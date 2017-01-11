EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  465  16
Все про:Львовщина (1261) памятник (1996) Польша (3564) вандализм (316)

 Мемориал полякам в Гуте Пеняцкой будет восстановлен, - замглавы Львовского облсовета Гирняк

С надгробий, которые разрисовали вандалы на мемориале погибшим полякам в Гуте Пеняцкой, уже смыли надписи, вопрос же о дальнейшей реконструкции монумента решат депутаты Львовского областного совета на ближайшей сессии.

Об этом заявил заместитель председателя Львовского облсовета Владимир Гирняк, который побывал на месте совершенного вандализма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также: "Это провокация, имеющая целью вызвать новую волну антиукраинских настроений", - Объединение украинцев в Польше о повреждении памятника погибшим полякам на Львовщине. ДОКУМЕНТ

"Версия о том, что могилу поляков разрушили местные жители, не выдерживает никакой критики. Это сделали определенные силы, которые не хотят украинско-польского взаимопонимания. На очередном заседании сессии облсовета будет принято решение относительно акта вандализма и восстановления монумента в Гуте Пеняцкой. Совместно с польской стороной будем работать над механизмом восстановления памятника", - отметил Гирняк.

Заместитель председателя облсовета не уверен, что это удастся сделать до 28 февраля - годовщины трагедии, когда почтить жертв массового уничтожения жителей Гуты Пеняцкой сюда традиционно съезжаются родные погибших из Украины и Польши. Вместе с тем он подчеркнул, что следует позаботиться и об украинских монументах, разрушенных на территории Польши. В их уничтожении прослеживается тот же почерк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Польши призывает наказать разрушивших памятник полякам во Львовской области

Напомним, 10 января в Бродовский отдел полиции поступила информация о том, что в селе Гута Пеняцкая разрушен памятный знак жертвам трагических событий 1944 года. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса.

Украинский институт национальной памяти считает уничтожение памятника провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Украинцам нужно дружить с поляками,ведь вы же на одной стороне.Нужно признать геноцид поляков во время ВОВ. Сейчас не время ссориться с союзниками!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто ничего признавать не будет.Терки у нас были обоюдные.Тем более ляхи тех времен были такими же шовинистическими и имперскими мразями как и кацапы.После войны немного успокоились.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это спорное утверждение и широкое пространство для дискуссий историков,не политиков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что,так сложно признать геноцид? Тогда вся Европа будет на вашей стороне и увидит что украинцы за правду и не боятся признаваться в своих ошибках!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А был ли он этот геноцид? Вся эта геноциада началась с царева.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тиллерсон назвал условия, при которых поддержит поставки оружия Украине



Кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон в среду выразил надежду на то, что перемирие в Донбассе сработает, но поддержал идею поставок Украине летального оружия, если боевые действия там будут продолжаться.

"Я надеюсь, что перемирие сработает. Но без него нам будет важно поддержать украинцев", - сказал Тиллерсон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сейчас много чего будут говорить.Нужно подождать что время покажет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Три года назад лучше займись делом поставок Украине летального оружия
 показать весь комментарий
Ответить
 
Восстановить мало,нужно поставить повсеместно ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Один выбыл.Все равно как-то много,на фоне количества наших.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМемориал полякам в Гуте Пеняцкой будет восстановлен, - замглавы Львовского облсовета Гирняк
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия армия РФ боевик боевые действия военнослужащие Гройсман ГСЧС Донбасс задержание Кабмин Канада Крым Национальная гвардия Нацполиция непогода Порошенко Путин Розенко Россия Савченко санкции СБУ снегопад списки суд США терроризм Трамп ФСБ
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти