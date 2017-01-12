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Все про:дороги (1520) непогода (195) Херсон (469)

 Херсон закрыл въезд для грузовиков из-за непогоды

Херсон с полуночи закрыт для движения тяжеловесного автомобильного транспорта из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Херсонского горсовета.

На период действия запрета движения тяжеловесного грузового транспорта определены места отстоя - на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода "Данон", на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в с. Камышаны.

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"Не допускается въезд в город большегрузного грузового транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров к торговым объектам должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности" - сказано в сообщении.

В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.

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