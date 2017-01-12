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 СБУ не поменяла отношение к делу подозреваемого в госизмене Краснова, - Гитлянская

Служба безопасности Украины не изменила свое отношение к делу против руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов – Крым" Станислава Краснова и его жены Оксаны, которых обвиняет в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и подготовке террористического акта.

Об этом заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Не изменилась", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как изменилась позиция СБУ по этому делу с момента передачи дела в суд.

Ранее адвокат Краснова Андрей Мамалыга отметил прекращение давления со стороны СБУ на участников процесса и объяснил это снижением интереса спецслужбы к делу его подзащитного. Мамалыга неоднократно заявлял о слабости позиции обвинения и следствия и подчеркивал необоснованность обвинений против Краснова и его жены. СБУ не рассматривает как приоритетное дело против руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов - Крым" Станислава Краснова, считает Андрей Мамалыга.

"Пока у СБУ к этому делу пропал интерес, поэтому фактически давления нет... Но ситуация может измениться", - сказал Мамалыга, комментируя результаты заседания.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Вчера на Славянск выехало 5 машин. Человек 25 е#анутых майдановцев с кучей стволов", - СБУ опубликовала переговоры якобы Краснова с российским куратором. АУДИО

Он отметил, что заседание Бориспольского горрайонного суда по делу Краснова 10 января было перенесено на 31 января из-за требования представителей прокуратуры отправить дело в апелляционную инстанцию для определения подсудности из-за отсутствия у судей в Борисполе доступа к государственной тайне.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд Мамалыга заявлял о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Напомним, в ночь на 29 февраля 2016 года Краснова задержали сотрудники СБУ под Киевом. В СБУ утверждают, что он передал российскому куратору списки бойцов полка Национальной гвардии "Азов".

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В качестве доказательства спецслужба обнародовала запись с видеорегистратора задержанного. Станиславу Краснову вменяют подозрение по ч.1 ст.111 (госизмена), ч.2 ст.258 (террористический акт и подготовка к террористическому акту), ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
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Если это предатель - нужно привлекать его к ответственности.
Но как-то странно, что множество фигурантов блокады попало под раздачу.
Вот, кстати, о предъявлении обвинения.

http://zn.ua/UKRAINE/sbu-predyavila-azovcu-krasnovu-podozrenie-v-terrorizme-i-gosizmene-206152_.html

Вы же поймите, Саакашвили оптимист, он, может и выложил картинки самолетов. Но ПВО у нас тоже не лыком шыто.

Хотя, может, я горячусь и это предатель. Будем наблюдать.
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СБУ уже ранее убила Мужчиля (Лесника), который был сотрудником Главного управления военной разведки Минобороны Украины.
СБУ - филиал ФСБ, убивает и репрессирует исключительно украинских патриотов, добровольцев, военных.И благоприятствует и содействует освобождению сепаров и рашистов.
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И не он один . Эти же уркаинские спецслужбы вывезли ЛИГИТИМНО - ДЫРЯВОГО в Крым.
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просто в то время СБУ была филиалом ФСБ, вплоть до того что официально управлялась офицером ФСБ.Я не уверен что и сейчас ситуация кардинально поменялась
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А это не чего что СБУ до недавнего времени было пристанищем ФСБшников . И не факт что их сейчас там нет .
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Россия- трусливая копродержава,
Россия -немытая свинострана.
Могучая вонь, глубокая жопа -
Твоё достояние на все времена!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
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Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края.
Раскинулись кучи навоза поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая
- Покинута Богом уродов земля!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
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Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для убийств и для пыток
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт стекломой очистительный.
Так было, так есть и так будет всегда!
Спивайся, Атечество наше хуйловское,
Ватных дебилов союз вековой,
Дидами данная мудность народная!
Спивайся, страна! Мы гордимся тобой﻿
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