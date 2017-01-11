 Мемориал полякам в Гуте Пеняцкой будет восстановлен, - замглавы Львовского облсовета Гирняк

Об этом заявил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, который побывал на месте совершенного вандализма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Версия о том, что могилу поляков разрушили местные жители, не выдерживает никакой критики. Это сделали определенные силы, которые не хотят украинско-польского взаимопонимания. На очередном заседании сессии облсовета будет принято решение относительно акта вандализма и восстановления монумента в Гуте Пеняцкой. Совместно с польской стороной будем работать над механизмом восстановления памятника", - отметил Гирняк.
Заместитель председателя облсовета не уверен, что это удастся сделать до 28 февраля - годовщины трагедии, когда почтить жертв массового уничтожения жителей Гуты Пеняцкой сюда традиционно съезжаются родные погибших из Украины и Польши. Вместе с тем он подчеркнул, что следует позаботиться и об украинских монументах, разрушенных на территории Польши. В их уничтожении прослеживается тот же почерк.
Напомним, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.
Украинский институт национальной памяти считает уничтожение памятника провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений.
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Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон в среду выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.
"Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев", - сказал Тиллерсон.
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