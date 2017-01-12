 Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом она рассказала в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос (мораторий на экспорт леса-кругляка. - Ред.) является таким себе нашим раздражителем, и уже долгое время. К сожалению, это большая проблема, потому что это единственный вопрос, который блокирует получение дальнейшей помощи со стороны ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной. Речь идет о EUR600 млн из EUR1,8 млрд, которые в трех траншах должны были быть предоставлены. Первый был получен давно и второй должен был быть получен вот уже год. И, к сожалению, мы не смогли разблокировать на данный момент вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
"Мы с введением этого моратория нарушили свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Потому что таким образом мы ввели ограничительные действия в отношении отдельных групп товаров, что мы обязывались не делать. Мне очень жаль, что этот вопрос очень сильно заполитизирован в Украине. Так как вы сами сказали, к сожалению, мораторий, по сути, не работает. Потому что мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, поддержек для шахт. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих стоек для шахт идет, то есть под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк. Поэтому все аргументы, когда мы говорим, что это каким-то образом стимулировало бы деревообрабатывающую промышленность, к сожалению, мы этого не добились. То есть мы испортили в этом контексте дальнейшее развитие нормальных отношений с ЕС. Это не значит, что его нельзя наладить, но мы затормозили в этой сфере. И одновременно не получили того результата, на который якобы надеялись. Поэтому я придерживаюсь мнения, что нам нужно очень комплексно решать этот вопрос. Уже какие-то вещи начало правительство делать: мы ввели дополнительную ответственность за незаконную вырубку леса. Месяц-полтора назад был презентован пилотный проект, который уже включает все леса Закарпатья, Министерством агропромышленной политики. Пилотный проект, который показывает точные вырубки лесов в режиме, по сути, онлайн, что позволяет отслеживать и пресекать незаконную вырубку леса. Мы запретили любые санитарные вырубки леса, не вызванные какими-то природными явлениями, например, пожаром или наводнением. И это уже есть те шаги, которые должны стимулировать защиту от незаконной вырубки. Но вместе с тем, нам надо найти общее решение с депутатами, с Верховной Радой, каким образом мы, может, хотя бы поэтапно или в какой-то другой способ могли бы отменить мораторий. Я не вижу готовности в Верховной Раде голосовать за такое решение (об отмене моратория на экспорт леса-кругляка. - Ред.), но вместе с тем, думаю, что за счет стимулов для деревообрабатывающей промышленности мы могли бы этот вопрос решить, только главное, чтобы была готовность сесть за стол переговоров. А не просто политизировать и популяризировать это решение, которое на данный момент не дало своего результата. Мы работаем в разных вариациях в поиске комплексного решения. И мы ищем его, уже были несколько разных вариантов законопроектов, которые пока не находят достаточной поддержки в парламенте, поэтому будем работать дальше", - пояснила вице-премьер-министр.
3479 150
Не будем ломать копья о дате голосования в ЕП за безвиз, это будет скоро,- Климпуш-Цинцадзе(22)
Посол Чалый и вице-премьер Климпуш-Цинцадзе провели встречу с американским сенатором Грэмом. ФОТО(40)
Климпуш-Цинцадзе призвала американских законодателей способствовать принятию Сенатом Закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине"(7)
Украина надеется, что США во главе с Трампом сохранят лидирующую роль в обеспечении единства Запада против агрессии РФ, - Климпуш-Цинцадзе(19)
Сьогодні – річниця проголошення незалежності Карпатської України. ІНФОГРАФІКА(0)
Предоставление безвизового режима является вопросом доверия между Украиной и ЕС, - Климпуш-Цинцадзе на встрече с главой МИД Швеции(44)
Меморандум по энергетике с ЕС рассчитан на 10 лет, - Климпуш-Цинцадзе(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
у меня только еще один вопрос... как можно контрабандой вывозить лес? я понимаю сигареты там или наркотики которые можно спрятать в сумку, но тут целый лес, деревья... их надо срубать, грузить, как это можно делать незаметно контрабандой?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ржунемагу)))
У самих на каждом дереве номер стоит..и попробуй недай бох...турма!!!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Удачи мы не выпустим из рук.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
Ответить
ЛЕСА НЕ ПРОДАЮТСЯ!!!!
Ответить
НАШ ЛЕС ТОЛЬКО НАШ.
Ответить
Ответить
Ответить
А продажа Родины - ХОРОШИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАШИХ МЕНЕНДЖЕРОВ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Цензор постійно радісно пише "закрили незаконне виробництво". А "незаконне", це в наших реаліях - що не належить нікому з законників.
Залишились самі заводи. магазини та видобуток сировини, як на расії. З них і копіюють
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
@7w7w7w 35 мин.35 минут назад
Единственным препятствием для получения и разворовования 600 млнЕвро макрофин помощи отЕС является отмена моратория на экспорт леса-Цинцадзе
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
глупые люди спорят о пользе вырубки лесов
Ответить
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОМЕХОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНША В 600млн ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСВИЕ БЕЗВИЗА НА КОТОРЫЙ ГЕЙРОПА ХЕР ЗАБИЛА!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить