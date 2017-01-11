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 Директор "Комбината детского питания" наживается на сдаче фургонов в аренду своему предприятию, - Харьковский антикоррупционный центр. ДОКУМЕНТ

Директор КП "Комбинет детского питания" Харьковского горсовета и по совместительству депутат Надежда Тимофеева арендует грузовики для предприятия у связанной с собой фирмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал активист Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.

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"На благо города и всех детей. Сегодня будет история о том, как одна женщина в Харькове зарабатывает на детках. Деятельность Харьковского горсовета - это наглость. На постоянной основе, но есть случаи, когда это наглость становится вопиющей. Такой случай - Надежда Тимофеева, депутат Харьковского горсовета и директор коммунального предприятия "Комбинат детского питания". С сентября 2009 года по настоящее время Надежда Тимофеева возглавляет коммунальное предприятие "Комбинат детского питания". С января 2014 года (возможно и раньше, но данные известны лишь с 2014 года), "Комбинат детского питания" без тендерной процедуры по завышенным ценам арендует четыре изотермических фургоны (3 Газа и 1 ГАРЗ) у...Тимофеевой Надежды Николаевны, как физического лица. Как вам?" - написал он.

"То есть, КП из бюджетных средств платит своему директору за аренду фургонов. Реально какой-то сюр. Конфликт интересов такой, который еще стоит поискать. Просто взяла и сама себя начала арендовать фургоны. Стоимость аренды в прошлом году составляла 100 тыс.грн. в месяц за 4 фургона. Подобные фургоны 2013 года выпуска сейчас стоят 300-320 тыс.грн. За 1 год аренды можно купить такой фургон в собственность. А, "Комбинат детского питания" арендует старые фургоны 2008 и 2009 года выпуска. Современные термические фургоны стоят в районе полумиллиона гривен", - отметил Лисичкин.

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"Что еще очень интересно. Годовой договор заключили в январе 2014 года, но на 2015 и 2016 годы не заключали новые годовые договора, а просто заключили дополнительный договор о внесении изменений в 2015 году, а в 2016 просто в договоре от 2015 года перечеркнули ручкой и написали, что договор теперь от 2016 года. Если очень хочется, то можно. Но, это еще далеко не все интересное про Надежду Тимофееву. "Комбинат детского питания" с 2008 года заказал в ООО "Надежда-92" продуктов питания на 107 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН по значительно завышенным ценам (например, молоко по ценам в 2 раза выше рыночных в течение уже многих лет)", - сообщил активист.

"Именно Надежда Тимофеева основала и была владельцем и руководителем ООО "Надежда-92". Сейчас ООО "Надежда-92" записано на 79-летнюю Ульяну Олексенко. Надежда Тимофеева является владельцем частной фирмы "Надежда-92". Частная фирма "Надежда-92" обладает ресторанно-гостиничным комплексом с названием "Надежда" и зарегистрирована по адресу, где ранее было зарегистрировано ООО "Надежда-92", - отметил Лисичкин.

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"Ну, и наконец. Мое любимое. В 2012-2013 годах, Надежда Тимофеева, находясь уже на должности директора КП больше 3 лет, приобрела 3 люксовые авто - новый Mercedes-Benz GLK 220 CDI (стоимость на тот момент такой машины составляла 55-60 тыс.долларов), новую Audi Q3 2.0 TDI (45-50 тысяч долларов) и новый Volkswagen CC (35-40 тысяч долларов). За три месяца Надежда Тимофеева пополнила свой автопарк на 145 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Однозначно должно быть уголовное производство, возможно и не одно", - резюмировал активист.

коррупция дети махинация

коррупция дети махинация

коррупция дети махинация

коррупция дети махинация

коррупция дети махинация


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"А у тебя спина белая!"
Нам зачем в новостях эта "информация". Отправляйте ее куда следует...
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Где живет, на тех и стала похожа. Инстинкт приспособления.
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потому что жрыдорвске то создание.. там кацапского 0,0001% а остальное от помеси обрезанного и нигера...
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хрюшка сидит на детском (вісококаллорийном) питании
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там не треба ніякого криминалу... за одну морду можна садовити.
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Классная Телка..ну в смысле свинка!
Куда смотрит Харьковский мясокамбинат??
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ой, да брось те вы!
Тут вон по круче наживаются, передавая оборонные заказы себе и ни нормально все!
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хваткая бабенка - и ей до лампочки на чем бабло делать
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А почему Кернес не впереди списка ведь вроде как он в е декларациях указал что фирмы его и Харьков обслуживается его фирмами, видать по бешенным ценам но его никто сюда не выкладывает ((
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ну судя по ряхе этой мадам, то она не наживается, а нажирается на сдаче фургонов в аренду своему предприятию..........
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на нарах быстро похудеет... ну или во время следствия...
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Нужно власти "продемонструваты" борьбу с коррупцией ?...
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Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты должны были дать более мощный военный ответ после аннексии Крыма Россией в 2014 году. На вопрос сенатора Бена Кардина о том, какой должна была быть реакция США, Тиллерсон ответил, что нужно было предоставить Украине больше оборонительного оружия, разведки и воздушного наблюдения. (Видео Reuters)
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В Харькове до сих пор власть старая не поменялась.
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за одну её заточку можно смело давать 10 лет с конфискацией
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ПРОСТО личико типичное!!! не перестающее жрать с госкорыта!
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Из партии бывших недобитых регионалов, "возрождение" секретарь по гуманитарным вопросам, образование, наука, культура духовность . Можно себе представить ее духовность.
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А якщо так просто дешевше і для комбіната і для держави Україна? А розвод прокурорський всі знають , цій блядвій лиш - би гроші збити і по хрєну з кого.
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такую пыку нужно ремнями стягивать а то треснуть может
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Вот это ряха))) Я в шоке... Кто ее поставил руководить детьми?
Плечевая... надувная, ну и все такое...
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Не сядет, отдаст 2 машины и все. Покажите пальцем Кернес, Добкин, и еще куча харьковских сидет - НЕТ. Договоряться как всегда. Аваков же свой.
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Чё вы тут, на тётю накинулись?! Красивая тётя. На мою первую тёщу похожа. Вот просто очень похожа! Взгляд такой же. Как у кобры. Прицеливается- куда клыки вогнать. А- не шучу. А в прошлом году, случайно- свою первую жену встретил... Япона Мама!!! Она- копия стала! Мамы, то есть. И я понял: я удачно развелся 29 лет назад!

А без шуток- серьезная тётя. Её палец в пасть- не клади, голову откусит.
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Друже, не понял!!! Какая засада??? Може я картинку не вижу???? Тада - ещё больше паникую...
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Та это тех кошмарят,кто фотки разгрузки "Абрамсов" выкладывал в нет,так шо не паниикуй
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Да уж. Такое рыло кочерыжное будет грести под себя,что тот комбайн. А судя по региону-ещё и безнаказанно 100% по сравнению с 95% в других местах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор "Комбината детского питания" наживается на сдаче фургонов в аренду своему предприятию, - Харьковский антикоррупционный центр. ДОКУМЕНТ
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