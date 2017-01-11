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 Полиция проводит проверку по факту задержания боевиками медсестры Нацгвардии

В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений поступало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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"В интернет-ресурсах распространяется информация о задержании в оккупированном Донецке медицинской сестры воинской части 3057. Обстоятельства происшествия выясняются. В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений поступало", - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия не ведет переговоров по освобождению задержанной в Донецке медсестры, - пресс-офицер Музычук

Как сообщал Цензор.НЕТ, уволенная медсестра Национальной гвардии Украины была задержана "полицией" так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке.

В НГУ отмечают, что женщина является гражданской служащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайну.
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На похоронах бывшего президетна Ирана, толпа (около 2000 000 человек) кричала «смерть России» вместо традиционного лозунга «смерть Америке»
http://www.newsru.com/world/11jan2017/protest.html
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А може її треба в депутати до Тимошенко замість Савченко.
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а може і хотіли нового героя зробити, та не та банда арештувала... шось пошло не так...
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