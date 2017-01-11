 В связи с ухудшением погодных условий "Укрзализныця" назначила ежедневное курсирование поезда Одесса - Измаил

Такое решение было принято руководством ПАО "Укрзализныця", учитывая многочисленные просьбы пассажиров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.
Этот поезд будет отправляться из Одессы в 16:20 и прибывает в Измаил в 22:54. В обратном направлении отправление в 23:59 и прибытие в Одессу в 06:39 следующего дня.
Последний дополнительный рейс этого поезда был назначен на 8 января 2016 года, когда возникла острая необходимость транспортировать людей, а другие виды транспорта оказались неспособными противостоять непогоде. Несмотря на прогнозы синоптиков, железнодорожники решили установить ежедневное курсирование этого поезда в течение периода ухудшения погоды - до 21 января.
464 8
Из-за сложных погодных условий в Одесской области остается закрытым движение на основных автодорогах, - ГСЧС(6)
Трасса Одесса - Рени перекрыта, остальные дороги свободны, - ГСЧС(6)
За минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"(94)
От переохлаждения на Одесчине погиб пограничник(0)
Два года после прихода "ДНР": абхазские картинки стали реальностью. ФОТО(0)
В четырех областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за снегопада(3)
104 автомобиля высвобождены из снежного плена в Хмельницкой области. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(11)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Район Рени- Измаил наверно умышленно держат недоразвитым. Там Дунай и граница. Дорог приличных нет вообще. Это позорище для Украины. Все , кто через Румынию заезжают по хорошим дорогам , в шоке от отсутствия дорог . Это ужас . Саакашвили начал разгребать , так его выгнали.
Ответить
В Киеве во время движения загорелся трамвай
Вечером 10 января в трамвае, который ехал по ул. Попудренко в Киеве, загорелась проводка.
«10 января в 19:18 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что во время движения трамвая по адресу: ул. Попудренко, 2-б в салоне произошел пожар. На место происшествия сразу же прибыло отделение 19-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели установили, что произошло возгорание электропроводки. Уже в 19:43 пожар был ликвидирован», - сказано в сообщении пресс-служба ГУ ГосЧС в г. Киеве в Facebook.
В результате пожара была частично повреждена электропроводка и обогреватель. Пострадавших нет.
Причины возникновения пожара установит следствие.
Вот такой у нас транспорт. "Трамвайчика" жаль http://veroyatno.com.ua/news/v-kieve-vo-vremya-dvizheniya-zagorelsya-tramvaj/
Ответить