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Все про:оружие (3529) США (11637) Тиллерсон (2)

 Тиллерсон за предоставление летального оружия Украине: "Я бы поддержал это"

Кандидат на пост главы Госдепартамента США Рекс Тиллерсон поддерживает предоставление летального оружия Украине в случае продолжения агрессивных действий России на Донбассе.

Об этом он заявил в среду на слушаниях в Комитете по международным делам Сената, передает Цензор.НЕТ.

Так, на вопрос поддерживает ли Тиллерсон предоставление Украине летального оружия в ответ на продолжение агрессивных действий России на Донбассе, он отметил: "Важно всячески помогать украинцам защищать себя от дальнейшей агрессии и экспансии. Надеюсь, режим прекращения огня будет соблюдаться. Если же нет, нам важно поддержать их способность обороняться" - заявил кандидат на пост главы Госдепартамента США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это был захват территории", - кандидат на пост госсекретаря США Тиллерсон об оккупации Крыма

Он также добавил, что для принятия подобного решения необходимы консультации с Национальным советом по безопасности, а также подключение иных ответственных лиц. "Однако я бы поддержал это", - подчеркнул Тиллерсон.
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и шо самое интересное с анатомической точки зрения, все понимают, куда удар.

кстати, а кацапам это озвучили?

хотя, не верю я этому хамелеону...
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ну главное, что Тилерсон не такой поклонник раши оказался, как о нем рашисты писали)
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Может притворяется? Его ведь ещё не утвердили.
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Ну шо ватоцефалы,молебен будете заказывать по всей педерации или боярышником обойдетесь на инаугурации трамушки вашего?!))шо там ваш ввх праздники с выходными для вас будет делать,обещал ??))
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счас конечно тебя будут яростно спамить, но как бы тут не было сермяжной правды, рашисты ж в долгу также не останутся
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И чем они будут воевать против 40млн страны? Украина в Сирию не превратиться по причине наличия ПВО!
За какое бабло кацапы будут воевать? Фонд благосостояния на НУЛЕ! ЗВР жалкие гроши. За идею? хахаха не смеши!
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От террористов свою землю защищать. Или признаете, что вы и есть те террористы на нашей земле?
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Вы? ИЗУЧИТЕ? Смешно)
А вы уже за два дня до Киева дошли?)
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Неа, не превратится. У Хйла и его поданных кишка тонка.
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не соглашусь. у повстанцев небыло 600000 бойцов уже прошедших АТО и находящихся по домам и 250000 армии натовского типа, самолетов, ракет, танков и бмп.
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Орден от Пукина он уже загнал, я так понял!
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давайте вже джавелінів та барретів побільше, а потім (після підготовки екіпажів) і абрамси з ф-16
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Танков нам не надо (Оплот - более чем достойный танк) а вот противотанковые средства, средства РЕБ и хорошие безпилотники с радарами - очень даже пригодятся, Но все єто можно сразу в топку если Армией и дальше будут руководить гениралы выросшие в системе где звания покупались, а эффективность работы оценивалась по сумме "заноса" начальству и политики - ставящие задачи армии исходя из "политичечкой целисообразности" для своего барыжного кармана.
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де ж ви зараз візьмете достатню кількість Оплотів ? Їх ще виготовити треба, а от Абрамсів вже готових у Штатах сила силенна на консервації..єдине треба екіпажі набрати та навчити (бо у Абрамси нафаршировані електронікою
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оплоты дорогие...сомневаюсь, что абромсов нам кто то даст..так что придется и дальше клепать "булаты" и брать числом
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"брати числом" - це москальська тактика, абрамсів нам би реально дали, якби ми 25 років тому діяли разом з Естонією, Литвою та Латвією, зараз би були у НАТО і спали спокійно під мирним небом і абрамсами на східному кордоні
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а по сути можешь что то ответить, а не исторические дискурсы рассказывать?практика такова, как я описал...можешь кричать о "зраде", но это не поможет ее изменить
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в случаи заворухи весь командный состав до уровня ГШ (ГШ не тронут) заменят на командиров прошедших АТО. именно так я слышал от одного уважаемого мной эксперта
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Очень бы хотелось чтоб так и было ОООЧЕЕНЬ. Но даже если и так - это уже будет немного поздно (С началом заварушки). Веди любому человеку надо хотяб 1-2 дня чтоб понять что и как а в случае заварушки - 1-2 дня в современной войне - слишком дорого обойдутся и всех собак начнут вешать именно на тех кто только пришел, а нынешние жирные крысы - будут счастливо отсиживаться с надеждой потом еще и вернуться под лозунгом - "при мне было лусше"
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заварушка начинается не с первого выстрела а гораздо раньше
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а ведь надо было как раз таки менять генштаб...с таким командованием и врагов не нужно
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Вот и предоставьте наконец-то!
П**деть не мешки ворочать...
кое-кто оч сильно хочет в престижное кресло - говорит, то что от него хотят слішать...
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ты уже в добровольцы записался?или чисто на диване воюешь чужими руками?
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только вас будут сбивать в том числе американцы.
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Все как-то вокруг да около. Скользкая эта трамповская братва. Хорошо,что дядя Барак под конец подсуетился.
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На Трампа надейся, а сам не плошай!
Верить человеку , застроившему центр Нью-Йорка , опасно. Тоже ведь там бегал обещал и обнадеживал.
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Но назвать путина военным преступником он все же отказался,надеюсь,пока что...
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все еще разучивает харьковскую кричалку.
там слов много, так сразу не осилить, время нужно.
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для кацапов Рекс оказался настоящим тиранозавром.
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Как сказал один авторитетный политолог - Тиллерсон очень опытный и на слушаниях на должность госсекретаря он будет глотку себе рвать и скажет абсолютно все что от него хотят услышать!
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слово не воробей...
потом ему эти слова припомнят если он пойдет в отказ!
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Если бы амеры в свое время поддержали Сирию против Асада и россиян , то не было бы там сейчас такого п-ца как сейчас
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Если бы могли - обязательно бы поддержали
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А вот это дело

С дружественного донецкого форума

Сам Додон на протяжении полугода раз в две недели мотался в Москву на консультации и возвращался с чемоданом денег.
Полагаю, что для Украины серьезно прорабатывается аналогичный сценарий. Украина нужна в неразрушенном состоянии - с заводами, полями и пушечным мясом. На "перекодирование" 70-80% процентов населения потребуется две недели плотного ТВ-вещания.

Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-627.html#ixzz4VUJqvu1w
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Iaroslav Drobotun ‏@yadrobotun
Третий в мире после США и РФ ядерный потенциал Украина обменяла на "гарантии безопасности". Идиотизм, не имеющий прецедента в истории.
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Boris Borisenko ‏@BorisBorisenko5 14 мин.14 минут назад
ДУМАЙ,НАРОД! Минский договорняк СМОТРИТЕ ПОДПИСИ Судьбу Украины решили 2 козла,2 посла,и пенс по РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКО

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А це підпис під Будапештським меморандумом.

Этот меморандум вступает в силу с момента подписания.

Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах
украинском, английском и русском языках.

За Украину Л. Кучма

За Российскую Федерацию Б. Ельцин

За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор

За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт,

5 декабря 1994 года.
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Ета бумажка должны быть еще и мягкой чтобы ей жопу подтереть.
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Взагалі питання ядерної зброї дуже цікаве. Але поїзд пішов.
Тому потрібно дане питання піднімати на міжнародному рівні і весь час тикати всім політикам Будапештським меморандумом в пику.
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и что с ним делать с тем потенциалом без возможности доставки и поддержки?
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А куда в тот момент испарились эти возможности? Желательно с подробностями.
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Надо повесить яйцами тогдашнего президента
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Справа в тому, що дійсно утримувати ту ЯЗ було не можливо з боку України.
А от з меморандум ми точно прокололись. В ньому не передбачено декілька речей.
1. Покарання того хто порушить меморандум
2. Компенсація збитків порушником меморандуму.
3. Реакція і дії на порушення меморандуму.
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Это как минск решит,нужно оружие или нет,а то вам еще контрибуцию подавай
Вопросы компенсации потерь от российской оккупации будут рассматриваться в рамках "Минска" - министр Рева
Вопрос компенсации имущественных потерь гражданам Украины в результате российской оккупации будет рассмотрен в рамках Минского процесса. Об этом журналистам заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, - сообщает РБК-Украина.
"Такая проблема есть, и она будет решаться в рамках Минского процесса - оккупация украинской территории иностранным государством, в том числе - вопросы с имущественными правами наших граждан, которые были нарушены из-за оккупации", - отметил минист
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вы думаете, он может безнаказанно дурить Сенат?
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Страшно представить, какие сновидения посещают спящих под сим ликом животворящим...
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" Кандидат в госсекретари США уточнил условие признания Крыма российским‍

Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, проходящий процедуру утверждения Сенатом, назвал условие признания Крыма российским. По его словам, администрация избранного президента Дональда Трампа признает воссоединение полуострова с РФ только при выработке устраивающего Украину соглашения. Выходит если Украина признает, или ее вынудят признать, что Крым - это РФ то и США признают."
***
По Конституції України лише Загальноукраїнський референдум вирішує питання зміни території України. Крапка.
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Швидше за все тому, що нема рішення суду, а в дипломатичній роботі це важливо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиллерсон за предоставление летального оружия Украине: "Я бы поддержал это"
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