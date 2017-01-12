EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  3479  150
Все про:ассоциация (813) ВТО (434) вырубка (88) кредит (2010) лес (318) мораторий (118) помощь (3120) экспорт (459) Климпуш-Цинцадзе (94)

 Единственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе рассказала, что единственным препятствием для получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в сумме EUR600 млн является отмена моратория на экспорт леса-кругляка.

Об этом она рассказала в интервью 5 каналу, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос (мораторий на экспорт леса-кругляка. - Ред.) является таким себе нашим раздражителем, и уже долгое время. К сожалению, это большая проблема, потому что это единственный вопрос, который блокирует получение дальнейшей помощи со стороны ЕС, макрофинансовой помощи, не кредитной. Речь идет о EUR600 млн из EUR1,8 млрд, которые в трех траншах должны были быть предоставлены. Первый был получен давно и второй должен был быть получен вот уже год. И, к сожалению, мы не смогли разблокировать на данный момент вопрос о снятии моратория на экспорт леса-кругляка", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "На дрова": массовая вырубка деревьев уже несколько дней продолжается в Сходнице, - активист. ФОТОрепортаж

"Мы с введением этого моратория нарушили свои обязательства в рамках Всемирной торговой организации и в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Потому что таким образом мы ввели ограничительные действия в отношении отдельных групп товаров, что мы обязывались не делать. Мне очень жаль, что этот вопрос очень сильно заполитизирован в Украине. Так как вы сами сказали, к сожалению, мораторий, по сути, не работает. Потому что мы видим продолжение вырубки лесов, мы видим продолжение контрабандного вывоза этого леса-кругляка за границу. Мы видим увеличение каких-то странных категорий товаров на экспорт, например, поддержек для шахт. Я только не знаю, в каких странах ЕС у нас сейчас шахты так активно строятся, что у нас такой вал этих стоек для шахт идет, то есть под видом этих стоек для шахт вывозится, по сути, лес-кругляк. Поэтому все аргументы, когда мы говорим, что это каким-то образом стимулировало бы деревообрабатывающую промышленность, к сожалению, мы этого не добились. То есть мы испортили в этом контексте дальнейшее развитие нормальных отношений с ЕС. Это не значит, что его нельзя наладить, но мы затормозили в этой сфере. И одновременно не получили того результата, на который якобы надеялись. Поэтому я придерживаюсь мнения, что нам нужно очень комплексно решать этот вопрос. Уже какие-то вещи начало правительство делать: мы ввели дополнительную ответственность за незаконную вырубку леса. Месяц-полтора назад был презентован пилотный проект, который уже включает все леса Закарпатья, Министерством агропромышленной политики. Пилотный проект, который показывает точные вырубки лесов в режиме, по сути, онлайн, что позволяет отслеживать и пресекать незаконную вырубку леса. Мы запретили любые санитарные вырубки леса, не вызванные какими-то природными явлениями, например, пожаром или наводнением. И это уже есть те шаги, которые должны стимулировать защиту от незаконной вырубки. Но вместе с тем, нам надо найти общее решение с депутатами, с Верховной Радой, каким образом мы, может, хотя бы поэтапно или в какой-то другой способ могли бы отменить мораторий. Я не вижу готовности в Верховной Раде голосовать за такое решение (об отмене моратория на экспорт леса-кругляка. - Ред.), но вместе с тем, думаю, что за счет стимулов для деревообрабатывающей промышленности мы могли бы этот вопрос решить, только главное, чтобы была готовность сесть за стол переговоров. А не просто политизировать и популяризировать это решение, которое на данный момент не дало своего результата. Мы работаем в разных вариациях в поиске комплексного решения. И мы ищем его, уже были несколько разных вариантов законопроектов, которые пока не находят достаточной поддержки в парламенте, поэтому будем работать дальше", - пояснила вице-премьер-министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": При попытке дать полицейским 1 тыс. долл. взятки задержан перевозчик нелегальной древесины. ФОТОрепортаж
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Україна має бути економично потужною країною з розвинутим внутришнім ринком, а не сировинним придатком заможної Європи)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
барыги продадут все...и страну и родную мать...главное кредо для барыги- гешефт. жить они и ихние дети в Украине не будут..так что будут продавать все, до последней рубахи украинского бомжа..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто нибудь может объяснить мне что означает "мораторий на экспорт леса"? это что запрет на экспорт леса другими словами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
да. это запрет на вывоз сырья древесины из Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
иными словами европа принуждает украину продавать свой лес, как то это грубовато выглядит, вроде бы государство должно иметь право распоряжаться своими природными ресурсами.
у меня только еще один вопрос... как можно контрабандой вывозить лес? я понимаю сигареты там или наркотики которые можно спрятать в сумку, но тут целый лес, деревья... их надо срубать, грузить, как это можно делать незаметно контрабандой?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а кто сказал, что его вывозят незаметно? контрабанда - это не значит, что не заметно. все зависит от "крыши". а в Украине крыша - это соевый крендель с кумовьями. выше них только бог
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно пока мы не европа врубить фсе а потооом как станем европой беречь лесные просторы)))
Ржунемагу)))
У самих на каждом дереве номер стоит..и попробуй недай бох...турма!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нельзя нашим разрешать вывозить сырьё. Любое сырьё. У наших нуворишей мозги заточены только на личное обогащение любой ценой. У них менталитет первобытный. А если и современный, то бессовестный. Они и их потомки пригрели себе места в цивилизованных странах. У нас они только приобретают состояние.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лише власна максімальна переробка сировини і власний внутрішній ринок)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покуда живы жадины вокруг,
Удачи мы не выпустим из рук.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош -
И делай с ним, что хошь!Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На дурака не нужен нож,
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЗАЧЕМ НАМ ИХ 600 млн? МЫ УЖЕ ГОД ЖИВЕМ БЕЗ НИХ И НЕ УМЕРЛИ. ПУСКАЙ ЗАСУНУТ ИХ СЕБЕ В ...АД.
НАШ ЛЕС ТОЛЬКО НАШ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Sjto , uzje v rasseje, smotri, ot hitrjuga, kak on glazki zjmurit, naverno smotrit na kakovo to ruskova pensionera, osobenno na teh kto orjot, sralina na vas netu.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А может продать Родину и бродить, как когда то евреи по пустыни? Накуй эту Европу! Англия может правильно поступила, выйдя из этого говна - Евросоюза.
А продажа Родины - ХОРОШИЙ ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАШИХ МЕНЕНДЖЕРОВ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДЕНЬГИ БАНДА БПП все равно РАЗВОРУЕТ а лесов не станет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фу, как это не по Европейски, беречь природу... украинскую природу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и леса не будет. и кредит украдут. и останемся мы в степи и с долгами. ахренеть какие у нас умные руководители.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше Цыцкадзе пусть объяснит, ЗАЧЕМ было уменьшать налоги на добычу энергоресурсов и отменять (или уменьшать?) налог лотерею и при этом ПРОДОЛЖАТЬ КЛЯНЧИТЬ У ЕВРОПЫ 600 ЛЯМОВ??? Во сколько лямов/лярдов Украине обойдется уничтожение её ЖЕМЧУЖИНЫ- Карпатских лесов- кто-то из вас, барыг, считал???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
банда барыг под предводительством офшорного брехуна. Найти 600 млн легко, у порошенко, министров, депутатов, там такие е- декларации, что с лихвой перекроют эти несчастные 600 млн, и еще на безбедную жизнь останется. Наворовали теперь нужно делиться. И хватит торговать Украиной
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так скоро ради макрокредита и задницу будут готовы подставлять Ну а шо, если запад попросит???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот задницы пусть подставляют, мне их задниц не жаль. А леса жаль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дайте людям бізнес вести, а не ліс вирубайте.

