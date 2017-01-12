 Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с РФ, - пресс-секретарь Белого дома

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, пишет Reuters.
По его словам, многие вопросы, которые поднимались, касались потенциальных финансовых связей избранного президента, его семьи и бизнеса в России.
"Есть достаточно свидетельств, которые они (Дональд Трамп и его семья) могут собрать, чтобы опровергнуть обвинения как безосновательные. Но они этого не делают", - сказал Эрнст.
Он отметил, что такая секретность только "сеет сомнения в обществе".
На пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о "российском компромате" на него, заявил: "У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией".
Напомним, что накануне CNN cообщило, что в двухстраничном приложении к докладу разведки США о "вмешательстве" России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на Трампа. Он включает как личные данные, так и финансовую документацию. Кроме того, издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад с якобы собранным российскими спецслужбами компроматом на избранного президента США. Трамп назвал доклад фейком, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".
3135 43
Материалы по теме: Компромат на Трампа
США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст(76)
Россия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп(347)
Если я нравлюсь Путину, то это актив, а не пассив, - Трамп(294)
Чалый обсудил с советником Трампа по нацбезопасности Флинном ближайшие планы взаимодействия. ФОТОрепортаж(19)
США ответят на атаки путинских хакеров «пропорционально» и неожиданно(0)
"Россия должна ответить за свои действия", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон(60)
Трамп назвал сообщения о компромате российских спецслужб на него "тотальной политической охотой на ведьм"(58)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сократ,древнегреческий философ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Такое впечатление, что Хуйло уже начало его шантажировать,
публикациями о съемках в гостинице с проститутками....
...детали в публикации спецом подобраны которые может знать
только Трамп и тот кто снимал... (о мочеиспускании)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Недолго Джошу осталось пресс-секретарем работать, ой недолго....
Да и вообще РАБОТАТЬ...
Ответить
Ответить
Ответить
Было у царя три сына..,полный текст можно найти в ютубе
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В том виде, в котором Америка была при Обаме (слабая, нерешительная, трусливая, "озабоченная", "забывающая" о данных ею же гарантиях и т.д.)- лично мне она не нравилась! Вот ей, Америке, и дано испытание, чтобы ПЕРЕРОДИТЬСЯ.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Нет, он сделает Михо своими обеими руками и своим левым ухом и правой ноздрей и вместе будут руководить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Налоги в штатах - это святое, и если он хоть доллар не уплатил, ему кранты. Начнется все в прессе, которую он по своей тупости оскорбил, а закончится импичментом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить