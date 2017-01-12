 В результате обстрела Авдеевки боевиками обесточена Донецкая фильтровальная станция

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.
"Что-то тяжёлое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.
Об обстреле промзоны также сообщил координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.
"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне (Авдеевка). Работают террористы из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращается. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", написал он.
Позже Кабакаев сообщил, что "подразделения ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника".
"В течении 30 минут боевики разбежались с позиций, у них есть потери, уточняем", - отметил Кабакаев.
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чи то я дурень, чи то лижі не їдуть
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За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То отдасте...
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Присылайте сявченко...
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Спикер АТО Леонид Матюхин за первые 18 часов 11 января зафиксировал одного раненого украинского бойца и 23 обстрела наших позиций террористами. Однако район Светлодарской дуги в его сводку не попал.
О боевых действиях там вечером сообщили местные жители:
«17.55. В Калиновке слышно бои со стороны Светлодарска».
«20:35. Светлодарск. Логвиново, Луганское, Калиновка: стрелковый бой (к/к пулеметы), реже миномет, РПГ»,
А в 21:25 фронтовой волонтер Оксана Быкова, опекающая бойцов АТО в том районе написала: «Пошел замес... Вчера девятеро получили почётные чёрные пакеты, остальным, видать, завидно...Нашим удачи и помолитесь, кто верит. Оркам от души табличек с цифирями».
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Мирослав Гай
6 ч ·
Друзья, в ближайшее время начнется кампания по дискредитации высшего военного руководства страны.
И я, как гражданин и военный могу сказать, что они сами часто дают этому повод.
Но война это потери, проигрыши и победы, коих у нас не мало.
В войне много факторов влияют на события.
Ответственность за те или иные трагедии несут все, кто на фронте. Не вовремя отданный приказ, брошенный по трусости ВОП. Но как за трагедию в ответе каждый так и победу разделят все.
Мы уверенно держимся. Не побеждаем, но держимся. И это дорогого стоит, потому как враг несет потери не только на фронте, но и на лицо разрушение его материальной базы. Новые санкции, международные доклады по российской агрессии, сирийские события, события в США, сокращение резервного фонда РФ в четыре раза - все это заслуга того, что мы держимся.
Задача противника, накануне нового Минска, дискредитировать Украину и ее военное руководство. Потому как именно сейчас решается где пройдет линия разграничения Цивилизация-РФ, со всеми вытекающими.
Нас сдадут только тогда, если мы сами себя сдадим и ввергнем страну в состояние нестабильности.
Я как офицер запаса, хочу призвать всех не вестись на провокации. В Войне, настолько тяжелой, когда ее даже объявить не дают - нужно единоначалие.
С другой стороны, военное руководство страны должно выступить с четким обозначением обстановки и врага, а также пресечь все возможные дискредитирующие ее факторы - такие как контрабанда в зоне АТО.
Не позволительно дать врагу шансы лишить нас международной поддержки и финансовой помощи.
При этом критика огрехов в ВСУ или Политического руководства страны - это абсолютное право украинских граждан, но только их.
Мы сами разберемся со своими изменниками или преступниками, лжегероями. Рано или поздно все события войны будут вскрыты и расследованы. Но это наше право и обязанность вести следствие или судить, а не врага.
И тем более мы не должны дать возможности очернять руководство Украины.
Это мое право как гражданина выбрать это руководство, оценить его деятельность, судить, посадить или наградить. А главное - когда это сделать.
Нам решать.
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