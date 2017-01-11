 Строительство телерадиовышки на Чонгаре идет по плану, тестовое вещание запланировано на конец января, - Нацсовет

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Он заверил, что на данный момент "нет проблем ни технического характера, ни финансового" секции вышки и оборудование есть.
"Открытие этой РТПС (радиотелевизионная передающая станция) планируется на конец января. С этого периода начнется вещание радиостанций, которые получили лицензии. Каждая радиостанция имеет право готовиться к запуску вещания на протяжении года. Я думаю, что могут быть и задержки, но тестовое вещание всех радиостанций в конце месяца должно состояться", - рассказал Костинский.
2 декабря 2016 года на Чонгаре заложили первый блок телерадиовышки, которая обеспечит вещание на территорию Херсонской области и Крым. Планируемая высота вышки - 150 метров. Благодаря ей четыре украинские радиостанции начнут круглосуточное вещание в Херсонской области и Крыму. Вещание в FM-диапазоне охватит Джанкойский и Красноперекопский районы, частично - Симферопольский район.
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даже две!
одну в 2014 году,
а вторую в 2016 году
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Перед новым годом всех работников с Титанового завода ( тот который у хозяина потрохатого мыролюбца), которые приезжали с херсонщины на работу туда уволили. И сказали что русне не нужны террористы с Украины. Вот такая пестня.
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Вышка нужна только для того чтобы проинструктировать крысьчан как нужно себя вести при приходе на остров украинской армии.
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