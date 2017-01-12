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Все про:СИЗО (851) Торнадо (59) Ромалийская Ирина (95)

 "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО

Подсудимый, бывший сотрудник милицейского спецподразделения "Торнадо" Максим Глебов, который 11 января вечером попытался отрезать себе ухо, прооперирован в одной из столичных больниц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Также читайте: "Никакого захвата не было, но была попытка доведения до самоубийства", - "торнадовец" Батя об инциденте в Лукяновском СИЗО. ВИДЕО

"Ухо врачи ему пришили", - сообщил корреспонденту "Цензор.НЕТ" собеседник.

Также он добавил, что заключенного конвоировали обратно в СИЗО. По сообщениям другого источника, сейчас в суде решается вопрос о том, чтобы часть "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО перевести в другой следственный изолятор.

Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бунт в Лукяновском СИЗО: один из "торнадовцев" после показаний в суде отрезал себе ухо (обновлено). ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"

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Как они в СИЗО работают, оставляя режущие предметы?
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Могло быть кусок стекла ( скорее всего).Маловероятно что заточка.
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Лучше бы судье или прокурору ухо отрезал а ещё лучше не только ухо !!!
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Все еще впереди . Это все по всей Украине начнется скоро.
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ух ты! дяди гирои воены, а можно с вами сфотаграфироваться ?
не, ну как( не получится, у меня тоже есть писталет дедушка подарил вот - крутой, да?
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Торнадовцы так себя вели потому- что их забыли переодеть в гламурную полицейскую форму. Правда Аваков ?
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может у нас дипломатично не всю правду рассказали просто?в википедии обычно инфу проверяют
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО
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