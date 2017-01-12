 Как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было: следствие выясняет поранил ли "торнадовец" себя сам, или его поранили, - Крищенко

Об этом он заявил телеканалу "112.Украина" в среду вечером, передает Цензор.НЕТ.
"Глава Киевской полиции Андрей Крищенко рассказал, что один из бойцов расформированной роты "Торнадо" получил ранение. Сейчас ведется следствие с целью установить поранил ли он себя сам, или поранили его. Побратимы бойца "торнадовцы", которые также находятся в Лукьяновском СИЗО требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь. В результате был устроен кратковременный бунт, который, по словам Крищенко, сейчас уже успокоили. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывают помощь. Его состояние сейчас стабильно. Глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не было", - говорится в сообщении на сайте канала.
11 января один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо. "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО. По данным нардепа (Радикальная партия) Игоря Мосийчука, ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО".
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