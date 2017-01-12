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Все про:бунт (117) СИЗО (853) Крищенко (102) Торнадо (61)

 Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было: следствие выясняет поранил ли "торнадовец" себя сам, или его поранили, - Крищенко

Глава Киевской полиции Андрей Крищенко сообщил, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение и сейчас ведется следствие с целью установить, поранил ли он себя сам, или его поранили.

Об этом он заявил телеканалу "112.Украина" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или поранили его. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было", - говорится в сообщении на сайте канала.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук

11 января один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо. "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО. По данным нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука, ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись.

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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Разборки у братвы междусобой, а охрана виновата...
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Ушлепок из Торнадо сам отрезал себе ухо - чото там требовал и быковал. Никаких заложников и нападений на охрану. Пока вроде так
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Крищенко опять с ресторана дал пресс-конференцию.
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Тогда пол верховной ради и кучу гейнералов туда.
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Тут круче разборки после реформ Саака. Зять президента Грузії отримав вогнепальне поранення в центрі Тбілісі
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какое отношение крищенко имеет к пенитенциарная системе? Просто каждая мусорская свиньтя сейчас будет гавкать с целью попиарится, но сама эта свинья знает о деле не больше чем воробьи сидящие на электропроводах.
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Это и вас касается чего срете на инфу, ему задали вопрос он ответил..как дежурный по инфе.
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а чего вы срете на грузию..какое это имеет отношение к дежурной инфе..
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А де та тупа жирна свиня - хер ащенко ! Чого ми ще не чули про мокшковский след !
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Я вот не пойму, чё торнадовцы сидят и парят их там фиг знает скоко времени. А ахметов, пинчук, медведчук и компашка живёт и процветает. Какой толк Украине от этих уродов. Ни в армию их не призывают, ни в фонд обороны Украины бабки не дают, ни людям зарплат нормальных и налогов. А мы тут возмущаемся чё наши лицедеи по рашке на гасторолях орков развлекают и политологи драные по московским студиям лазят. Алё пётр ляксеевич хватит барыжничать. Страну пробарыжничаете.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было: следствие выясняет поранил ли "торнадовец" себя сам, или его поранили, - Крищенко
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