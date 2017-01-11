 На ХТЗ разрабатывают национальную программу "Украинский трактор"

Об этом в комментарии Укринформу заявил владелец DCH и инвестор Харьковского тракторного завода Александр Ярославский.
"В канун Рождества, 6 января, мы запустили ХТЗ и серьезно изучаем все связанные с этим вопросы: ситуацию на рынках сбыта внутри страны и за рубежом, хозяйственные связи со смежниками. И я глубоко убежден, что возрождать и развивать производство мы должны не только в интересах отдельного предприятия, но, прежде всего, в интересах всей Украины", - заявил Ярославский.
Бизнесмен считает, что один из основных путей достижения конкурентоспособности украинского АПК - максимальное использование внутренних ресурсов Украины. "Если мы можем делать современные надежные и доступные для сельхозпроизводителей трактора внутри страны, то зачем отдавать валюту за рубеж? Сейчас время рациональных государственнических решений, которые бы одновременно шли на пользу и аграриям, и машиностроителями. Для этого есть отработанные в мировой практике организационные механизмы, есть правовые решения, и их обязательно нужно использовать", - сказал он.
Для того, чтобы использовать лучшие практики ведения аграрного бизнеса, необходимо общее понимание вектора движения, считает Ярославский. "Раз сельхозмашиностроение и тракторостроение у нас объективно национальный экономический приоритет, то нужна национальная программа "Украинский трактор". Мы начали над ней работать еще до запуска ХТЗ. И уже в ближайшее время я планирую представить ее Президенту Украині и обратиться к нему за поддержкой", - сообщил бизнесмен.
Как известно, собственником ХТЗ группа DCH стала в апреле 2016 г. 6 января 2017 г. DCH сообщила о запуске завода. На восстановление производства DCH выделила кредитную линию в раз мере 400 млн грн.
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У нас головна проблема - контроль якості.
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В среду, 11 января, 45-й президент США Дональд Трамп дал первую после победы на выборах 8 ноября пресс-конференцию, в ходе которой, прокомментировал ряд актуальных тем, касающихся его бизнеса, личной жизни, взаимоотношений с Россией и взглядов на развитие мировой экономики.
В ходе выступления в Trump Tower президент сообщил, что передаст управление своими компаниями сыновьям: "Два моих сына будут управлять бизнесом. Они будут делать это профессионально и не собираются обсуждать это со мной. И я не собираюсь это делать". Он также пообещал, что все деньги, полученные от иностранцев за проживание в его отелях, будут переведены в казначейство США.
Президент сообщил, что ранее отклонил предложение от эмирата Дубаи о контракте стоимостью в 2 млрд долларов, что должно продемонстрировать его твердость в решении уйти из бизнеса в политику.
Трамп утверждал, что не имеет кредитов в России и не ведет дел в этой стране, однако добрые отношения с президентом Путиным считает своим преимуществом, которое принесет пользу Америке, а не помехой. Он также заявил, что никакой перезагрузки не планирует и тем самым заставит Россию "уважать его страну". "Если Путин симпатизирует Дональду Трампу, то, с моей точки зрения, это хорошо, а не плохо, потому что с Россией у нас враждебные отношения. Путин верит, что я буду мягче, чем Клинтон? Ну, в самом-то деле…"
Трамп подтвердил свое обещание возвести стену на границе с Мексикой, и заверил присутствующих, что строительство оплатит мексиканское правительство.
Президент выразил согласие с мнением американской разведки о причастности России к хакерским атакам: "Я думаю, за этим стоит Россия, но другие страны и другие люди также занимаются этим", - заявил Трамп.
Затем Трамп ответил на вопрос, доверяет ли он американской разведке, заявив, что считает работу спецслужб "жизненно важной для страны", и пообещал в течение ближайших трех месяцев обнародовать полномасштабный доклад о защите от кибератак: "Они больше не сделают этого, это больше не повторится".
Впрочем, президент отметил, что демократы заслужили того, чтобы их переписка была разоблачена, и утверждал, что цель оправдывает средства.
"Хакерство - это плохо и его не должно быть. Но посмотрите, что вылезло наружу. Посмотрите, что мы узнали. Эти вопросы адресованы Хиллари Клинтон, но она на них не ответила. Представьте, что было бы, если бы Трамп получил такие вопросы? Бы бы крупнейший в истории скандал, и они бы потребовали, чтобы я выбыл из президентской гонки. А теперь никто об этом даже не говорит. Это ужасно", - отметил Трамп.
Избранный президент считает "катастрофой" инициированную его предшественником реформу здравоохранения, известную под названием Obamacare. Он заявил, что система здравоохранения в США будет кардинально изменена.
В ответ на просьбу журналиста CNN объяснить его твит "Не живем ли мы в нацистской Германии?" Трамп заявил: "Отвратительно, что фейковые новости были обнародованы". Он напомнил, что именно так поступали немецкие нацисты, и назвал публикацию Buzzfeed "грудой мусора", отказавшись от дальнейших разъяснений, которых потребовал его визави.
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Загуглите его бизнесисторию....
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В 2016-му році "на підтримку" виділили 5млрд долл Приватбанку (Коломойському) - ну точніше списано 5 а реально виділено 44 млрд грн=1,6 млрд долл, 1.7млрд долл продавцям яєць (курячих). Списано боргів на поч. року в енергетичному секторі (Григоришину, Суркісу, Ахметову) біля 1 млрд. Плюс субсидія (а реально прямі дотації з бюджету тим же олігархам енерг. сектору) ще десь 0.3-0.5 млрд.
Всього 4.6 млрд долл при загальному державному бюджеті біля 21 млрд долл. Тобто 22%. Скільки розпиляли на відрахуванні ПДВ офіційна статистика не повідомляє. Рефінансування банків на кілька млрд було здається в в 2015-му році (не пам'ятаю точно).
В мене слідуючі питання:
- скільки мені як підприємцю держава виділить в якості субсидій в 2017-му році ?
- скільки в 2016-му році уряд США виділив в якості субсидій Білу Гейтсу і Марку Цукербергу ?
- чому з мене беруть податки щоб фінансувати цих під...сів ?
- коли закінчиться це бл...во ?????????????
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А гле все наши заводы? Херсонский комбайновый? Коломыясельмаш? Ровносельмаш? Завод имени Лепсе? Все они производили сх технику.
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Заметим, что около года назад Харьковский тракторный завод приватизировал бизнесмен Александр Ярославский. Однако позже стало известно о попытках вывезти мощности и технологии завода в Россию, о чем сообщали сотрудники предприятия. В частности, по словам экс-директора завода В.Губина команду вывозить ХТЗ в Россию дал лично О.Дерипаска (российский бизнесмен), который является партнером А.Ярославского. При этом, с данными Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка А.Ярославский не имеет контрольного пакета акций ХТЗ. Также напомним, согласно официальным документам компании, финансово-хозяйственный контроль за Харьковским тракторным заводом осуществляют россияне.
И тут ни с того ни с сего, не прошло и месяца, на ХТЗ разрабатывают национальную программу "Украинский трактор". Что случилось?
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