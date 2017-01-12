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Все про:непогода (197) Одесская область (1309) Мининфраструктуры (411) ГСЧС (623)

 В Одесской области сохраняются ограничения на движение транспорта, - ГосЧС

На дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

По данным ведомства, обращений граждан, получивших обморожения в пробках, не зафиксировано.

"Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 91 ед. тех. и 1 тыс. 763 чел.", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается ограничение движения для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса - Рени.

С 12:00 11 января ограничено движение для большегрузного транспорта на автодороге М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск в направлении Таганрога.

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11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 11 районов Одесской области - Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Остаются ограничения в движении для большегрузного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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А как дела в Румынии со снегопадами? Или только одесская область в снегу?
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