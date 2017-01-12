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Все про:боевик (17722) вода (661) Жебривский (368) обстрел (5081) Водоканал (47) водоснабжение (217) Авдеевка (677) военно-гражданская администрация (25)

 Вода в Авдеевку будет подаваться по часам, - Жебривский

Тепло в дома жителей города подает Авдеевский коксохимический завод.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера после семи вечера был обстрел и была обесточена одна из линий, Донецкая фильтровальная станция отключена. Но вода подается в Авдеевку по часах. Еще, в принципе, на сегодня-завтра почасовая подача воды будет", - прокомментировал ситуацию глава Донецкой ВГА.

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Он также отметил, что военно-гражданская администрация Авдеевки уже подала заявку в совместный координационный центр на ремонт поврежденных электросетей. "В ближайшее время ожидаем, что после восьми утра выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны и после этого выйдут ремонтники. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут", - считает Павел Жебривский.

Глава Донецкой ВГА также отметил, что Авдеевский коксохимический завод подключил одну из батарей и в домах жителей Авдеевки есть тепло.

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"В ближайшее время ожидаем, что после восьми утра выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны и после этого выйдут ремонтники. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут", - считает Павел Жебривский.Источник:http://censor.net.ua/n422959

как бы обеспечивать окупированные територии и просить оккупанта не мешать нам же это делать, бред какой-то.
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Авдеевка да, наша,
а нас. пункты по ту сторону тоже обеспечивает, я об этом.
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Ну я так понимаю что запитать Авдеевку без ремонта этого водовода нельзя.
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Я конечно не спец. по системам водоочистки и водоподачи, но сомнения меня берут что если обесточена целая станция фильтрации то енергии не достаточно для подачи давления исключительно в Авдеевку а всем остальным её хватает.
ЛЭП для запитки подходит одна, если её рубануть то станция останавливается совсем а не как-то кусочками. то есть прекращается подача как на нашу територию так и на оккупированную.
но! в наших сми почему то подали инфу так что если мы с террами не договоримся, то не сможем обеспечить нашу Авдеевку исключительно.
что то тут не то...
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МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!! ЗАСТАВИМ СТБ УБРАТЬ ПОКЛОННИЦУ ПУТИНА С ЭКРАНОВ УКРАИНЫ
СТБ УБЕРИТЕ это "чудо кулинарии" с экранов Украины ПОКА МЫ НЕ УБРАЛИ ВАШ КАНАЛ СО СВОИХ ТЕЛЕВИЗОРОВ!!! Пусть варит свое "зелье ненависти к Украине" там где Новый год на час пораньше и гимн "покрасивше", да рядышком с президентом который убивает УКРАИНЦЕВ!!!!! "Адин народ да пад водочку? 52 два кременчужанина погибло, чтобы ты прославляла Путина и ржала с нашего гимна. Жаль, что твоей семьи не коснулось горе. Может бы ума добавилось",
http://varota.com.ua/…/my-adin-narod-davajte-za-rossiyan-v…/
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Вот такi герои Украiни. Справжня черноброва Украiнка.Гарненька и смiлива.Нiзкий поклон тобi от всiх украiнцив.Татяна
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кацапи легко можуть обстріляти ремонтників...не довіряйте кацапу...вони тоді гарні,кацапи,коли дохлі....
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есть часы, есть вода, нет часов, нет водички!!!! самое главное работу правильно поставить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВода в Авдеевку будет подаваться по часам, - Жебривский
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