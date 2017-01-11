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Все про:Россия (64623) США (11637) Хербст (25) Трамп (439)

 США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст

Бывший посол США в Украине Джон Хербст не имеет сомнений, что избранный президент США Дональд Трамп будет усиливать американскую армию, в том числе ядерное вооружение, а это даст возможность говорить с Китаем или Россией с позиции силы в случае их агрессивных действий.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

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Хербст, являющийся ныне директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, добавил: он также считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.

"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что за время его президентства Россия будет больше уважать США. Это положительные вещи, и они важны для Украины", - прокомментировал дипломат выступление Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.

На этой пресс-конференции победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил, что, в частности, США будут ускорять разработку и модернизацию истребителей F-35 и F-18.

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Тема Украины на пресс-конференции не поднималась, однако о ней напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону. В комитете по иностранным делам Сената он отвечал на вопросы американских парламентариев.

Комментируя его выступления на этом слушании, Хербст обратил внимание: "Тиллерсон заявил, что если бы они были при власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы более решительной. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет жесткой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это было очень вдохновленное заявление".
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❄ Степанко 🇺🇦‏@stepanko1909
Фотофакт Якутский скульптор построит под Донецком гигантский памятник Мотороле.


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Это правильно,ставим раком вату а потом уже разговариваем ....
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Vitalii Chepynoga
Одна дєвушка, ціла місс Москва, чи ще якась хрєнь, поїхала на Балі і миттю стала звіздою інстаграм. І навіть не із-за фотографії, а із-за хештегу... #сказочноебали - написала вона, не задумуючись...

"Сказочный", дурко! Це - острів, він... )))
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Давiть клятих расiянських виродкiв,нiчого мухам вiльно дихати..,))iхне мiсце на паРаше !!!! путiн-хуйло!!
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уже можно начинать, рубите свифт, сколько можно балаьолить
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Татьяна Марковская Вмешательство РФ в выборы американского народа я сравниваю с Перл-Харбор. И тогда и сейчас долго готовили мнение американского народа к вступлению в войну. Необходима поддержка народа, без нее не возможно усилить влияние на ситуацию. А если посмотреть CNN, я сейчас как раз в Нью Йорке, то пропаганда на нашем ТВ - это детский сад. Готовят мнение американцев на необходимости развала РФ, как страны террориста NO1. Да будет так!
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Все хотят выдать желаемое за действительность.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст
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