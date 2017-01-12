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Все про:конкурс (561) Нацполиция (5426) Береза Борислав (94)

 "Главу Нацполиции не должны выбирать сотрудники правоохранительной системы", - Береза

Борислав Береза надеется, что конкурс на должность главы Нацполиции не станет фикцией.

Внефракционный нардеп Борислав Береза выразил надежду, что конкурс на должность главы Нацполиции не станет фикцией. Он выступил за то, чтобы этого чиновника выбирали преподаватели профильных вузов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я бы очень хотел, чтобы этот конкурс не стал фикцией. Я бы хотел, чтобы победил действительно лучший кандидат, который покажет максимальный результат, а не тот, который покажет максимальную преданность или лояльность какому-нибудь руководству..." - сказал Борислав Береза.

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Он выразил мнение, что главу Нацполиции должны выбирать "не сотрудники правоохранительной системы, а как минимум преподаватели вузов, профильных". Кроме того, нардеп сказал, что в этот раз стоит вернуться к "старым кадрам".
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а зачем? на подобной должности должен быть прикормленный мусор, с кучей компромата на него, чтобы держать за крашенки
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так именно они сейчас и назначают. шо ты лыбу тянешь?
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Президент Саакшвилии ‏
Когда стану президентом - все активы передам в слепой траст Ледокаину
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Береза ,а задай себе один вопрос.Кому при той системе,что сложилась в мусарке нужен такой человек.Там сейчас такая реанимация старых кадров поперла,что кроме смены названия вообще ничего не осталось.Вот вот даи вернут,хотя они и не уходили,просто за город подвинули.
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как сейчас проводятся конкурсы на должность:
1. нагоняется массовка из подконтрольных органов, подразденлений под видом "кандидатов на должность/пост + нужный человечек.
2. запускается "тестирование".
3. по результатам анкетирования/тестирования фильтруется основная масса "кандидатов" (массовка не рыпнет против начальства и будет молчать), нужный человечек тестирование проходит естественно.
4. по результатам собеседования отсеивается остальные "кандидаты".
5. и остается один супер пуппер подходящий человечек ради которого это все и затевалось, и фильтровалось.
6. цель достигнута, свой человек одноосібно проходит тестирование и назначается на должность.
фсе! народ в жопе.
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...а що всі мудаки засіли тільки у "правоохранительной системе" ?...там як і всюди ...наші правоохоронні органи це концентроване відображення нашого суспільства ...всяких вистачає
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Это просто пример, что нет разницы кто выбирает, и не будет, пока не поменяют систему. А они все лидера пытаются найти...
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Все назначения с конкурсами это сплошная Фрикция, а не фикция и даже не фракция!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Главу Нацполиции не должны выбирать сотрудники правоохранительной системы", - Береза
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