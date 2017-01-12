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Все про:компромат (91) Россия (64625) США (11638) Эрнест Джош (5) Трамп (441)

 Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ, - пресс-секретарь Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией, а также связях своей семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, пишет Reuters.

По его словам, многие вопросы, которые поднимались, касались потенциальных финансовых связей избранного президента, его семьи и бизнеса в России.

"Есть достаточно свидетельств, которые они (Дональд Трамп и его семья) могут собрать, чтобы опровергнуть обвинения как безосновательные. Но они этого не делают", - сказал Эрнст.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп

Он отметил, что такая секретность только "сеет сомнения в обществе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

На пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о "российском компромате" на него, заявил: "У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией".

Напомним, что накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
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фирма ТРАМПДОНАЛЬДС и семья купит РАБссиянские РЖУбли по курсу 1 доллпр=2 копейки Труплера... спасать РАБссию надоть..
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В США є в наявності законодавство про імпічмент, а також є преценденти застосування механізму імпічменту для відсторонення президента від влади.. Погано, що в Україні всього цього немає..
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Теперь Хуйло для Трампа - что то вроде Моники Левински...)))

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Во, шоу маст гоу он! Но мелочевка. Было бы что серьёзное- уже бы доллар по отношению к евро- улетел. Однако!
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Всё тайное,рано или поздно становится явным.
Сократ,древнегреческий философ
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И шо с того ! Обама тоже в начале своей карьеры родную бабку-самогоншицу из Африки не засветил!
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Если ведет себя, как верблюд- то да, должен.
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А он не верблюд?
Такое впечатление, что Хуйло уже начало его шантажировать,
публикациями о съемках в гостинице с проститутками....
...детали в публикации спецом подобраны которые может знать
только Трамп и тот кто снимал... (о мочеиспускании)
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но почему то не предоставляет доказательств.... может он все таки....
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Если Сократ так жил и говорил,то почему челочевество так лжёт безбожно и нагло?
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Да уж...
Недолго Джошу осталось пресс-секретарем работать, ой недолго....
Да и вообще РАБОТАТЬ...
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А где эта информация была 3 месяца назад? Шумиха была по поводу мэйлов Хиллари. Но мэйлы по сравнению с тем, что происходит сейчас-это просто детская шалость. У Трампа не было бы шансов победить, всплыви эта информация раньше...
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А ця "інфа" "маюситься" вже давно.................. от лише результат - нульовий.........
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У лжи ноги коротки(Сербская народная сказка)
Было у царя три сына..,полный текст можно найти в ютубе
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Гиллари Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше,но Омерика в избирательной системе особая дярёвня
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Схоже, що всі ці випади в сторону Трампа ніякого результату не дають............... Важкі часи очікують Україну, враховуючи ким являється Джаред Кушнер, якого Трамп назначив головним радником..........
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Результат может быть только один- импичмент. Это вам не Украина, где один "царь" может подмять под себя всю власть и "повести" народ в противоположную от официального курса сторону. А посему- если хоть часть всех обвинений подтвердится, то импичмента не избежать (а, возможно, и тюрьмы за измену). Тут дело касается не только Украины, а НАЦ.ИНТЕРЕСОВ США. Так что всё к этому и идет. Пока готовится почва, общественное мнение и т.д. Поэтому не надо так пессимистично.
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Независимо от того, реальны ли связи Трампа с Путиныи и повлиял ли российский президент на исход выборов в США надо признать, что ему удалось посеять там смуту. Это плохо и для нас и для всего мира.
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Час покаже............... А от декому потрібно "тримати ніс за вітром", щоб потім не "кусати лікті"...........
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А может, наоборот. МИР МЕНЯЕТСЯ. Для этого должна измениться прежде всего Америка.
В том виде, в котором Америка была при Обаме (слабая, нерешительная, трусливая, "озабоченная", "забывающая" о данных ею же гарантиях и т.д.)- лично мне она не нравилась! Вот ей, Америке, и дано испытание, чтобы ПЕРЕРОДИТЬСЯ.
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Трамп пошёл только в первый класс международной политики из детского сада,таким же был когда то и Рональд Рейган..
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Ну що ж................. значить "вчителі" в нього хороші.......
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Многое будет зависеть от личной встречи Трампа и Михо Саакашвили.....
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Трамп сделает Михо своей правой... нет, левой рукой.
Нет, он сделает Михо своими обеими руками и своим левым ухом и правой ноздрей и вместе будут руководить.
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Наибольшую выгоду от победы Трампа на выборах получили владельцы компании "Новатэк". После победы Дональда Трампа на выборах президента США российские миллиардеры стали богаче более чем на 30 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Forbes. В частности, владельцы газовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко больше всего нажились за подорожании акций компании. По данным Forbes, общий рост состояний российских миллиардеров после победы Трампа оказался большим, чем в любой стране мира, кроме Соединенных Штатов.
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Новосибирск. Мария Лондон.Нас имели с валезином,теперь будут иметь без.Ютуб...,по поводу Тимченко и прочих Крыс Путленра..
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Похоже, Трамп попал. Он еще не президент, а его прессуют по полной.
Налоги в штатах - это святое, и если он хоть доллар не уплатил, ему кранты. Начнется все в прессе, которую он по своей тупости оскорбил, а закончится импичментом.
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Имея такую кучу компромата и доказательств связи с Кремлем и Путиным, влияния России на Выборы в США, не проще ли было "валить" его во время предвыборной компании, а не дожидаться его избрания, а потом уповать на импичмент?
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Трамп все больше и больше напоминает соевого кренделя. в штатах конечно царька из президента не получится, как это происходит у нас в Украине, но жить им явно станет веселее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ, - пресс-секретарь Белого дома
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