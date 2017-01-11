 США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
Хербст, являющийся ныне директором Евразийского центра при Атлантическом совете США, добавил: он также считает важным для Украины, что Трамп признал роль России в хакерских атаках на США.
"Много было сказано о российских хакерах. Это хорошо, что он признает, что за хакерскими атаками стоит Россия. Приятно слышать от него, что за время его президентства Россия будет больше уважать США. Это положительные вещи, и они важны для Украины", - прокомментировал дипломат выступление Трампа на его первой пресс-конференции после выборов.
На этой пресс-конференции победитель президентских выборов в США Дональд Трамп сообщил, что, в частности, США будут ускорять разработку и модернизацию истребителей F-35 и F-18.
Тема Украины на пресс-конференции не поднималась, однако о ней напомнили одному из главных членов команды Трампа, кандидату на должность государственного секретаря Рексу Тиллерсону. В комитете по иностранным делам Сената он отвечал на вопросы американских парламентариев.
Комментируя его выступления на этом слушании, Хербст обратил внимание: "Тиллерсон заявил, что если бы они были при власти, когда Россия аннексировала Крым, то реакция США была бы более решительной. Это было приятно слышать, хотя он не сообщил, что он планирует делать сейчас. Однако впечатление такое, что их политика в отношении России также будет жесткой, но мы не знаем этого точно. Я не знаю, получит ли Украина какое-то конкретное сообщение от Дональда Трампа до или после инаугурации, но она уже получила его от Рекса Тиллерсона, который должен стать государственным секретарем. И я считаю, это было очень вдохновленное заявление".
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Одна дєвушка, ціла місс Москва, чи ще якась хрєнь, поїхала на Балі і миттю стала звіздою інстаграм. І навіть не із-за фотографії, а із-за хештегу... #сказочноебали - написала вона, не задумуючись...
"Сказочный", дурко! Це - острів, він... )))
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