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Все про:суд (19827) судья (1636) увольнение (1329) автомайдан (247) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (43)

 ВККС рекомендует уволить судью Дарницкого райсуда Киева Дубаса, арестовавшего участника "Автомайдана"

Высшая квалификационная комиссия судей Украины рекомендует уволить с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева Виктора Дубаса, который в январе 2014 года принял решение об аресте активиста "Автомайдана" Андрея Шминдюка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВККС.

11 января 2017 года на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.

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"Рассмотрев обращение председателя ОО "Майдан-Общественный Контроль" Колбанцева В.В., Комиссия решила направить представление об увольнении с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева Дубаса Виктора Анатольевича", - сказано в сообщении.

Напомним, что судья Дубас В.А. в январе 2014 года принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для активиста Андрея Шминдюка, задержанного "Беркутом".

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Какой дисциплинарной? Привлечь к уголовной ответственности, с полной конфискацией у всей родни до 10 колена.
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уже если честно насрать. уже новые проблемы у Украины. Но они чере года три четыре Высрут нечто новое про сегодня. Рекомендую ГНАТЬ это ВККС к чертям собачьим. Разогнать это Судьковское Кодло-Судей бизнесменов. (и депутатов туда же).
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Шевченковский суд Киева отказался взять под арест бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в причастности к разгону активистов Евромайдан.
Об этом сообщает «ТСН«. Суд рассматривал 11 января дело экс- «беркутовцев» Дидюха и Антонова, поскольку в предыдущие разы они не появлялись на заседании. Они аргументировали это тем, что имели проблемы со здоровьем.
Бывшие правоохранители предоставили суду справки, подтверждающие это. Но активисты считают, что обвиняемые так пытаются затянуть рассмотрение дела в суде.
Они под любым предлогом избегают приезда на заседания, которые проводятся только раз в неделю. Активисты отмечают, что за такое короткое время успевают опросить только одного свидетеля дела.
Они даже пытались заблокировать здание Шевченковского суда, чтобы как-то повлиять на ускорение процесса. Дело по разгону активистов студенческого Майдана суд рассматривает уже в течение трех лет.
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Наївний той, хто надіявся, що риг і есдек Порошенко буде наводити порядок в державі. Результати очевидні - все стало "на круги своя": тотальна корупція, захист інтересів олігархів, кумівство, розкрадання державних ресурсів (ліс, бурштин, земля і все інше). Вся територія країни загромаджена сміттєзвалищами, які отруюють все навкруги, а річки - токсичними відходами з їх фабрик і заводів. Результат: після них лише потоп.
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ВККС фас. Дубас торбас взапас контрабасом у Техас. Попас спас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВККС рекомендует уволить судью Дарницкого райсуда Киева Дубаса, арестовавшего участника "Автомайдана"
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