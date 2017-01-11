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Все про:дороги (1519) непогода (193) снегопад (585) ГСЧС (622)

 На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано, - ГСЧС

По состоянию на 19:00 11 января на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 723 ед. техники и 2 тыс. 624 человек, из которых от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 698 ед. техники и 2 тыс. 541 человек, от ГСЧС - 25 ед. техники и 83 человек. о/с.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД

Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 998 автомобилей, в которых находилось 4 тыс. 864 человека.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Одесской области от "Укравтодора" привлечено 264 ед. техники и 295 человек, от ГСЧС - 5 ед. техники и 19 человек о/с.

11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области, Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Также читайте: Из-за сложных погодных условий в Одесской области остается закрытым движение на основных автодорогах, - ГСЧС

Остается ограничение в движении для тяжеловесного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.

С 16 часов 11 января было снято ограничение движения:

на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;

на автодороге М-15 Одесса-Рени (частично);

на автодороге М-16 Одесса-Кучургин;

на автодороге М-27 Одесса-Ильичевск.

По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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