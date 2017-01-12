 Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе

"Мы с введением этого моратория нарушили свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Потому что таким образом мы ввели ограничительные действия в отношении отдельных групп товаров, что мы обязывались не делать. Мне очень жаль, что этот вопрос очень сильно заполитизирован в Украине. Так как вы сами сказали, к сожалению, мораторий, по сути, не работает. Потому что мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, поддержек для шахт. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих стоек для шахт идет, то есть под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк. Поэтому все аргументы, когда мы говорим, что это каким-то образом стимулировало бы деревообрабатывающую промышленность, к сожалению, мы этого не добились. То есть мы испортили в этом контексте дальнейшее развитие нормальных отношений с ЕС. Это не значит, что его нельзя наладить, но мы затормозили в этой сфере. И одновременно не получили того результата, на который якобы надеялись. Поэтому я придерживаюсь мнения, что нам нужно очень комплексно решать этот вопрос. Уже какие-то вещи начало правительство делать: мы ввели дополнительную ответственность за незаконную вырубку леса. Месяц-полтора назад был презентован пилотный проект, который уже включает все леса Закарпатья, Министерством агропромышленной политики. Пилотный проект, который показывает точные вырубки лесов в режиме, по сути, онлайн, что позволяет отслеживать и пресекать незаконную вырубку леса. Мы запретили любые санитарные вырубки леса, не вызванные какими-то природными явлениями, например, пожаром или наводнением. И это уже есть те шаги, которые должны стимулировать защиту от незаконной вырубки. Но вместе с тем, нам надо найти общее решение с депутатами, с Верховной Радой, каким образом мы, может, хотя бы поэтапно или в какой-то другой способ могли бы отменить мораторий.