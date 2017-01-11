 Директор "Комбината детского питания" наживается на сдаче фургонов в аренду своему предприятию, - Харьковский антикоррупционный центр. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал активист Харьковского антикоррупционного центра Евгений Лисичкин.
"На благо города и всех детей. Сегодня будет история о том, как одна женщина в Харькове зарабатывает на детках. Деятельность Харьковского горсовета - это наглость. На постоянной основе, но есть случаи, когда это наглость становится вопиющей. Такой случай - Надежда Тимофеева, депутат Харьковского горсовета и директор коммунального предприятия "Комбинат детского питания". С сентября 2009 года по настоящее время Надежда Тимофеева возглавляет коммунальное предприятие "Комбинат детского питания". С января 2014 года (возможно и раньше, но данные известны лишь с 2014 года), "Комбинат детского питания" без тендерной процедуры по завышенным ценам арендует четыре изотермических фургоны (3 Газа и 1 ГАРЗ) у...Тимофеевой Надежды Николаевны, как физического лица. Как вам?" - написал он.
"То есть, КП из бюджетных средств платит своему директору за аренду фургонов. Реально какой-то сюр. Конфликт интересов такой, который еще стоит поискать. Просто взяла и сама себя начала арендовать фургоны. Стоимость аренды в прошлом году составляла 100 тыс.грн. в месяц за 4 фургона. Подобные фургоны 2013 года выпуска сейчас стоят 300-320 тыс.грн. За 1 год аренды можно купить такой фургон в собственность. А, "Комбинат детского питания" арендует старые фургоны 2008 и 2009 года выпуска. Современные термические фургоны стоят в районе полумиллиона гривен", - отметил Лисичкин.
"Что еще очень интересно. Годовой договор заключили в январе 2014 года, но на 2015 и 2016 годы не заключали новые годовые договора, а просто заключили дополнительный договор о внесении изменений в 2015 году, а в 2016 просто в договоре от 2015 года перечеркнули ручкой и написали, что договор теперь от 2016 года. Если очень хочется, то можно. Но, это еще далеко не все интересное про Надежду Тимофееву. "Комбинат детского питания" с 2008 года заказал в ООО "Надежда-92" продуктов питания на 107 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН по значительно завышенным ценам (например, молоко по ценам в 2 раза выше рыночных в течение уже многих лет)", - сообщил активист.
"Именно Надежда Тимофеева основала и была владельцем и руководителем ООО "Надежда-92". Сейчас ООО "Надежда-92" записано на 79-летнюю Ульяну Олексенко. Надежда Тимофеева является владельцем частной фирмы "Надежда-92". Частная фирма "Надежда-92" обладает ресторанно-гостиничным комплексом с названием "Надежда" и зарегистрирована по адресу, где ранее было зарегистрировано ООО "Надежда-92", - отметил Лисичкин.
"Ну, и наконец. Мое любимое. В 2012-2013 годах, Надежда Тимофеева, находясь уже на должности директора КП больше 3 лет, приобрела 3 люксовые авто - новый Mercedes-Benz GLK 220 CDI (стоимость на тот момент такой машины составляла 55-60 тыс.долларов), новую Audi Q3 2.0 TDI (45-50 тысяч долларов) и новый Volkswagen CC (35-40 тысяч долларов). За три месяца Надежда Тимофеева пополнила свой автопарк на 145 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ. Однозначно должно быть уголовное производство, возможно и не одно", - резюмировал активист.
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жестко
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http://itc.ua/news/ekspertyi-sostavili-chernyiy-spisok-fishingovyih-saytov-voruyushhih-dannyie-kart-ukraintsev/
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Нам зачем в новостях эта "информация". Отправляйте ее куда следует...
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Телка..ну в смысле свинка!
Куда смотрит Харьковский мясокамбинат??
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Тут вон по круче наживаются, передавая оборонные заказы себе и ни нормально все!
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Плечевая... надувная, ну и все такое...
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А без шуток- серьезная тётя. Её палец в пасть- не клади, голову откусит.
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