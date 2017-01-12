EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины, Экономика
  673  20
Все про:деньги (833) Лазаренко (201) Литва (1054)

 В банке Литвы обнаружили $30 миллионов экс-премьера Украины Лазаренко, - СМИ

Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщил, что его литовский партнер, издание 15min.lt, обнаружил в базе данных OCCRP документы, свидетельствующие о том, что на счету в банке Литвы лежат около 30 миллионов долларов, связанные с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что эти средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет.

Банк отказался комментировать эти данные.

По данным расследования, речь идет о части из порядка 200-250 миллионов долларов, которые связывают с Лазаренко и которые были заморожены в нескольких странах с подачи властей США еще в 2004 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает получить $280 млн из средств, выведенных Лазаренко за границу, - Енин

Ранее счет с упомянутыми 30 миллионами долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

Напомним, Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году и в конце концов оказался в США, где безуспешно добивался убежища и вместо этого был приговорен более чем к восьми годам лишения свободы, значительному штрафу и конфискации имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств. В 2012 г. он вышел на свободу по истечении срока и, по сообщениям, получил право на проживание в США, где и живет с семьей - второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и их тремя детьми. Между тем правоохранительные органы США и дальше продолжают выяснять подробности по отмытых им средств.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
мало, с такими деньгами щас не забалуеш, людям в глаза смотреть будет стыдно, позор какой-то
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лазаренко, бедолага, за копейки сидит, у наших депутатов наличкой дома такие бабки лежат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
литве повезло!!! на халяву бюджет пополнит!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Почему кацап всегда бовдур ? средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB Источник: http://censor.net.ua/n422957
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дружище , через несколько лет будут опубликовывать инфы о миллиардных щетах нынешних горе-правителей(мучителей) Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ банке Литвы обнаружили $30 миллионов экс-премьера Украины Лазаренко, - СМИ
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Национальная гвардия Нацполиция непогода обстрел Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ СИЗО снегопад списки суд США терроризм Торнадо Трамп
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти