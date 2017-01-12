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 Боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин

Мирный житель тяжело ранен в результате минометного обстрела боевиками жилого сектора Красногоровки.

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин ранен в результате сегодняшних обстрелов боевиков. По Троицкому били из 122-мм артиллерии, - штаб АТО

"С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжелое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь", - отметил Аброськин.
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Гай конечно вечный паникер но сегодня я вроде стрельбу слышал и о разгрузке техники в Иловайске писал. Поэтому может и правда но делите на 2 или 3:. Но инфа о том что орки всю неделю по два-три машины свозили л/с и технику на передовую была позавчера или вчера

Мирослав Гай

Российские террористические войска пошли в атаку. Я не могу пока проанализировать все наличные сообщения, но это заворуха. Они сегодня и вчера, всю неделю тягали бензовозы. Сообщения повсюду уже не просто тревожные, но угрожающие. Наши держаться, но по сообщениям кроют сильно. Такого уже давно не было. Пацаны ВСУ , будьте спокойны, достойно сдержат любые удары и дадут ответку. Кроют Светлодарку и Промку. В некоторых направлениях уже работают не одиночные провокаторы, а батареи врага. Буду следить за развитием событий.
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Лучшего признания Москвой факта, что Трамп - агент Кремля - еще не было. ii
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин
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