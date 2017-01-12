 В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГосЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.
По данным ведомства, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.
"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 91 ед. тех. и 1 тыс. 763 чел.", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени.
С 12:00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога.
11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.
Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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