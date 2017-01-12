EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  576  22
Материалы по теме:
Все про:обстрел (5078) Донбасс (11809) Авдеевка (675)

 В результате обстрела Авдеевки боевиками обесточена Донецкая фильтровальная станция

Из-за обстрела боевиков в Авдеевке перебита одна из двух линий электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция. Боевой снаряд упал недалеко от Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

Также читайте: Боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин

"Что-то тяжёлое прилетало и приземлялось совсем рядом с заводом. Одна из двух оставшихся линий электропередач перебита, ДФС обесточена", - написал он.

Об обстреле промзоны также сообщил координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев.

"Сейчас боевики открыли огонь по промзоне (Авдеевка). Работают террористы из 120мм и 152мм орудий. Стрелковое и гранатометы не прекращается. Жесткий обстрел начался час назад, наши пока молчат в ответ. Огонь ведут из Макеевки и Ясиноватой", написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подразделения ВСУ заняли новые позиции на Светлодарской дуге, - Мотузяник. ВИДЕО

Позже Кабакаев сообщил, что "подразделения ВСУ были вынуждены открыть ответный огонь в сторону огневых позиций противника".

"В течении 30 минут боевики разбежались с позиций, у них есть потери, уточняем", - отметил Кабакаев.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Слова,"Наши молчат в ответ",особого оптимизма не вызывают !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну в первую очередь шоколадный бизнес одного барыги может пострадать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а шо путен еще не напал? путен уже окупировал такой кусок нашей страны что по площади превышает десяток европейских стран...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если там идет подача воды и электроэнергии в ордло, то восстанавливать не нужно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ НАДО НЕ ЧЕГО ВОССТАНАВЛИВАТЬ .ОБКУРЕННЫЕ АБИЗЯНЫ ВСЕ РАВНО ПЕРЕЛОМАЮТ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вообще дебилы *банулись. Разейские войска расстреливают наши города из тяжелой артиллерии а наши чинуши за фильтровальную станцию беспокоятся и за електричество террористам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лугандони обстрілюють, а ми гайда ремнтувати?

чи то я дурень, чи то лижі не їдуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
иначе там будет гуманитарная катастрофа, мы не можем этого допустить по отношению к своим гражданам--как то так, официальная позиция власти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ні, наші громадяни у Великій Україні, а в ОРДЛО- манкурти в яких немає Батьківщини:

За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То отдасте...
Т. Г. Шевченко
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такие случайности крайне неприятные, и что радует - происходят не по нашей вине. Но, как показывает опыт в Луганской области - очень способствуют началу конструктивного диалога. С обеих сторон. Потому, что для восстановления всей этой кутерьмы нужно согласовать прекращение огня с обеих сторон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Может ещё раз за "перемирие" перетрём?
Присылайте сявченко...
...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А насчет того, кто будет договариваться - попервой и вояки могут поговорить. А вообще вы у Москаля спросите, как это делается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Причем, наши то не виноваты, без шуток. Просто ключевые объекты нужно охранять, а с той стороны люди без тормозов. Вот и все.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Под Дебальцево ожесточенный бой - у террористов большие потери

Спикер АТО Леонид Матюхин за первые 18 часов 11 января зафиксировал одного раненого украинского бойца и 23 обстрела наших позиций террористами. Однако район Светлодарской дуги в его сводку не попал.
О боевых действиях там вечером сообщили местные жители:
«17.55. В Калиновке слышно бои со стороны Светлодарска».
«20:35. Светлодарск. Логвиново, Луганское, Калиновка: стрелковый бой (к/к пулеметы), реже миномет, РПГ»,
А в 21:25 фронтовой волонтер Оксана Быкова, опекающая бойцов АТО в том районе написала: «Пошел замес... Вчера девятеро получили почётные чёрные пакеты, остальным, видать, завидно...Нашим удачи и помолитесь, кто верит. Оркам от души табличек с цифирями».


 показать весь комментарий
Ответить
 


Мирослав Гай
6 ч ·

Друзья, в ближайшее время начнется кампания по дискредитации высшего военного руководства страны.
И я, как гражданин и военный могу сказать, что они сами часто дают этому повод.
Но война это потери, проигрыши и победы, коих у нас не мало.
В войне много факторов влияют на события.
Ответственность за те или иные трагедии несут все, кто на фронте. Не вовремя отданный приказ, брошенный по трусости ВОП. Но как за трагедию в ответе каждый так и победу разделят все.
Мы уверенно держимся. Не побеждаем, но держимся. И это дорогого стоит, потому как враг несет потери не только на фронте, но и на лицо разрушение его материальной базы. Новые санкции, международные доклады по российской агрессии, сирийские события, события в США, сокращение резервного фонда РФ в четыре раза - все это заслуга того, что мы держимся.
Задача противника, накануне нового Минска, дискредитировать Украину и ее военное руководство. Потому как именно сейчас решается где пройдет линия разграничения Цивилизация-РФ, со всеми вытекающими.
Нас сдадут только тогда, если мы сами себя сдадим и ввергнем страну в состояние нестабильности.
Я как офицер запаса, хочу призвать всех не вестись на провокации. В Войне, настолько тяжелой, когда ее даже объявить не дают - нужно единоначалие.
С другой стороны, военное руководство страны должно выступить с четким обозначением обстановки и врага, а также пресечь все возможные дискредитирующие ее факторы - такие как контрабанда в зоне АТО.
Не позволительно дать врагу шансы лишить нас международной поддержки и финансовой помощи.
При этом критика огрехов в ВСУ или Политического руководства страны - это абсолютное право украинских граждан, но только их.
Мы сами разберемся со своими изменниками или преступниками, лжегероями. Рано или поздно все события войны будут вскрыты и расследованы. Но это наше право и обязанность вести следствие или судить, а не врага.
И тем более мы не должны дать возможности очернять руководство Украины.
Это мое право как гражданина выбрать это руководство, оценить его деятельность, судить, посадить или наградить. А главное - когда это сделать.
Нам решать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чтоб вы понимали. Дальше границ Минска никто никуда не пойдет. По крайней мере, наши. Это было бы увлекательно - война за три окопа, но потери большие. Потому, что... сами знаете. А насчет когда это сделать. Ну, скажем так, аборт делать поздновато, конечно.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ результате обстрела Авдеевки боевиками обесточена Донецкая фильтровальная станция
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Национальная гвардия Нацполиция непогода обстрел Польша Порошенко Путин Розенко Россия Савченко СБУ снегопад списки суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти