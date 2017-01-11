 Тиллерсон за предоставление летального оружия Украине: "Я бы поддержал это"

Об этом он заявил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Сената, передает Цензор.НЕТ.
Так, на вопрос поддерживает ли Тиллерсон предоставление Украине летального оружия в ответ на продолжение агрессивных действий России на Донбассе, он отметил: "Важно всячески помогать украинцам защищать себя от дальнейшей агрессии и экспансии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться. Если же нет, нам важно поддержать их способность обороняться" - заявил кандидат на пост главы Госдепартамента США.
Он также добавил, что для принятия подобного решения необходимы консультации с Национальным советом по безопасности, а также подключение иных ответственных лиц. "Однако я бы поддержал это", - подчеркнул Тиллерсон.
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кстати, а кацапам это озвучили?
хотя, не верю я этому хамелеону...
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фуфло гонит
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За какое бабло кацапы будут воевать? Фонд благосостояния на НУЛЕ! ЗВР жалкие гроши. За идею? хахаха не смеши!
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А вы уже за два дня до Киева дошли?)
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П**деть не мешки ворочать...
кое-кто оч сильно хочет в престижное кресло - говорит, то что от него хотят слішать...
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та що ж це робиться?
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Верить человеку , застроившему центр Нью-Йорка , опасно. Тоже ведь там бегал обещал и обнадеживал.
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там слов много, так сразу не осилить, время нужно.
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А медальку уже сдал взад или выбросил?
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потом ему эти слова припомнят если он пойдет в отказ!
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С дружественного донецкого форума
Сам Додон на протяжении полугода раз в две недели мотался в Москву на консультации и возвращался с чемоданом денег.
Полагаю, что для Украины серьезно прорабатывается аналогичный сценарий. Украина нужна в неразрушенном состоянии - с заводами, полями и пушечным мясом. На "перекодирование" 70-80% процентов населения потребуется две недели плотного ТВ-вещания.
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-627.html#ixzz4VUJqvu1w
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Третий в мире после США и РФ ядерный потенциал Украина обменяла на "гарантии безопасности". Идиотизм, не имеющий прецедента в истории.
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ДУМАЙ,НАРОД! Минский договорняк СМОТРИТЕ ПОДПИСИ Судьбу Украины решили 2 козла,2 посла,и пенс по РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО
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Этот меморандум вступает в силу с момента подписания.
Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах
украинском, английском и русском языках.
За Украину Л. Кучма
За Российскую Федерацию Б. Ельцин
За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор
За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт,
5 декабря 1994 года.
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Тому потрібно дане питання піднімати на міжнародному рівні і весь час тикати всім політикам Будапештським меморандумом в пику.
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А от з меморандум ми точно прокололись. В ньому не передбачено декілька речей.
1. Покарання того хто порушить меморандум
2. Компенсація збитків порушником меморандуму.
3. Реакція і дії на порушення меморандуму.
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Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска" - министр Рева
Вопрос компенсации имущественных потерь гражданам Украины в результате российской оккупации будет рассмотрен в рамках Минского процесса. Об этом журналистам заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, - сообщает РБК-Украина.
"Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса - оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе - вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации", - отметил минист
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Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, проходящий процедуру утверждения Сенатом, назвал условие признания Крыма российским. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения. Выходит если Украина признает, или ее вынудят признать, что Крым - это РФ то и США признают."
***
По Конституції України лише Загальноукраїнський референдум вирішує питання зміни території України. Крапка.
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https://www.nytimes.com/2017/01/10/us/politics/trump-cabinet-confirmation-hearings-live.html
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