Цензор постійно радісно пише "закрили незаконне виробництво". А "незаконне", це в наших реаліях - що не належить нікому з законників.
Залишились самі заводи. магазини та видобуток сировини, як на расії. З них і копіюють
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Последнее богатство что еще осталось это лес и земля-чернозем, которые уже вовсю продают.Остальное все практически разворовали и продали Не сохраним . Конец Стране
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Типа при запрете лес не валить и не оправляет за бугор,только на этом навариваеться отдельные дельцы при власти,им этот монаторий и выгоден,просто нужны нормальные законы,обеспечеюшие баланс
 показать весь комментарий
Ответить
 
Получим 600 млн евро помощи, которую еще и отдать надо, а потеряем при отмене моратория миллиарды + 600 млн.. Кто так хозяйствует?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не, эту вроде отдавать нельзя, это не кредит, а помощь. Но только пусть себе ее в задницу сунут при таких раскладах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
как правило, название помощь в наших СМИ и обозначает кредит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чтоб не запрещать экспорт кругляка необходимо большинство лесов объявить национальными парками и заповедниками, прочими не коммерческими зонами! Но, почему-то мне кажется, что баРыги на это не пойдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верно. В Италии, например, куда не кинься - сплошные национальные парки заповедники, за которые они голову любому снимут. Хитрожопые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
UKROPw777 ‏@7w7w7w 35 мин.35 минут назад

Единственным препятствием для получения и разворовования 600 млнЕвро макрофин помощи отЕС является отмена моратория на экспорт леса-Цинцадзе

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следующий транш нам пообещают под чернозем! Пока не вывезем его весь с Украины до последней грудки - " помощи" зась! Облезут, очередные " вяликие"! И классная " логика" в этой интегрировщицы- если воровство продолжается, то его надо узаконить!Вы то , барыжня, в Украине жить точно не собираетесь, нехилые бунгало прикуплены в тех же зеленых, чистеньких Альпах, а Украине оставите бесплодную пустыню?.. Вот бы еще Днепр в Европу повернуть...Им пригодится.. И усьо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И в чем проблема? Отменили мараторий и ввели "космическую" пошлину на вывоз! Не ну реально тупые!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так тогда не получится лес за бесценок продавать. Нашим можновладцам это невыгодно. Как думаешь, крыша у всего этого бардака где? Ну явно же не на региональных уровнях, а куда выше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сволота, ліс буде років 30-50 рости, а бабло попиляють за пару місяців.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока порошенко и его тролль 133133 прибирают к рукам гектары
глупые люди спорят о пользе вырубки лесов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статья должна выглядить примерно так
ЕДИНСТВЕННОЙ ПОМЕХОЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНША В 600млн ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСВИЕ БЕЗВИЗА НА КОТОРЫЙ ГЕЙРОПА ХЕР ЗАБИЛА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ліс -це не тільки чисте повітря, а і чиста вода! А вона стає все хужою, городяни можуть і не замітить, а у сільській місцевості це добре видно, стала якась зеленкувата, і осаду побільшало при кип"ятінні.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
усіх причетних до варварського нищення лісів,Українська Земля проклинає до сьомого коліна....
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕдинственным препятствием для получения 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС является отмена моратория на экспорт леса, - Климпуш-Цинцадзе
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия взятка военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Национальная гвардия Нацполиция непогода обстрел Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ СИЗО снегопад суд США терроризм Торнадо Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти