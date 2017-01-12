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 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, четверо ранены ранены, один травмирован, - штаб

За минувшие сутки в зоне АТО погиб украинский военнослужащий, еще четверо получили ранения, а один был травмирован. Всего было зафиксировано 62 обстрела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 11 января 2017 г., опубликованном в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении из 120 и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии бевики били по Троицкому. Из 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. По Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Авдеевки боевиками обесточена Донецкая фильтровальная станция

На донецком направлении боевики из 120- и 82-мм минометов российско-оккупационные войска обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия - стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Зализному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке - БМП противника.

"Всего состоялось 62 обстрела. Четверо наших военнослужащих ранены, один травмирован, один погиб", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о более 750 случаях нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня на Донбассе с момента вступления в действие последних договоренностей 24 декабря 2016 года.

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Царство небесне загиблому воїну.. Найщиріші співчуття його рідним та близьким. Пораненим - найшвидшого одужання.. Про вогонь у відповідь на обстіли орків - тиша.. Тиша також і від Петра Олексійовича - жодного слова співчуття родинам загиблих на передовій воїнів ЗСУ..
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Про вогонь у відповідь вам ніхто нічого конкретного і не скаже. чому? "думайте сами, решайте сами" (с)
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Не забуваймо про жодного полеглого-поки ми тут істеримо про зраду на теплих стільцях коло моніторів,вони реально дивляться смерті в очі.А кацапським мразям прийде час.
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здохнiть падли расiянськi окупанти!!!! вже на 10 обстрiлiв бiльше.... бiснуватись орки писали,треба iх мочкувати...безжально!!!!
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Відомий і шлях: Які українські товари до цього часу успішно продають в окупованому Криму.
Станом на січень 2017 року в Криму працюють декілька великих українських компаній. Деякі з них, наприклад, мережа супермаркетів "АТБ", лише змінили назви магазинів, але до сих пір реалізує через них українські товари.
А кілька десятків магазинів компанії "Єва" продовжують працювати в Криму в тому ж режимі, що й до окупації. У них можна придбати ті ж товари, що і в магазинах мережі на материковій частині України.
Магазин відомого бренду українського дизайнера "a.TaNbyAndreTan", хоча і не вказані на офіційному сайті, працюють в Сімферополі за тією ж адресою, в тому ж торговельному центрі "Меганом", що й до окупації.
У широкому асортименті на полицях супермаркетів окупованого Криму є ​​продукція таких відомих українських торгових марок, як "Чумак", "Моршинська", "Оліс", "Біокон", "Верес".
Як розповіли 15 хвилин менеджери торговельних мереж в Криму, після початку Громадянської блокади, а потім введення урядом України заборони на постачання комерційних партій товарів до Криму, поставки української продукції йдуть через прикордонні пункти в Харківській області та зону АТО.
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поставки української продукції йдуть через прикордонні пункти в Харківській області А в нас хіба закритий кордон з росією ? Через Харків в принципі можливо все везти .
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А работающие в Крыму украинские(!) супермаркеты, тоже через Харьков "просочились"??
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа прошедшие сутки один украинский воин погиб, четверо ранены ранены, один травмирован, - штаб
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