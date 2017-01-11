 Полиция проводит проверку по факту задержания боевиками медсестры Нацгвардии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Донецкой области.
"В интернет-ресурсах распространяется информация о задержании в оккупированном Донецке медицинской сестры воинской части 3057. Обстоятельства происшествия выясняются. В органы Нацполиции в Донецкой области от родных женщины никаких заявлений и сообщений поступало", - говорится в сообщении.
Данный факт внесен в журнал Единого учета дежурной части ГУНП в Донецкой области. Проводится проверка.
Как сообщал Цензор.НЕТ, уволенная медсестра Национальной гвардии Украины была задержана "полицией" так называемой "ДНР" в оккупированном Донецке.
В НГУ отмечают, что женщина является гражданской служащей и не располагает сведениями, которые могут содержать военную или государственную тайну.
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http://www.newsru.com/world/11jan2017/protest.html
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