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 Россия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что Россия будет уважать США больше, когда он возглавит страну.

Об этом он заявил в ходе своей первой пресс-конференции с момента победы на выборах, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Associated Press.

"Избранный президент Дональд Трамп считает, что Россия будет "уважать США больше" когда он возглавит страну", - сказано в сообщении.
Также читайте: "Я не имею ни малейшего отношения к России", - Трамп

Напомним, 11 января избранный президент США Дональд Трамп дал свою первую пресс-конференцию, на которой он сделал ряд заявлений. Трамп считает, что если он нравится Путину, то это, скорее, актив, а не пассив.

Также Трамп согласился с мнением разведсообщества США о причастности России к недавним хакерским атакам против Америки, то есть ко взлому штаба Демократической партии.

Также читайте: Трамп не продаст свой бизнес, будет подписано соглашение о слепом трасте, - юрист новоизбранного президента США Диллон
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КацаПсинское ГОФФНО сильное мира сего.Онехдот для рюсскага БЫДЛА..
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Дураша зашанує, коли будеш задовольняти її примхи.
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допоки ви не зрозумієте шо таке глобалізм
і хто за куклами стоїть....

якби не було хуйла його слід було б видумати...

де ліс?
та ось!
та це ж дерево!
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Санкции против РАБсси может отменить только Конгресс США,ибо он, Конгресс законодательный орган Омерики.Бараны пля, вы кацаПсины..
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Georgyan Rog да кто вы такие вообще?чмошники ,воры и шестерки тупые! Вы были никем и развалят вас никчемных! Вы без Украины ноль,были есть,а сейчас еще и развалитесь быстрее! Аминь!
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Новые,более жёсткие санкции супротив рюсскага быдла поступили на рассмотрение Конгесса США
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Может успеют на инаугурацию Трампа,как раз закончит оформление росчерком пера...
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...ещё в 2014 году Путин отдал распоряжение главе ГРУ :
"...начать подготовку по программе "Надежда Украины" - агента Савченко, по программе "Надежда Америки" - агента Трампа ... и смотри не перепутай, Кутузов ..." )
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Новый Законопроект конгрессменов США предусматривает борьбу с кибербандитами кремля и создание специальной комиссии для этого.
РАБссиянцы готовьте свой Чебурнет..
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Georgyan Rog привыкайте жить без Украины! А СКОРО это ваше любимое выражение)а Украина была есть и будет!
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Быстро ты как-то выводы делаешь Жора ...... сказать , что ты не прав - нельзя .... но и лёгкий путь с "объятий брата- убийцы " тоже не получается ....
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Саньок привет,как там мой любимый город Вентспилс поживает?
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кацаПсины ПОЦтрийоты Украины больше, чем сами Украинцы,правда сейчас они ПОЦтрийоты НовоСирии..
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Georgyan Rog мечтать не вредно! Вам скоро так всадят по гланды,что о проросийском на московии будете вы мечтать) то,что посеяли,то и пожинать будете! Будет вам и Чечня,Молдова,Грузия,Украина с Сирией,Ираном,ну и т.д. много *братских* стран вам напрмнят о себе,ну и Китай конечно же ,куда же без него! Ждите.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия будет уважать США больше, когда я возглавлю страну, - Трамп
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