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Все про:СИЗО (852) Радикальная партия (271) Мосийчук (190) Торнадо (60)

 Ухо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук

Инцидент с "торнадовцами" в Лукьяновском СИЗО произошел после того, как по возвращению из суда они обнаружили ужесточения режима их содержания в изоляторе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом народный депутат Игорь Мосийчук рассказал в прямом эфире "112 Украина".

"Когда привезли бойцов "Торнадо" из суда их закрыли в камеры, где содержатся заключенные в то время, пока в их основных камерах проводится обыск. К торнадовцам подошел один из представителей администрации, контроллер. Он сказал, что пока они были на суде из их камер изъяли спортивный инвентарь. И, к тому же повесили так называемые "баяны" - дополнительные решетки, которые практически перекрывают доступ света в камеру. В ответ на это, один из заключенных, "торнадовец" с позывным "Ахиллес" начал отрезать себе ухо. По сути его отрезал и бросил им в этого сотрудника тюремной администрации", - рассказал Мосийчук.

По словам нардепа, сотрудники СИЗО не попытались оказать помощь травмированному человеку. Вместо этого они убежали в оружейку и там закрылись. Один при виде крови потерял сознание.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Никакого захвата не было, но была попытка доведения до самоубийства", - "торнадовец" Батя об инциденте в Лукяновском СИЗО. ВИДЕО

"Заключенные остались предоставленными сами себе. Они (сотрудники СИЗО) там два часа сидели. Тут начались слухи, что СИЗО захватили, сотрудников администрации захватили. Это ничего не соответствует действительности", - рассказал Мосийчук.

На уточняющий вопрос ведущего чем, "торнадовец" мог отрезать себе ухо. Мосийчук сказал: "Заточкой, насколько мне известно. В тюрьме во всех камерах есть заточки, ножи, люди режут хлеб".

По данным нардепа, мужчине оказали медицинскую помощь: "так понимаю, пришили ухо и вернули в СИЗО".

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО" Источник: /n422949



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Щe троxи покращenь і кидатися вуxами суддів,прокурорів,дeпутатів і т.д. будe nаціоальою забавою украіnців...Добрий раnок!
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Почни з себе. Йди комусь відріж і починай забаву. Ми подивимося. І оваціїї тобі будуть. І щира подяка від нас.
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если бы было побольше ушей, мог бы забросать тюремщиков, как гранатами )
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этот цирк достал уже. я шо-то не пойму, им уже приговор был зачитан или нет? чего они сидят?
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сидят потому, что кроме того, что брехливые сепары сказали, больше предъявить нечего, а выпускать бояться, вдруг выйдут на волю и уши матиосу отрежут за фальсификацию дела.
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БРЕХНЯ!!! Ты или полный дебил, или казламордый.
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Хотя второе подразумевает первое.)))
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Откуда этот шнырь знает, что происходит в тюрьме? У него что, после "отсидки" там личные апартаменты остались?))
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Половину він, як завжди , бреше. Частково це правда. І мені цікаво, як можна з голими руками проти заточки перти? Так що, Вертухай правильно зробив, що здриснув. Ну , а якщо людина відрізала собі вухо, то воно значить їй непотрібне. То для чого йому допомагати?
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Ага во всех камерах заточки и ножи. Только с молчаливого согласия администрации СИЗО такое может быть.
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Янукович был просто лапочкой и душкой. По сравнению с этим демократом
(шоколадные лизуны, фас! Шатун в зоне досягаемости!) (модер, не дури...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУхо "торнадовец" отрезал "заточкой", а потом бросил им в надзирателей, те сбежали в оружейку и закрылись, - нардеп Мосийчук
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