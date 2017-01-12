 "Главу Нацполиции не должны выбирать сотрудники правоохранительной системы", - Береза

Внефракционный нардеп Борислав Береза выразил надежду, что конкурс на должность главы Нацполиции не станет фикцией. Он выступил за то, чтобы этого чиновника выбирали преподаватели профильных вузов. Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я бы очень хотел, чтобы этот конкурс не стал фикцией. Я бы хотел, чтобы победил действительно лучший кандидат, который покажет максимальный результат, а не тот, который покажет максимальную преданность или лояльность какому-нибудь руководству..." - сказал Борислав Береза.
Он выразил мнение, что главу Нацполиции должны выбирать "не сотрудники правоохранительной системы, а как минимум преподаватели вузов, профильных". Кроме того, нардеп сказал, что в этот раз стоит вернуться к "старым кадрам".
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Когда стану президентом - все активы передам в слепой траст Ледокаину
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1. нагоняется массовка из подконтрольных органов, подразденлений под видом "кандидатов на должность/пост + нужный человечек.
2. запускается "тестирование".
3. по результатам анкетирования/тестирования фильтруется основная масса "кандидатов" (массовка не рыпнет против начальства и будет молчать), нужный человечек тестирование проходит естественно.
4. по результатам собеседования отсеивается остальные "кандидаты".
5. и остается один супер пуппер подходящий человечек ради которого это все и затевалось, и фильтровалось.
6. цель достигнута, свой человек одноосібно проходит тестирование и назначается на должность.
фсе! народ в жопе.
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