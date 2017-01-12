 Крушение российского Ту-154: эксперты полностью исключили версию теракта, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.
Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили
Таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека.
Экспертам-взрывотехникам из НИИ ФСБ РФ военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.
Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил "Ъ" близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла.
Наконец, всем задействованным в расследовании экспертам - как взрывотехникам, так и судебным медикам - пришлось искать и сами осколки.
Начинка как штатной, так и самодельной бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона. На этот раз, как пояснил собеседник "Ъ", ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили.
Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154, специалисты сосредоточились на другой - ошибке, возможно, допущенной экипажем.
Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был "неестественно задран". Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту. Ранее в сети появилось видео с веб-камеры на пляже "Огонек" в Адлере (населенный пункт городского типа, являющийся административным центром Адлерского района, входящего в состав города-курорта Сочи - Ред.) со вспышкой в небе. Если данная вспышка действительно имеет отношение к рухнувшему в море Ту-154, то это может означать, что катастрофа произошла в результате взрыва на борту.
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которые якобы после 20 лет полетов,
до сих пор путают рычаги управления....
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10 января в 20:23 ·
Шел третий год Великой Отечественной войны.
Комсомолка-активистка Надежда Кравченко обратилась к верховному главнокомандующему с требованием освободить всех советских солдат находящихся в застенках гестапо и объявила, по этому поводу, бессрочную голодовку.
Бывший министр обороны СССР Анатолий Бруценко -муж главного редактора газеты Правда, систематически печатал статьи, в этой самой газете, где называл Иосифа Сталина Йосей, ворюгой и усатым тараканом.
Немолодая экс-чиновница предпенсионного возраста, в образе комсомолки, Юлия Болтушенко собрала в центре Москвы участников третьего военного займа и потребовала досрочно оплатить людям приобретенные ими военные облигации.
Молодая талантливая певица Анна Шморак, с ошеломляющим успехом выступила перед резервными частями СС. На вопрос журналиста, как это соотносится с миллионами погибших советских людей, она ответила, что искусство не имеет границ и она находится вне политики.
Сразу после нового года, во всех кинотеатрах страны крутили выступления известных немецких артистов. Они пели, танцевали и поздравляли советский народ с наступившим 1944 годом. Из всех динамиков лились песни известных немецких шансонье.
Шел третий год войны.
Сообщение добавлено в 01:04
Потерпел крушение самолет с оркестром СС и доктором Менгеле,которые летели развлекать ССовцев в недавно захваченный город Киев. Немецкие жители выразили свое негодование тем,что отдельные советские граждане отказываются скорбить и плакать,а иногда даже выражают радость по этому поводу.
...Адольф Гітлєр особисто на радіо у Йозефа Геббельса під час круглого радіостолу заявив, що на східному фронті воюють невідомі сіро-зелені чоловічки і якісь дабравольці, які у германському воєнторзі, у відділі мисливство і риболовля, понакуплювали собі літаків та танків, кулеметів і рушниць. При цьому висловив припущення, посилаючись на фонограми з парадів РОА, що це все гражданській внутрішній конфлікт в срср, до якого Велика Німеччина ніяк не причетна, а тих ешелонів зі зброєю, паливом і припасами, про які всі говорять і навіть наводять фейкові аерофотознімки, ніхто не бачив. По крайній мірі, йому особисто про це нічого не відомо. Тому він сильно здивований, чому радянський народ вбачає у братньому німецько-нацистському народі ворога...
... багато радянських людей, через те, що в странє побєдівшого соціалізму трохи сутужно з роботою, радо користаються послугою автоперевізників за маршрутом "Москва-Берлін" щоб поїхати заробити копієчку у бауерів, а щоб зайве не кататися, шлють додому чесно зароблені рейхсмарки, які за вигідним курсом можна поміняти у будь-якому радянському місті...
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у кого-то пукан взорвался, несвежего скушал
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руссо-туристо на рейс в кацапию.Им объявляют, что по техническим причинам
отлет задерживается и тут началось:-Давайте другой самалет! Мать-перемать и т.п.А мы (большинство с детьми) вынуждены
смотреть на полупьяных орущих кацапов и
все это слушать…Кто-то из наших сделал им замечание и тут «братья-славяне»
озверели вообще:- А каклы! Майдан!.... И стали хором скандировать:-Ющенко, так! Ющенко, так!И тут мой приятель выдвинулся вперед, поднял
руку, толпа притихла в надежде выдать очередную порцию гадости на его реплику.А надо напомнить, что в августе 2006 под
Донецком разбился ТУ-154 авиакомпании «Пулково», что летел на Санк-Петербург и
170 чел. погибло.Речь была короткой и в тему:- Дорогие россияне! Желаю, чтобы за вами, ваш
любимый президент Путин, выслал новый самолет….И через паузу добавил:- Ту-154 !Вы бы видели рожи этих кацапов!?
П.С. Вспоминаю эту историю и думаю, что этим сукам на том свете 10 лет
ставили прогулы, но видно и Господь не выдержал их «песни и пляски» на костях….
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...так шо взрыв абникнавенный, не связанный с перевозкой игилу бабла,
расследовать просто не целесобразно... та и бабки хтось поцупыв...
...може вате рассказать хто поцупыв? ...ЩАС...
...а старэнький ироплан с сотней бездельников, то вже такэ...
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