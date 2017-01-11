 На дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано, - ГСЧС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 1 тыс. 723 ед. техники и 2 тыс. 624 человек, из которых от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 698 ед. техники и 2 тыс. 541 человек, от ГСЧС - 25 ед. техники и 83 человек. о/с.
Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 1 тыс. 998 автомобилей, в которых находилось 4 тыс. 864 человека.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Одесской области от "Укравтодора" привлечено 264 ед. техники и 295 человек, от ГСЧС - 5 ед. техники и 19 человек о/с.
11 января запрещено движение автомобильного транспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения на территории 10 районов Одесской области, Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.
Остается ограничение в движении для тяжеловесного транспорта на автодороге Кировоград - Платоново.
С 16 часов 11 января было снято ограничение движения:
на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск;
на автодороге М-15 Одесса-Рени (частично);
на автодороге М-16 Одесса-Кучургин;
на автодороге М-27 Одесса-Ильичевск.
По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
9 0
Большинство КПП на южном участке молдавско-украинской границы временно закрыты из-за снегопадов, - МИД(9)
Сильный снег, метели и гололедица: в ГосЧС призвали граждан быть осторожными на улице и не пользоваться личным автотранспортом(9)
В 11 районах Одесской области запрещено движение на автодорогах(11)
За минувшие сутки из Киева вывезли почти 2 тыс. тонн снега, - "Киевавтодор"(94)
Песочные дюны сменили окрас: в Саудовской Аравии выпал снег. ФОТО, ВИДЕО(0)
Вчера из-за непогоды и аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмировались 45 человек.КАРТА(28)
В четырех областях Украины ограничено движение автотранспорта из-за снегопада(3)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума