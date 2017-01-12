 В банке Литвы обнаружили $30 миллионов экс-премьера Украины Лазаренко, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.
Банк отказался комментировать эти данные.
По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.
Ранее счет с упомянутыми 30 миллионами долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.
Напомним, Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году и в конце концов оказался в США, где безуспешно добивался убежища и вместо этого был приговорен более чем к восьми годам лишения свободы, значительному штрафу и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств. В 2012 г. он вышел на свободу по истечении срока и, по сообщениям, получил право на проживание в США, где и живет с семьей - второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Между тем правоохранительные органы США и дальше продолжают выяснять подробности по отмытых им средств.
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