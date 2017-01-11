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Все про:взятка (3210) Госпогранслужба (2330) задержание (4787)

 Офицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба

Общей межведомственной группой в составе сотрудников СБУ в Черновицкой области, военной прокуратуры и внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы сегодня при попытке получения неправомерной выгоды на окраине н.п. Вижница задержан один из офицеров Черновицкого пограничного отряда.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, военнослужащий планировал получить 1000 евро за содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий.

Офицер погранотряда задержан. Продолжаются неотложные следственные действия.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Поселковый председатель на Сумщине попался на взятке в 10 тыс. грн. ФОТОрепортаж

"Позиция Госпогранслужбы и в дальнейшем будет бескомпромиссной в любых коррупционных проявлениях и злоупотреблениях, а курс на преодоление коррупции остается неизменным", - заверили в ведомстве.

Также в Госпогранслужбе просят граждан не предлагать денежные средства должностным лицами пограничного ведомства, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать на телефон горячей линии.

Смотрите также: Харьковские чиновники попались на взятке в 30 тыс. грн, - полиция. ФОТО
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А шо там со взяточником Мельничуком ? Уже сидит ???
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В шоколаде он сидит . Почему он должен сидеть ? Он что патриот или доброволец ?Он же пархатой кодле угрозу не представляет !
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А патриот Мосейчук ,адепт пани Ляшко уже присел ?
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Ай,яй,яй - как журналисты очернили честного и преданного кодле президента ахфицера !
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Не , ну Порох то еще явление, конечно..
Но ты мне ответь - Чем ты отличаешься от матерого ватана восемь лет по любому поводу вопящего АБАМА- ЧМО? Шо он вопит на чужого преза, а ты на своего?
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Welcome to the QS University Rankings:
BRICS 2016 - a ranking of the 250 top universities in the five BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa).


University Rankings
1
Tsinghua University
2
Peking University
3
Fudan University
4
University of Science and Technology of China
5
Shanghai Jiao Tong University
6
Indian Institute of Science (IISc) Bangalore
7
Lomonosov Moscow State University

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Очередная "перемога" над коррупцией.Если бы кого поимали на взятках за соевое правление хоть 50 процентов посадили,то тюрем бы не хватило.А так штрафы и айда дальше работать.
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Опозорил честь офицера, офицеры меньше 10000 не берут.
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Ну шо єто за новости на ночь глядя. Вот новость:


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Ну всё-пыль в глаза пустили,теперь месяцок можно по плану. Чемоданчики на Киев уже пакуются.
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О... це інша справа... не то шо ніщеброд з сумської сільради...

Коли вже буде державний сайт про резонансні і корупційні злочини? Щоб можна було прочитати про продовження усіх ціх справ до посадки і звільнення.
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Welcome to the QS World University Rankings® 2016-2017.
University Rankings

1
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2
Stanford University
3
Harvard University
4
University of Cambridge
5
California Institute of Technology (Caltech)
6
University of Oxford
7
UCL (University College London)
8
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
9
Imperial College London
10
University of Chicago
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОфицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба
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