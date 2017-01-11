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 Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет

Высота телерадиовышки на Чонгаре, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крыма составляет на сегодня 96 метров. 11 января рабочие планировали поднять высоту до 106 метров, однако, погодные условия неблагоприятны для строительства. Вместе с тем, тестовое вещание четырех украинских радиостанций на территорию Крыма планируется уже в текущем месяце.

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара

Он заверил, что на данный момент "нет проблем ни технического характера, ни финансового" секции вышки и оборудование есть.

"Открытие этой РТПС (радиотелевизионная передающая станция) планируется на конец января. С этого периода начнется вещание радиостанций, которые получили лицензии. Каждая радиостанция имеет право готовиться к запуску вещания на протяжении года. Я думаю, что могут быть и задержки, но тестовое вещание всех радиостанций в конце месяца должно состояться", - рассказал Костинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телерадиовышку на Чонгаре могут сделать выше, чем планировалось, - Нацсовет

2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.
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Не вышки нужно строить,а действовать.Нужно подключать ООН!
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Я что то не то сказала? По моему если ООН признает и вынесет резолюцию, то это будет очень важным шагом! Нужно пробовать все варианты, а вышка не поможет решить проблему,здесь нужно что то серьезнее!
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ООН уже вынесла резолюцию

даже две!

