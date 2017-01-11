 Защита Сущенко будет настаивать на изменении "меры пресечения" на домашний арест, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Напомню, что срок содержания Романа Сущенко под стражей заканчивается 30 января. Где-то за неделю до этого должно состояться заседание Лефортовского суда о продлении ареста. Защита, как и ранее, будет настаивать на изменении "меры пресечения" на домашний арест", - сообщил Фейгин.
Он заявил, что считает эту меру абсолютно адекватной сложившейся ситуации.
Напомним, 2 октября члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в СИЗО "Лефортово" Романа Сущенко, журналиста ИА "Укринформ". В ФСБ России заявили, что Сущенко - якобы сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины и подозревается в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал его на 2 месяца. Министерство обороны Украины опровергло информацию о том, что Сущенко является сотрудником ведомства.
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Українська авіакомпанія Antonov Airlines («Авіалінії Антонова») отримала підтримку США та НАТО, які вирішили перевести всі свої контракти стратегічних перевезень на оренду українській стороні, відмовившись від послуг російської компанії «Волга-Днепр».
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В США предлагают вводить санкции за участие в приватизации в России
03:1711.01.2017
(обновлено: 12:01 11.01.2017)
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Группа американских сенаторов предлагает вводить санкции за участие в приватизации в России и куплю-продажу российских облигаций. В соответствующем законопроекте речь идет о санкциях так называемого второго уровня, которые применимы не только к американским гражданам и компаниям, но и к резидентам третьих стран.
© AFP 2017/ Zach Gibson
В США предлагают ввести санкции за инвестиции в российские энергопроектыОграничения предусмотрены за любые операции с суверенным долгом России или принадлежащих российскому государству компаний. Планируется наказывать тех, кто вложит более 10 миллионов долларов в приватизацию госпредприятий в России. Чтобы стать законом, проект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais
Обама пока не решил, подпишет ли законопроект о санкциях против РоссииВ числе санкций, которые сможет, по замыслу, накладывать президент США, - запрет на займы в финансовых институтах США и международных банках, запрет на работу от имени правительства США, запрет на госпоставки, возможный запрет на все транзакции в иностранной валюте и вообще на банковские транзакции, запрет на покупку-продажу имущества в юрисдикции США, запрет на инвестиции американцам в компании, принадлежащие нарушителям.
© AP Photo/ Alex Brandon
Глава Пентагона: США уже начали отвечать на "вмешательство" России в выборыУказанные ограничения относятся в законопроекте на усмотрение президента, хотя авторы не исключают односторонних действий сената, если президент Трамп не станет следовать этим курсом. Документ также кодифицирует и придает силу закона ряду исполнительных указов президента Обамы о санкциях против России, что в случае принятия законопроекта делает возможную отмену этих санкций проблематичной.
Также предусмотрено выделение 25 миллионов долларов на "разъяснительную работу" о "российской агрессии", которую должны провести власти США. Санкции должны коснуться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношении Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.
© AFP 2017/ Zack Gibson
СМИ раскрыли подробности готовящихся санкций США против РоссииРанее десять сенаторов США предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России. В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали новые санкции США рукотворной деградацией отношенийЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве" в американские выборы, но отказались предъявить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" на основе репортажей российского телевидения и записей в соцсетях. Практически половина доклада посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Кремль выразил готовность вести диалог с США даже в условиях санкцийКак отметил на этой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле доклад вызвал разочарование и недоумение, в нем нет ничего, что стоило бы детально читать, поскольку абсолютно голословные обвинения звучат на любительском, эмоциональном уровне. По словам Пескова, ситуация все больше напоминает "охоты на ведьм", и от всего этого Москва уже "серьезно устала".
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