 "Торнадовца", который попытался отрезать себе ухо, прооперировали и вернули в Лукьяновское СИЗО

Об этом Цензор.НЕТ сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
"Ухо врачи ему пришили", - сообщил корреспонденту "Цензор.НЕТ" собеседник.
Также он добавил, что заключенного конвоировали обратно в СИЗО. По сообщениям другого источника, сейчас в суде решается вопрос о том, чтобы часть "торнадовцев" из Лукьяновского СИЗО перевести в другой следственный изолятор.
Напомним, ранее рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо". В настоящее время подразделение ликвидировано, а его командира Онищенко и некоторых бойцов судят.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал материалы журналистского расследования по делу экс-бойцов "Торнадо": "ПЫТКИ, ПОХИЩЕНИЯ, НАСИЛИЕ, КОНТРАБАНДА": ОБВИНЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ РОТЫ "ТОРНАДО"
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не, ну как( не получится, у меня тоже есть писталет дедушка подарил вот - крутой, да?
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