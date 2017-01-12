 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, четверо ранены, один травмирован, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО за прошедшие сутки 11 января 2017 г., опубликованном в Facebook.
По данным штаба, на мариупольском направлении из 120 и 82-мм минометов оккупанты обстреливали Красногоровку и Марьинку. Из гранатометов и стрелкового оружия они вели огонь по Павлополю, Гнутово, Гранитному, Водяному, Новогригорьевке, Широкино, Талаковке, Марьинке.
На луганском направлении из 122-мм артиллерии бевики били по Троицкому. Из 120- и 82-мм минометов и гранатометов различных систем - по Новозвановке и Троицкому. Из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов - по Крымскому. По Станице Луганской - из стрелкового оружия.
На донецком направлении из 120- и 82-мм минометов российско-оккупационные войска обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Троицкого. Из гранатометов и стрелкового оружия - стреляли по Авдеевке, Майорску, Северному, Новоселовке Второй, Зализному, Верхнеторецкому и Зайцево. По Опытному огонь вел снайпер, а по Авдеевке - БМП противника.
"Всего состоялось 62 обстрела. Четверо наших военнослужащих ранены, один травмирован, один погиб", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о более 750 случаях нарушения поддерживаемыми Россией боевиками режима прекращения огня на Донбассе с момента вступления в действие последних договоренностей 24 декабря 2016 года.
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Станом на січень 2017 року в Криму працюють декілька великих українських компаній. Деякі з них, наприклад, мережа супермаркетів "АТБ", лише змінили назви магазинів, але до сих пір реалізує через них українські товари.
А кілька десятків магазинів компанії "Єва" продовжують працювати в Криму в тому ж режимі, що й до окупації. У них можна придбати ті ж товари, що і в магазинах мережі на материковій частині України.
Магазин відомого бренду українського дизайнера "a.TaNbyAndreTan", хоча і не вказані на офіційному сайті, працюють в Сімферополі за тією ж адресою, в тому ж торговельному центрі "Меганом", що й до окупації.
У широкому асортименті на полицях супермаркетів окупованого Криму є продукція таких відомих українських торгових марок, як "Чумак", "Моршинська", "Оліс", "Біокон", "Верес".
Як розповіли 15 хвилин менеджери торговельних мереж в Криму, після початку Громадянської блокади, а потім введення урядом України заборони на постачання комерційних партій товарів до Криму, поставки української продукції йдуть через прикордонні пункти в Харківській області та зону АТО.
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ева - не в курсе
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