленных. В ближайшее время СБУ даст правовую оценку этим действиям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" заявил советник председателя СБУ Юрий Тандит.

"В данном случае нарушено достаточно большое количество правовых норм. Сейчас СБУ определяет правовую оценку случившегося. Мы говорим о законе о персональных данных человека, в международной практике - это недопустимо. Нам сейчас уже звонят из международных организаций, коллеги из-за рубежа - нельзя давать такую ​​информацию без разрешения родственников. Надя или ее помощники обзванивали близких, родных, матерей? Спрашивали, готовы ли они дать согласие или хотят ли они, чтобы фамилии их сыновей начали сейчас везде раскручивать, в том числе на линии соприкосновения. Есть закон о борьбе с терроризмом, в данном случае она как должностное лицо не имела права называть имена наших защитников открыто", - заявил Тандит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг

Он добавил: "Мы проводим экспертную оценку и дадим в ближайшее время правовую оценку того, что она сделала", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"

Напомним, 10 января Савченко на своей странице в Facebook обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

В Службе безопасности Украины назвали опубликованные списки некорректными.




 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Он добавил: "Мы проводим экспертную оценку и дадим в ближайшее время правовую оценку того, что она сделала", - добавил он.
Источник: http://censor.net.ua/n422964

а кто такой Тандит, и какую правовую оценку он может дать? не, я серьёзно, кто такой Тандит, и откуда он взялся?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тандит- трындит. Фамилия соответствует содержимому
 показать весь комментарий
Ответить
 
Радник СБУ , офіцер правохороних органів який виявив злочин і має про нього доповісти
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это всё, что я нашёл

БИОГРАФИЯ
Юрий Тандит в течение двадцати лет после окончания вуза занимался тем, что сейчас называется модным словом «кризисный менеджмент». Увлекался производственной конфликтологией. В июле, придя в Министерство обороны, предложил использовать свой опыт в переговорных процессах с теми, кто величает себя «руководителями самопровозглашенных республик»
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мда , така "велика " біографія , про свого кота можу більше написати .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"в течение 20 лет" - настораживает. В 90-х под кризисным менеджментом подразумевались разборки криминалитета и раздел сфер влияния.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мутный он какой-то. с гадей всё предельно ясно, как раз, а вот с этими тихушниками, вообще ничего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
... с гадей всё предельно ясно ...

Серйозно ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лучше бы тебе в свое время гадя мутной казалась...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так понял, что он обратился к экспертам по вопросам права для оценки действий другого лица. Законом это не запрещено.Более того, это гораздо лучший путь установить истину, чем кричать "Зрада! Злочин!" а потом приносить извинения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я просто задал вопрос, кто такой Тандит и откуда он взялся, можешь ответить? причём тут зрада и злочин
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы предлагаете мне стать Вашим Гугл-помощником? Cпасибо, Ваше предложение меня не привлекает. Но Вы не теряйте надежды... Может, какой то добрый самаритянин и согласится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
информацию из гугла я разместил выше. может быть Вы сможете её пополнить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нифыга у него нет, этот просто потрепатся и щёки понадувать пришёл.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С какой целью? Если выяснится, что он списывал на экзаменах в 8-м классе или не заплатил штраф за неправильную парковку, то это что, запретит ему обратиться к юристам с вопросом о правомерности публикации списков и персональной информации пленных военнослужащих в открытой печати? Если Савченко что-то нарушила - пускай отвечает за это, если нет - то нет.

Как говорили в армии, когда я служил - каждый баран носит свои яйца. То есть каждый отвечает за свои поступки. Если за Тандитом есть преступления - пускай за них отвечает, но их налаичие или отсутствие не лишает его права обращаться к юристам, тем более за консультацией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну як би вірно , якщо не можуть їй стулити пельку , будуть робити по закону .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не отвлекаю?
Основные события на межбанке 11 января:
1) Рост предложения валюты за счет обязательных продаж экспортной выручки был быстро «переварен» увеличением спроса, что в конечном итоге привело к росту котировок доллара до 27,20/27,30 гривен к концу торгов;
2) Нацбанком зарегистрировано 484 сделки на общую сумму 281,02 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,1132.http://minfin.com.ua/currency/nbu/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чо ты такой радостный?ну закончился новогодне-рождественский сброс валюты населением.ну а то что по производительности труда январь самый тухлый месяц в году для тебя тоже новость?так что ждем итогов нового года,а не орем зрада еще даже старый новый год не отметив
 показать весь комментарий
Ответить
 
гадя рве сраку. мацковські куратори підганяють. Але гадя вже спалилася, **полихнула як Хатинь**.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а ти до цих пір не на передовій, поцреот? ...ссикотно до лугандонів у підвали потрапити? таке бидло як ти якраз і проголосувало за Шоколадного Мерзотника! А він своє порося на фронт не відпривив - зато з екрана такий завзятий патриіот... от тільки більшого зла Україні ніж Поросёнко не заподіяв навіть Х_УЙЛО
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на підвалі у лугандонів гадя сраку відрощувала.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как ни кацап-так шото или со звяздой,или с попой связанное .а то и сразу в одном флаконе.чего приперлось,запоребриковое?
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Дуракам закон не писан", хіба не чули. Вони думають, що Закон існує для всіх інших, тільки не для них. Вони над Законом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
а разве в Украине не так? Я вот годами не могу добится решения по закону, а Пашинский волыну тягает и людей шмаляет. О каком законе вы дурогоните?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Ви Савченко уже до іноземців відносите, коли рахуєте ніби у коменті не про Україну йдеться? Чи, може, Пашинського - до інтелектуалів чи високоморальних осіб? Йому так само Закон не писаний. Він і такі як він вважають себе обраними - їм Закон порушувати можна. По-моєму, "дурогонить" тут хтось інший. Або "на вору и шапка горит".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прекрасный голос и как прекрасна бандура в этой песне. Спасибо огромное
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дозвіл завжди має бути письмовий. І не просто розписка від руки, а складений юристами документ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А сколько сведений гадя передала парашке без публикаций, тайно, кто-нибудь в контрразведке Украины знает? Или контрразведки в Украине нет? Или расследовать деятельность гади им запретили из кремля, или руководство Украины?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Контрразведка Украины (как и СБУ и МВД) состоит на 80% из тех же ставленников Янучары, согласованных с кремлядями, никакой люстрации там не было
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
человек, имеющий доступ к гос.тайне, знает много
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Главная гостайна сегодня это то, что Украина стала от Европы намного дальше, чем до Майдана
 показать весь комментарий
Ответить
 
уто ж тебе запретит так думать?у нас свободная страна.каждый имеет свое мнение
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто ФИО и год рождения не являются персональными данными, идиоты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для мудрагеля.


http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для клоуна:

ЩО ТАКЕ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»
Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв'язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дикун.
Це - інформація 2011-го року.

1. ЩО ТАКЕ «ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ»
Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Але законодавством України не встановлено і не може бути встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних (автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що можуть виникнути у майбутньому, у зв'язку зі зміною в технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного життя.


От в цій ситуації і будуть розбиратися.

2. http://www.i-law.kiev.ua/%D1%8F%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96/
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних», який набув чинності 1 січня 2014 року, з метою забезпечення незалежності уповноваженого органу з питань захисту персональних даних, як того вимагає Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, повноваження щодо контролю за додержанням законодавства про захист персональних даних покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Що відноситься до персональних даних
До персональних даних можна віднести будь-які відомості, за якими ідентифікується або може бути ідентифікована фізична особа, зокрема: прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефони, паспортні дані, національність, освіта, сімейний стан, релігійні та світоглядні переконання, стан здоров'я, матеріальний стан, дата і місце народження, місце проживання та перебування тощо, дані про особисті майнові та немайнові відносини цієї особи з іншими особами, зокрема членами сім'ї, а також відомості про події та явища, що відбувалися або відбуваються у побутовому, інтимному, товариському, професійному, діловому та інших сферах життя особи (за винятком даних стосовно виконання повноважень особою, яка займає посаду, пов'язану із здійсненням функцій держави або органу місцевого самоврядування) тощо. Вказаний перелік не є вичерпним.
Така інформація про фізичну особу та членів її сім'ї є конфіденційною і може оброблятися в тому числі поширюватись тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тобто, якщо я скажу, що ти довбоиоп, то це буде незаконне опублікування твоїх персональних даних?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сам ты идиот. являются. если нет - давай сюда свои настоящие имя фамилие и отчество
 показать весь комментарий
Ответить
 
Странно, до сего дня эти требования мне выставляли исключительно кацапы и ватники...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну ты сказал что это не персональные данные. ты? ну так ответь за свои слова - выстави сюда свои ФИО. подтверди что эти данные можно безнаказанно распространять в сети на основании того что это не персональные данные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дик здається у 2014-15 роках такі спискі складені міноборони та СБУ -публікували відкрито !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не было такого, публиковались списки погибших либо освобожденных из плена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Правильно. Списки публиковались (только ФИО). Это не персональные данные. А гадя опубликовала ФИО и дату рождения. Вот это и есть нарушение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481)

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
предъявляйте подозрение в ВР и лишайте её неприкосновенности, после этого раскручивайте по полной. а то она в каждом своем интервью рассказывает что она детапут и ей можно все и никакие законы и службы ей не указ. эта курица на всякий случай имеет доступ к гостайне
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надеюсь раньше этого не делали потому что не было законных оснований, очень надеюсь что теперь её заткнут куда по дальше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну,то будет рассказывать,шо враги лишили ее депутатанства...думаю правильнее всего было бы наложить на нее и ее семью,как соучастника, неплохой штраф и конфисковать ту земельку,шо маманя выбила в киеве
 показать весь комментарий
Ответить
 
сразу после лишения ограничить свободу. поселить её в Припяти. и пусть там белочкам рассказывает
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
оооо... это не добралась она до военкоматовских списков и списков воинских частей!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
ДЛЯ ВЛАДИ (НА ЧОЛІ З ШОКОЛАДНИМ МЕРЗОТНИКОМ!) ВСІ ПОГАНІ, ХТО НЕ З НЕЮ! ЛИШЕ МОЖНОВЛАДЦІ-ЦЯЦІ! ОТ ПОРОХОБОТИ І ЛІЗУТЬ ЗІ СВОЇМИ КОМЕНТАРЯМИ ПРО САВЧЕНКО! А ЩО ЗРОБИЛА САМА ВЛАДА ДЛЯ ВИЗВОЛЕННЯ БРАНЦІВ! Н І Ч О Г О! НЕ ЗАБУВАЙТЕ, ЛЮДИ, ЯК ПОРОСЁНКО НА УВЕСЬ ТЕЛЕЕФІР ХРЮКНУВ-МИ БИ ОБІЙШЛИСЯ І БЕЗ ВОЛОНТЕРІВ! НЕ ЗАБВАЙТЕ, ЛЮДИ, ЯК ШОКОЛАДНИЙ МЕРЗОТНИК ТРАВИВ ДОБРОВОЛЬЧІ БАТАЛЬОНИ! ЯК ВЛАШОВУВАВ ПРОВОКАЦІЇ ПРОТИ ДМИТРА ЯРОША! ЯК ПАСКУДИВ АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА! БІЙТЕСЯ ПОМИЛИТИСЯ! ВИ ВЖЕ ОБРАЛИ СОБІ ГАРАНТА У ТРАВНІ 2014!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а откуда у неё эти списки ?Это ж вы бляха ради пиара её в комитет по безопасности ввели ,барыга героя дал... Сами распиарили эту дурынду, теперь расхлёбывайте бараны недальновидные
 показать весь комментарий
Ответить
 
один долбень ляпнул и пошла волна. Дураки обсуждают влияние закона на украинский эстаблишмент. Даже не смешно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут не лише про істеблішмент мова.
Бичка втягнула у свої вибрики велику кількість людей. Якщо через ці списки з цими людьми чи їхніми рідними щось станеться, хто нестиме відповідальність ?
Так не можна.

Що дав факт їхньої публікації пересічним українцям ? Легше комусь стало ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
При той скорости расследований, которая сейчас наблюдается в Украине, гАДЯ за это время вынюхает ВСЕ гос. тайны и на блюдечке передаст либо другу-освободителю мЕРТВЕЧУКУ, либо кому-то ещё. Она ведь дама с фантазией! ИЗОЛИРУЙТЕ её от внешнего мира и ройте день и ночь, с автомайдановцами и патриотами лихо получается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
дати дозвіл - нехайф тепер проголодує у нашому сізо- побачимо, чми вийде така пухленька
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поведінку психічно хворих важко/неможливо передбачити/спрогнозувати.
Там таке саме (правда, діагноз інший) в кремлі ще сидить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
она нарушила покой и внесла смуту в договорняки
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смута у нее в голове . Пока совковой лопатой по ней не звякнуть , она не прекратиться . " Саше привет! "
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уже давно бы обменяли пленных - а эти бездари все демагогией занимаются. Надо каждого из правительства и рады "протащить" через АТО - сразу был бы мир и согласие!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Персональні данні)))) При покупке любого товара в рассрочку (кредит), попробуйте сказать что инд. код забыли (потеряли), так там вам сразу его напомнят. Любой банк, любой магазин все про всех знают и передвижение могут отследить. А сейчас еще е-декларирование, то вообще тотал-контроль...
По сути. Не могу пнять чем Савченко кому то навредила, разве что не оставила маневра для пиар-пиздеша....
 показать весь комментарий
Ответить
 
эта женщина делает все как хочет, а мужчины нет,чтобы поставить ее раз и навсегда на место, отбиваются глупыми обьяснениями. Есть Закон и она должна его выполнять, не смотря ни на какие чины и звания. Надоела эта сага Савченко
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Национальная гвардия Нацполиция непогода обстрел Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ СИЗО снегопад суд США терроризм Торнадо Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти