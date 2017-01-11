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 Испания направит в батальон НАТО в Латвии 300 военных, - министр обороны Бергманис

Испания предоставит 300 солдат для батальона НАТО в Латвии, которым командует Канада.

Об этом сообщил министр обороны Раймондс Бергманис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Немецкую волну.

Также читайте: Укрепление границ НАТО: в Польшу прибыло еще 300 военнослужащих США

В целом боевая группа на территории Латвии составит 1100 - 1200 солдат, указал он. Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.

Как ранее заявлял Бергманис, Рига намеревается вложить в развитие инфраструктуры села Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил Латвии, около 7 миллионов евро. В конце января в Оттаве пройдет организационная встреча, где будут обсуждаться практические детали миссии.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первые танки M1 "Абрамс" из США прибыли в Польшу для защиты восточных границ НАТО. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

7 января, в Польшу прибыли первые 250 военнослужащих из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. На польской территории будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО. В Литве батальоном будет командовать Германия.
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Ispancy oni bez problem soglasajetsia jexat siuda.Posylajet samalioty,karably,teper soldat,Oni ciotko ponimajet sto jest Nato.
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Помню ватники радовались - "зато в крым не будут заплывать пиндосские карабли", хотели как лучше а получилось как всегда - вокруг ватостана НАТО соберет огромную армию
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В этом году Нидерлaнды руководят учениями НАТО "Bizon Drawsko" в западной Польше; из 4500 военных - 3600 из Нидерландов; отправлено 43 механизированные бригады, более 100 панцирных машин поставлены на платформу и едут в Польшу. Операция Бизон Дравско - это начало координациi войск НАТО с целью дальнейшего перманентного присутствия в Польше и странах Балтики. Вот видео, когда танки ехали на станцию:
https://youtu.be/AhXtpGe8KKQ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИспания направит в батальон НАТО в Латвии 300 военных, - министр обороны Бергманис
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