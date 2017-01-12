 Боевики обстреливают из минометов жилой сектор Красногоровки: тяжело ранен мужчина, - Аброськин

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"С 23.00 боевики расстреливают минометами жилой сектор Красногоровки. В результате прямого попадания в жилой пятиэтажный дом по ул. Суворова, получил тяжелое ранение мужчина 1950 г.р. Сотрудники полиции оказывают медицинскую помощь", - отметил Аброськин.
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Мирослав Гай
Российские террористические войска пошли в атаку. Я не могу пока проанализировать все наличные сообщения, но это заворуха. Они сегодня и вчера, всю неделю тягали бензовозы. Сообщения повсюду уже не просто тревожные, но угрожающие. Наши держаться, но по сообщениям кроют сильно. Такого уже давно не было. Пацаны ВСУ , будьте спокойны, достойно сдержат любые удары и дадут ответку. Кроют Светлодарку и Промку. В некоторых направлениях уже работают не одиночные провокаторы, а батареи врага. Буду следить за развитием событий.
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