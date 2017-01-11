 Офицер Черновицкого погранотряда задержан во время получения 1000 евро взятки, - Госпогранслужба

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, военнослужащий планировал получить 1000 евро за содействие в незаконном перемещении 20 ящиков табачных изделий.
Офицер погранотряда задержан. Продолжаются неотложные следственные действия.
"Позиция Госпогранслужбы и в дальнейшем будет бескомпромиссной в любых коррупционных проявлениях и злоупотреблениях, а курс на преодоление коррупции остается неизменным", - заверили в ведомстве.
Также в Госпогранслужбе просят граждан не предлагать денежные средства должностным лицами пограничного ведомства, а в случае вымогательства взятки немедленно сообщать на телефон горячей линии.
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Но ты мне ответь - Чем ты отличаешься от матерого ватана восемь лет по любому поводу вопящего АБАМА- ЧМО? Шо он вопит на чужого преза, а ты на своего?
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BRICS 2016 - a ranking of the 250 top universities in the five BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa).
University Rankings
1
Tsinghua University
2
Peking University
3
Fudan University
4
University of Science and Technology of China
5
Shanghai Jiao Tong University
6
Indian Institute of Science (IISc) Bangalore
7
Lomonosov Moscow State University
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Коли вже буде державний сайт про резонансні і корупційні злочини? Щоб можна було прочитати про продовження усіх ціх справ до посадки і звільнення.
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University Rankings
1
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2
Stanford University
3
Harvard University
4
University of Cambridge
5
California Institute of Technology (Caltech)
6
University of Oxford
7
UCL (University College London)
8
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology
9
Imperial College London
10
University of Chicago
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