 СБУ не поменяла отношение к делу подозреваемого в госизмене Краснова, - Гитлянская

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Не изменилась", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция СБУ по этому делу с момента передачи дела в суд.
Ранее адвокат Краснова Андрей Мамалыга отметил прекращение давления со стороны СБУ на участников процесса и объяснил это снижением интереса спецслужбы к делу его подзащитного. Мамалыга неоднократно заявлял о слабости позиции обвинения и следствия и подчеркивал необоснованность обвинений против Краснова и его жены. СБУ не рассматривает как приоритетное дело против руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов - Крым" Станислава Краснова, считает Андрей Мамалыга.
"Пока у СБУ к этому делу пропал интерес, поэтому фактически давления нет... Но ситуация может измениться", - сказал Мамалыга, комментируя результаты заседания.
Он отметил, что заседание Бориспольского горрайонного суда по делу Краснова 10 января было перенесено на 31 января из-за требования представителей прокуратуры отправить дело в апелляционную инстанцию для определения подсудности из-за отсутствия у судей в Борисполе доступа к государственной тайне.
Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд Мамалыга заявлял о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.
Напомним, в ночь на 29 февраля 2016 года Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом. В СБУ утверждают, что он передал российскому куратору списки бойцов полка Национальной гвардии "Азов".
В качестве доказательства спецслужба обнародовала запись с видеорегистратора задержанного. Станиславу Краснову вменяют подозрение по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Но как-то странно, что множество фигурантов блокады попало под раздачу.
Вот, кстати, о предъявлении обвинения.
http://zn.ua/UKRAINE/sbu-predyavila-azovcu-krasnovu-podozrenie-v-terrorizme-i-gosizmene-206152_.html
Вы же поймите, Саакашвили оптимист, он, может и выложил картинки самолетов. Но ПВО у нас тоже не лыком шыто.
Хотя, может, я горячусь и это предатель. Будем наблюдать.
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СБУ - филиал ФСБ, убивает и репрессирует исключительно украинских патриотов, добровольцев, военных.И благоприятствует и содействует освобождению сепаров и рашистов.
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Россия- трусливая копродержава,
Россия -немытая свинострана.
Могучая вонь, глубокая жопа -
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края.
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая
- Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой
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