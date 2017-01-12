 Херсон закрыл въезд для грузовиков из-за непогоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Херсонского горсовета.
На период действия запрета движения тяжеловесного грузового транспорта определены места отстоя - на въезде в город, на Николаевском шоссе, в районе авторынка, на Бериславском шоссе, в районе завода "Данон", на шоссе Вячеслава Черновола (Киндийское), в районе винзавода и въезда в с. Камышаны.
"Не допускается въезд в город большегрузного грузового транспорта и его обслуживание вне диспетчерского контроля. Подвоз товаров к торговым объектам должен осуществляться транспортом малой грузоподъемности" - сказано в сообщении.
В период непогоды будут дежурить специализированные транспортные средства для ликвидации заторов, которые возникают по вине контрагентов предприятий.
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