одну в 2014 году,
а вторую в 2016 году
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А вот и не правда ваша!ООН как раз и был создан для решения таких проблем на международном уровне.Он же может направить в Крым голубые каски!
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ну я же уже писал тебе сегодня, что голубые каски отправляются только на основании единогласного решения Совета Безопасности ООН, в котором Кацапстан является постоянным членом и имеет право вето.
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А нельзя как то обойти это право вета?
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Вопрос права вето постоянных членов Совбеза заложен в уставе. Чтобы как-то изменить ситуацию, нужно внести изменения в устав ООН. Это очень длительный процедурный процесс, который требует не только поддержки Совбеза, в том числе его постоянных членов и России, но также поддержки всей Генассамблеи, ратификации этих изменений в устав 2/3 национальных парламентов. Поэтому ожидать каких-то изменений в полномочиях постоянных членов - просто нереалистичный подход", - подытожил президент Украинской ассоциации внешней политики.
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толькy от этих ООН, одна болтавня, толку ноль.
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Не соглашусь.Было много конфликтов которые они урегулировали.Почему с Крымом нельзя попробовать?
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Хай Абрамсами допомогають , а ще разним крупним калібром. Може тоді чєбурєшники задумаються. А так , тільки Братніми Українсько - Татарськими піснями і танцями цих пахлавщіков можна з півостріва виживати.
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А на вишках про всяк випадок по Дєгтярєва - Шпагіна Крупнокаліберний розмістити. Ну шоб було.
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зайчик, я же уже тебе писал, что ООН - это просто помещение, где собираются представители разных стран на стрелку )))
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Після запуску транслюємо концер Ореста Лютого . Слава Україні , та її синам , запорожцям і УПівським воякам , Гайдамакам і Петлюрівським полкам . Вічна Слава Вічна Слава , Вічна слава !!!
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он - тупая армяшка. большинство армяшек сейчас подстилки пидаРашек.
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На Кримсько - Татарському , щоб розуміли брати татари.
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К стати о птичках перелетных.
Перед новым годом всех работников с Титанового завода ( тот который у хозяина потрохатого мыролюбца), которые приезжали с херсонщины на работу туда уволили. И сказали что русне не нужны террористы с Украины. Вот такая пестня.
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скорее всего завезут русню с диких территорий мордовии. Но это хороший знак. Скорее всего понемногу шыкаладные уроды перекрывают и свет и хаз туда. Может на уровне поставки сырья решили притормозить кацапню, она ведь с гоков днепровской обл. приходило.
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Не вірю - порох не образить Фірташа , який його посадив у крісло ..))
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ну может и так. но факт увольнения заробитчан есть.
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Ну , логічно - навряд чи , за 3 роки , в КримНаші багато робочих місць відкрили ... Треба ж місцеву вату десь прилаштовувати ..))
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Сегодня в машине слушала классные украинские песни и подумала:" а шо это наши депутаты активно мешали запрету российских песен в эфире? Какая им разница была? Или они за гроши мешали. Раньше бы украинские группы и не пробились в эфир.
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Телевидение надо какое радио - его никто не слушает.
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Там можно и сотню вышек поставить ,но вешать будет нечего ,что расскажем крымчанам,про очередные офшоры Пети Порошенко ,про строительство очередной стены от Сени Яценюка ,про снайперскую стрельбу Пашинского ,про очередное повышение цен и тарифов ,может покажем самого морального сына на земле Авакова и его очередные тёрки про рюкзаки,может покажем декларации депутатов ? Я не вижу ничего позитивного,что можно было бы показать крымчанам,чтобы они пожалели о своём паскудстве ! УВЫ !!!
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а кто такие эти крысьчане чтобы им еще позитив рассказывать? может их еще в жопу поцеловать?
Вышка нужна только для того чтобы проинструктировать крысьчан как нужно себя вести при приходе на остров украинской армии.
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Так я только ЗА ,но боюсь ,что при Петре Офшорно-Панамско-Липецко-Гишпанском,об этом мы можем только помечтать !!!
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сколько того мармеладного петуха осталось? В этом году он попытается стать на лыжи.
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Лучше ему сесть на кол ,лыжи не наш вид спорта ...
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или переработать его на коричневое вещество, но не шыкалад.
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а що по-твоєму, нема більш про що розказувати? наприклад про відродження української армії, про запуск виробницва на ХТЗ, про нові українські ракети, про успіхи наших бійців на війні і т. п
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Та рассказывать то конечно можно ,Соловьёв с Киселёвым тоже много чего рассказывают а того что ты написал ,я УВЫ не вижу ,это мы больше желаемое за действительное выдаём,хотя безусловно кое-какие подвижки в армии безусловно есть,успехи на войне характеризуются исключительно победами и освобождёнными территориями а не победными реляциями а запуск ХТЗ на которой даст Бог склепают два трактора за год ,этого очень мало ,непозволительно и преступно МАЛО !!!!
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Вже те кацапе , що ти обісрати телевежу зібрався , та щей шакаладну зраду приплів , говорить , що Україна на вірному шляху. Татарська , Українська пісня і мова для кацапів як дуст. Пам'таю по прибалтиці в кінці восьмидесятих , як їх від слова правди на литовській мові коробило. І заміть , не дарма . Де ви зараз лаптєплєти , в основному нєгражданє.
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Ага,ты ещё забыл,рассказать,какой Петя молодец и какую классную Сеня построил стену,как здорово идут рехформы и будет полный комплект !
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Это там, где как писал недавно Цензор, люди без тепла сидят неделю, потому что порохатые чиновника путиных валяют? Да-а...Вышки дело нужное. Крысчане должны услышать Гойсмана, шо он не будет платить временно безработным и разгонит центры занятости. Вот обзавидуются
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Простояв почти 2 месяца, возле Керчи, удалось принимать только одну украинскую станцию. Два раза в сутки , по 2 часа шла. Качество трансляции было неважным. На средних волнах. Это- август-сентябрь. Таки была такая станция! Правда- на русском языке. но- наша!
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Интересно как они все охватить собираются. Здесь видно что сложно будет... Территория большая
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не нужно все охватывать. писали же выше, что достаточно уровня евпатории и джанкоя, чтобы предупредить крысьчан как вести себя при зачистке и этнических беседах нашей армии.
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Добре булоб для кацапні білякордону пункт по розливу боярішніку розмістити , щоб веселіше кацапні радіо слухати було. Бо братья від вина кримського ахірєлі. Тільки п'ють і сцяти ходять. А па галавє нє шібєт. Можливо на рахунок бюджета на халяву , та боюсь тоді точно в Криму міліонів пять кацапні наїде.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтроительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет
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