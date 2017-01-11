 Испания направит в батальон НАТО в Латвии 300 военных, - министр обороны Бергманис

Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.
В целом боевая группа на территории Латвии составит 1100 - 1200 солдат, указал он. Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.
Как ранее заявлял Бергманис, Рига намеревается вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил Латвии, около 7 миллионов евро. В конце января в Оттаве пройдет организационная встреча, где будут обсуждаться практические детали миссии.
7 января, в Польшу прибыли первые 250 военнослужащих из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. На польской территории будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").
На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО. В Литве батальоном будет командовать Германия.
368 8
Исчезнувших три дня назад под Мариуполем троих воинов продолжают искать: к поисковой операции привлечены военнослужащие и подразделения ВСП, - спикер АТО(7)
За минувшие сутки погиб один украинский воин, трое - ранены, - спикер АТО(0)
Военнослужащий, трижды уходивший в самоволку, получил 2 года дисбата(19)
Укрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США(32)
Визит Маккейна показал реальное отношение Трампа к Украине — политолог(0)
За минувший год боевые потери в АТО составили 211 человек. Не боевые потери - 256 человек, - Минобороны. ДОКУМЕНТ (обновлено)(133)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены пятеро украинских воинов, - спикер АТО(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/AhXtpGe8KKQ
Ответить