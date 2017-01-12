 Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Игорь Мосийчук рассказал в прямом эфире "112 Украина".
"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К торнадовцам подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде из их камер изъяли спортивный инвентарь. И, к тому же повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это, один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес" начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", - рассказал Мосийчук.
По словам нардепа, сотрудники СИЗО не попытались оказать помощь травмированному человеку. Вместо этого они убежали в оружейку и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание.
"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО) там два часа сидели. Тут начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - рассказал Мосийчук.
На уточняющий вопрос ведущего чем, "торнадовец" мог отрезать себе ухо. Мосийчук сказал: "Заточкой, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".
По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО" Источник: /n422949
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(шоколадные лизуны, фас! Шатун в зоне досягаемости!) (модер, не дури...)
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