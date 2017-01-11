 ВККС рекомендует уволить судью Дарницкого райсуда Киева Дубаса, арестовавшего участника "Автомайдана"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ВККС.
11 января 2017 года на заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о привлечении судей к дисциплинарной ответственности.
"Рассмотрев обращение председателя ОО "Майдан-Общественный Контроль" Колбанцева В.В., Комиссия решила направить представление об увольнении с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева Дубаса Виктора Анатольевича", - сказано в сообщении.
Напомним, что судья Дубас В.А. в январе 2014 года принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для активиста Андрея Шминдюка, задержанного "Беркутом".
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Об этом сообщает «ТСН«. Суд рассматривал 11 января дело экс- «беркутовцев» Дидюха и Антонова, поскольку в предыдущие разы они не появлялись на заседании. Они аргументировали это тем, что имели проблемы со здоровьем.
Бывшие правоохранители предоставили суду справки, подтверждающие это. Но активисты считают, что обвиняемые так пытаются затянуть рассмотрение дела в суде.
Они под любым предлогом избегают приезда на заседания, которые проводятся только раз в неделю. Активисты отмечают, что за такое короткое время успевают опросить только одного свидетеля дела.
Они даже пытались заблокировать здание Шевченковского суда, чтобы как-то повлиять на ускорение процесса. Дело по разгону активистов студенческого Майдана суд рассматривает уже в течение трех лет.
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