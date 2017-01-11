 Россия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп

"Избранный президент Дональд Трамп считает, что Россия будет "уважать США больше" когда он возглавит страну", - сказано в сообщении.
Напомним, 11 января избранный президент США Дональд Трамп дал свою первую пресс-конференцию, на которой он сделал ряд заявлений. Трамп считает, что если он нравится Путину, то это, скорее, актив, а не пассив.
Также Трамп согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, то есть ко взлому штаба Демократической партии.
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і хто за куклами стоїть....
якби не було хуйла його слід було б видумати...
де ліс?
та ось!
та це ж дерево!
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"...начать подготовку по программе "Надежда Украины" - агента Савченко, по программе "Надежда Америки" - агента Трампа ... и смотри не перепутай, Кутузов ..." )
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РАБссиянцы готовьте свой Чебурнет..
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