 Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона с 1 января 2017 года из-за технической ошибки, - Данилюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр финансов Украины Александр Данилюк.
"Относительно ликвидации налоговой милиции. Ликвидация налоговой милиции и создание Финансовой полиции - один из ключевых приоритетов Минфина. На это очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это вместе с созданием новой не силовой, а действительно эффективной аналитической Финансовой полиции. В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговую милицию вне закона уже с 1 января 2017 года. Это привлекло внимание к одной из важнейших реформ для бизнеса", - написал он.
"Стоит ли исправлять ошибку, снова легализируя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Надо двигаться только вперед. Поэтому в ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение Правительства законопроект о создании Финансовой полиции, который ждет бизнес, и о котором также говорится в меморандуме с МВФ. Согласование заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта очевидно затянулось. Моя команда и я уже много лет нарабатывали эту реформу. Мы завершили разработку законопроекта и согласовали его еще в сентябре 2016. И недавно получили комментарии от последнего органа - Минюста", - сообщил Данилюк.
Также министр финансов сообщил, что "сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы", а именно:
1. Смена силового подхода на аналитический
2. Сокращение штата с 15000 до 2500 человек
3. Невмешательство в работу честного бизнеса
4. Обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию. Представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата
5. Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры
Мы планируем представить проект закона на рассмотрение Правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в Парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все же избежали "технических ошибок", - резюмировал Данилюк.
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1. рашен
2. скм (ыхметова)
3. опз
4. янтарь
5. железка (жд)
6. ......
и НИКТО ДРУГОЙ "честный бизнес" вести НЕ-МОЖЕТ
депутаны этого НЕ-ПОЗВОЛЮТЬ
.
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Простых людей это не касается . Как щемили так и будут дальше оббирать.
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